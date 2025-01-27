День пам'яті жертв Голокосту 2025 — дата, історія і жахливі факти

Євреї у концтаборі Аушвіц-Біркенау в Освенцимі. Фото: Pinterest

Щороку, починаючи з 2005-го, в Україні відзначається важлива дата — День пам'яті жертв Голокосту, який залишив чималий відбиток на історії. Ми розповідаємо, як з’явився цей день, яка його історія і які важливі факти пов’язані з цією датою.

Новини.LIVE розповідає про цей день.

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Як з’явився День пам’яті жертв Голокосту

Відомо, що 27 січня 1945 року солдати першого Українського фронту, які перебували у складі Радянської Армії, вивели на волю в’язнів нацтабору Аушвіц-Біркенау в Освенцимі. Тоді за весь період, доки існував цей табір, у ньому загинуло десь від півтора до 2,2 мільйона людей.

Загалом у часи Другої світової війни під час масового знищення євреїв загинуло 4,5 мільйона дорослих і півтора мільйона дітей.

Пам'ятник "Пам'ять заради майбутнього" в Бабиному Яру в Києві. Фото: Alamy

Пізніше Генасамблея ООН оголосила 27 січня Днем пам’яті жертв Голокосту і закликала країни, які входять до її складу, розробити програми для збереження пам’яті про цей день. Вона закликала держави це зробити задля того, щоб у майбутньому більше ніколи не повторювалися акти геноциду.

Вперше цей день вшанували у всьому світі в 2006 році, однак деякі держави зробили це ще раніше.

Які факти пов’язані з Днем пам’яті жертв Голокосту

Трагедія у Бабиному Яру

Цей день також торкнувся й України, де на території Бабиного Яру в Києві відбулося масове вбивство. Тоді нацисти розстріляли понад 30 тисяч громадян, зокрема євреїв, ромів, підпільників ОУН, комуністів і в’язнів Сирецького концтабору.

Табори смерті

Влада Німеччини вирішила не зупинятися на своїх жорстоких діях і створила на окупованих територіях концтабори для ув’язнення євреїв та інших людей. Там вони жили в жахливих умовах, їх катували, морили голодом і навіть ставили над ними медичні експерименти.

Нацистська армія і євреї у часи Другої світової війни. Фото ілюстративне: Pinterest

Татуювання ув’язнених

Табір Аушвіц-Біркенау в Освенцимі став єдиною установою, де ув’язненим робили тату у вигляді окремих номерів, щоб полегшити їхню ідентифікацію після смерті.

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