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Коли українці святкуватимуть День Андрія 2024 — заборони дня

22 листопада 2024 21:21
Світлана Зайцева - Редактор
День Андрія в Україні 2024 — дата і що категорично не можна робити
Віряни зі свічками в церкві. Фото: Freepik
Світлана Зайцева - Редактор

Ось-ось українці святкуватимуть день Андрія Первозваного, який цього року, як й інші церковні свята, відзначається за новим стилем. Дізнайтеся, коли в Україні День Андрія за новим церковним календарем, що це за свято і що не можна робити цього дня.

Новини.LIVE розповідає про цей день.

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Коли українці святкуватимуть День Андрія в 2024 році

У це святе свято всі віряни вшановують пам’ять одного з 20 апостолів Ісуса Христа Андрія Первозваного, який, до того ж, був покликаним Спасителем. Цього року День Андрія припадає на суботу, 30 листопада, а не на 13 грудня, як це було раніше. Це пов’язано з тим, що церква перейшла на новоюліанський календар.

Що відомо про День Андрія Первозваного

Згідно з переказами у Біблії, Андрія з’явився на світ у сім’ї рибалок, тому і сам почав займатися рибальством доти, доки на Галілейському озері не зустрів Ісуса Христа. Він був першим, хто відгукнувся на заклик Спасителя, через що він і став Первозваним.

Після смерті та воскресіння Ісуса апостол почав розповсюджувати "Слово Боже" по світу і заради Сина Божого прийняв муки на себе. Андрія розіп’яли на андріївському хресті, який мав форму букви "Х", за часів, коли в кріслі імператора сидів єретик Нероні. 

Апостол Андрей Первозванный
Зображення апостола Андрія Первозваного. Фото ілюстративне: Pinterest

Що категорично не слід робити у День Андрія

У День Андрія Первозваного категорично не можна прибирати в хаті або займатися фізичною працею, зокрема, вишивати і шити. До того ж не можна кричати і сваритися, ображати тих, хто слабше, і відмовляти тим, хто просить про допомогу.

Не можна також у це святе свято вживати алкогольні напої і деякі харчові продукти. Зокрема, категорично заборонено їсти такі продукти, як:

  • Яйця
  • Молоко
  • М’ясо

Нагадаємо, ми писали про те, які свята відзначатимуть українці в листопаді 2024 року. 

Раніше ми розповідали про те, яке важливе свято буде в Україні в перший день 2025 року.

Також ми повідомляли про те, які церковні свята відзначатимуть люди в Україні в листопаді 2024 року.

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