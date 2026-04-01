Коли не можна пекти паску до Великодня 2026: старовинні прикмети

Паски у святкових формах до Великодня. Фото: shutterstock.com

Підготовка до Великодня в Україні — це не лише про святкові страви, а й про дотримання особливих традицій, які передавалися з покоління в покоління. Багато господинь постають перед питанням, коли можна пекти паску, а коли краще утриматися. Адже вважається, що правильний день і настрій можуть вплинути на смак, вигляд і якість святкової випічки.

коли можна пекти паску, а коли краще утриматися, у які дні не можна пекти паски та як підготуватися до Великодня, щоб свято вдалося.

Реклама

Коли не можна пекти паску до Великодня 2026

Є єдиний день у Страсний тиждень, коли випікати паски категорично заборонено і це Страсна п'ятниця. Це один із найскорботніших днів у церковному календарі, коли згадують страждання та розп'яття Ісуса Христа. Тому займатися домашніми справами, особливо приготуванням святкових страв, вважається недоречним. Це час молитви та тиші.

За народними прикметами, паска спечена у Страсну п'ятницю вийде несмачною та відлякає щастя на увесь рік.

Реклама

Випікання паски до Великодня 2026 — які існують важливі правила та народні прикмети

Окрім вибору дня, велике значення має атмосфера під час приготування. У народі вірили, що на кухні має бути тихо і затишно. У багатьох родинах перед початком приготування читають молитву або просто налаштовуються на спокійний процес. Також вважалося, що емоції господині передаються тісту. Тому готували з добрими думками, без роздратування і негативу.

Читайте також:

Реклама

І звичайно під час випікання не можна лаятися, підвищувати голос чи конфліктувати. За прикметами, це може вплинути на те, як підніметься тісто і якою вийде святкова випічка.

Також ділимося іншими святковими темами до Великодня 2026

Які справи слід встигнути зробити, щоб у вашому житті були достаток та злагода.

Коли прибирати оселю перед святом, щоб залучити щастя.

У які дні можна прибирати на цвинтарі до та після Великодня.