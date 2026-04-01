Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Когда нельзя печь кулич к Пасхе 2026: старинные приметы

Когда нельзя печь кулич к Пасхе 2026: старинные приметы

Ua ru
Дата публикации 1 апреля 2026 06:04
Куличи в праздничных формах к Пасхе. Фото: shutterstock.com

Подготовка к Пасхе в Украине — это не только о праздничных блюдах, но и о соблюдении особых традиций, которые передавались из поколения в поколение. Многие хозяйки сталкиваются с вопросом, когда можно печь кулич, а когда лучше воздержаться. Ведь считается, что правильный день и настроение могут повлиять на вкус, вид и качество праздничной выпечки.

Новини.LIVE рассказывает, в какие дни нельзя печь куличи и как подготовиться к Пасхе, чтобы праздник удался.

Когда нельзя печь кулич к Пасхе 2026

Есть единственный день в Страстную неделю, когда выпекать куличи категорически запрещено и это Страстная пятница. Это один из самых скорбных дней в церковном календаре, когда вспоминают страдания и распятие Иисуса Христа. Поэтому заниматься домашними делами, особенно приготовлением праздничных блюд, считается неуместным. Это время молитвы и тишины.

По народным приметам, кулич испеченный в Страстную пятницу получится невкусным и отпугнет счастье на весь год.

Выпекание кулича к Пасхе 2026 — какие существуют важные правила и народные приметы

Кроме выбора дня, большое значение имеет атмосфера во время приготовления. В народе верили, что на кухне должно быть тихо и уютно. Во многих семьях перед началом приготовления читают молитву или просто настраиваются на спокойный процесс. Также считалось, что эмоции хозяйки передаются тесту. Поэтому готовили с добрыми мыслями, без раздражения и негатива.

Читайте также:

И конечно во время выпекания нельзя ругаться, повышать голос или конфликтовать. По приметам, это может повлиять на то, как поднимется тесто и какой получится праздничная выпечка.

Пасха народные приметы выпекание куличей
Светлана Конюшенко - Редактор
Светлана Конюшенко
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации