Коли не можна пекти паску до Великодня 2026: старовинні прикмети

Дата публікації: 1 квітня 2026 06:04
Паски у святкових формах до Великодня. Фото: shutterstock.com

Підготовка до Великодня в Україні — це не лише про святкові страви, а й про дотримання особливих традицій, які передавалися з покоління в покоління. Багато господинь постають перед питанням, коли можна пекти паску, а коли краще утриматися. Адже вважається, що правильний день і настрій можуть вплинути на смак, вигляд і якість святкової випічки.

Новини.LIVE розповідає, у які дні не можна пекти паски та як підготуватися до Великодня, щоб свято вдалося.

Коли не можна пекти паску до Великодня 2026

Є єдиний день у Страсний тиждень, коли випікати паски категорично заборонено і це Страсна п'ятниця. Це один із найскорботніших днів у церковному календарі, коли згадують страждання та розп'яття Ісуса Христа. Тому займатися домашніми справами, особливо приготуванням святкових страв, вважається недоречним. Це час молитви та тиші.

За народними прикметами, паска спечена у Страсну п'ятницю вийде несмачною та відлякає щастя на увесь рік.

Випікання паски до Великодня 2026 — які існують важливі правила та народні прикмети

Окрім вибору дня, велике значення має атмосфера під час приготування. У народі вірили, що на кухні має бути тихо і затишно. У багатьох родинах перед початком приготування читають молитву або просто налаштовуються на спокійний процес. Також вважалося, що емоції господині передаються тісту. Тому готували з добрими думками, без роздратування і негативу.

І звичайно під час випікання не можна лаятися, підвищувати голос чи конфліктувати. За прикметами, це може вплинути на те, як підніметься тісто і якою вийде святкова випічка.

Світлана Конюшенко - Редактор
Світлана Конюшенко
