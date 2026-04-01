Когда нельзя печь кулич к Пасхе 2026: старинные приметы

Куличи в праздничных формах к Пасхе. Фото: shutterstock.com

Подготовка к Пасхе в Украине — это не только о праздничных блюдах, но и о соблюдении особых традиций, которые передавались из поколения в поколение. Многие хозяйки сталкиваются с вопросом, когда можно печь кулич, а когда лучше воздержаться. Ведь считается, что правильный день и настроение могут повлиять на вкус, вид и качество праздничной выпечки.

Новини.LIVE рассказывает, в какие дни нельзя печь куличи и как подготовиться к Пасхе, чтобы праздник удался.

Когда нельзя печь кулич к Пасхе 2026

Есть единственный день в Страстную неделю, когда выпекать куличи категорически запрещено и это Страстная пятница. Это один из самых скорбных дней в церковном календаре, когда вспоминают страдания и распятие Иисуса Христа. Поэтому заниматься домашними делами, особенно приготовлением праздничных блюд, считается неуместным. Это время молитвы и тишины.

По народным приметам, кулич испеченный в Страстную пятницу получится невкусным и отпугнет счастье на весь год.

Выпекание кулича к Пасхе 2026 — какие существуют важные правила и народные приметы

Кроме выбора дня, большое значение имеет атмосфера во время приготовления. В народе верили, что на кухне должно быть тихо и уютно. Во многих семьях перед началом приготовления читают молитву или просто настраиваются на спокойный процесс. Также считалось, что эмоции хозяйки передаются тесту. Поэтому готовили с добрыми мыслями, без раздражения и негатива.

Читайте также:

И конечно во время выпекания нельзя ругаться, повышать голос или конфликтовать. По приметам, это может повлиять на то, как поднимется тесто и какой получится праздничная выпечка.

Также делимся другими праздничными темами к Пасхе 2026

Какие дела следует успеть сделать, чтобы в вашей жизни были достаток и согласие.

Когда убирать дом перед праздником, чтобы привлечь счастье.

В какие дни можно убирать на кладбище до и после Пасхи.