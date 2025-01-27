День памяти жертв Холокоста 2025 — дата, история и ужасные факты

Когда День памяти жертв Холокоста в 2025 году — история и факты
Каждый год, начиная с 2005-го, в Украине отмечается важная дата — День памяти жертв Холокоста, который оставил немалый отпечаток на истории. Мы рассказываем, как появился этот день, какова его история и какие важные факты связаны с этой датой.
Новини.LIVE рассказывает об этом дне.
Как появился День памяти жертв Холокоста
Известно, что 27 января 1945 года солдаты первого Украинского фронта, которые находились в составе Советской Армии, вывели на свободу узников нацлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Тогда за весь период, пока существовал этот лагерь, в нем погибло где-то от полутора до 2,2 миллиона человек.
В целом во времена Второй мировой войны во время массового уничтожения евреев погибло 4,5 миллиона взрослых и полтора миллиона детей.
Позже Генассамблея ООН объявила 27 января Днем памяти жертв Холокоста и призвала страны, которые входят в ее состав, разработать программы для сохранения памяти об этом дне. Она призвала государства это сделать для того, чтобы в будущем больше никогда не повторялись акты геноцида.
Впервые этот день почтили во всем мире в 2006 году, однако, некоторые государства сделали это еще раньше.
Какие факты связаны с Днем памяти жертв Холокоста
Трагедия в Бабьем Яру
Этот день также коснулся и Украины, где на территории Бабьего Яра в Киеве произошло массовое убийство. Тогда нацисты расстреляли более 30 тысяч граждан, в частности евреев, ромов, подпольщиков ОУН, коммунистов и узников Сырецкого концлагеря.
Лагеря смерти
Власти Германии решили не останавливаться на своих жестоких действиях и создали на оккупированных территориях концлагеря для заключения евреев и других людей. Там они жили в ужасных условиях, их пытали, морили голодом и даже ставили над ними медицинские эксперименты.
Татуировки заключенных
Лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме стал единственным учреждением, где заключенным делали тату в виде отдельных номеров, чтобы облегчить их идентификацию после смерти.
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