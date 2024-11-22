День Андрея в Украине 2024 — дата и что категорически нельзя делать

Верующие со свечами в церкви. Фото: Freepik

Вот-вот украинцы будут праздновать день Андрея Первозванного, который в этом году, как и другие церковные праздники, отмечается по новому стилю. Узнайте, когда в Украине День Андрея по новому церковному календарю, что это за праздник и что нельзя делать в этот день.

Новини.LIVE рассказывает об этом дне.

Читайте также:

Когда украинцы будут праздновать День Андрея в 2024 году

В этот святой праздник все верующие чтят память одного из 20 апостолов Иисуса Христа Андрея Первозванного, который, к тому же, был призван Спасителем. В этом году День Андрея выпадает на субботу, 30 ноября, а не на 13 декабря, как это было раньше. Это связано с тем, что церковь перешла на новый юлианский календарь.

Что известно о Дне Андрея Первозванного

Согласно преданию в Библии, Андрей появился на свет в семье рыбаков, поэтому и сам начал заниматься рыболовством, пока на Галилейском озере не встретил Иисуса Христа. Он был первым, кто откликнулся на призыв Спасителя, поэтому он и стал Первозванным.

После смерти и воскресения Иисуса апостол начал распространять "Слово Божие" по миру и ради Сына Божия принял мучения на себя. Андрея распяли на андреевском кресте, который имел форму буквы "Х", во времена, когда в кресле императора сидел еретик Нерони.

Изображение апостола Андрея Первозванного. Фото иллюстративное: Pinterest

Что категорически не следует делать в День Андрея

В День Андрея Первозванного категорически нельзя убирать в доме или заниматься физическим трудом, в частности, вышивать и шить. К тому же, нельзя кричать и ссориться, оскорблять тех, кто слабее и отказывать тем, кто просит о помощи.

Нельзя также в этот праздник употреблять алкогольные напитки и некоторые продукты питания. В частности, категорически запрещено есть такие продукты, как:

Яйца

Молоко

Мясо

Напомним, мы писали о том, какие праздники будут отмечать украинцы в ноябре 2024 года.

Ранее мы рассказывали о том, какой важный праздник будет в Украине в первый день 2025 года.

Также мы сообщали, какие церковные праздники будут отмечать люди в Украине в ноябре 2024 года.