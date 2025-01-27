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Когда День памяти жертв Холокоста в 2025 году — история и факты

27 января 2025 06:30
Светлана Конюшенко - Редактор
День памяти жертв Холокоста 2025 — дата, история и ужасные факты
Евреи в концлагере Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Фото: Pinterest
Светлана Конюшенко - Редактор

Каждый год, начиная с 2005-го, в Украине отмечается важная дата — День памяти жертв Холокоста, который оставил немалый отпечаток на истории. Мы рассказываем, как появился этот день, какова его история и какие важные факты связаны с этой датой.

Новини.LIVE рассказывает об этом дне.

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Как появился День памяти жертв Холокоста

Известно, что 27 января 1945 года солдаты первого Украинского фронта, которые находились в составе Советской Армии, вывели на свободу узников нацлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Тогда за весь период, пока существовал этот лагерь, в нем погибло где-то от полутора до 2,2 миллиона человек.

В целом во времена Второй мировой войны во время массового уничтожения евреев погибло 4,5 миллиона взрослых и полтора миллиона детей.

Памятный знак в Киеве
Памятник "Память ради будущего" в Бабьем Яру в Киеве. Фото: Alamy

Позже Генассамблея ООН объявила 27 января Днем памяти жертв Холокоста и призвала страны, которые входят в ее состав, разработать программы для сохранения памяти об этом дне. Она призвала государства это сделать для того, чтобы в будущем больше никогда не повторялись акты геноцида.

Впервые этот день почтили во всем мире в 2006 году, однако, некоторые государства сделали это еще раньше.

Какие факты связаны с Днем памяти жертв Холокоста

Трагедия в Бабьем Яру

Этот день также коснулся и Украины, где на территории Бабьего Яра в Киеве произошло массовое убийство. Тогда нацисты расстреляли более 30 тысяч граждан, в частности евреев, ромов, подпольщиков ОУН, коммунистов и узников Сырецкого концлагеря.

Лагеря смерти

Власти Германии решили не останавливаться на своих жестоких действиях и создали на оккупированных территориях концлагеря для заключения евреев и других людей. Там они жили в ужасных условиях, их пытали, морили голодом и даже ставили над ними медицинские эксперименты.

Холокост
Нацистская армия и евреи во времена Второй мировой войны. Фото иллюстративное: Pinterest

Татуировки заключенных

Лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме стал единственным учреждением, где заключенным делали тату в виде отдельных номеров, чтобы облегчить их идентификацию после смерти.

Напомним, мы писали о том, когда в Украине будет День отца в 2025 году.

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Германия трагедия праздники евреи дата День памяти жертв Холокоста

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