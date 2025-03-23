Що категорично не можна робити в Хрестопоклонну неділю 23 березня 2025 — прикмети

Молода вірянка, яка молиться в церкві. Фото: Freepik

У неділю, 23 березня, за новим церковним календарем відзначається одне з найважливіших свят — Хрестопоклонна неділя. Ми розповідаємо, що це за день, чим категорично забороняється займатися в цю дату і які народні прикмети існують в третю неділю Великого посту.

Новини.LIVE детально розповідає про це свято.

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Що означає Хрестопоклонна неділя

Хрестопоклонна неділя почала так називатися через поклоніння Чесному і Животворящому Хресту Господньому. Ввечері в суботу в храмах виносять Хрест, прикрашений квітами, якому поклоняються віряни. У цей час вони співають: "Хресту твоєму поклоняємося, Владико, і святе Воскресіння Твоє славимо".

Цей хрест залишається в церкві аж до п’ятниці, тому третю неділю Великого посту і називають "хрестопоклонною". Цей день відзначають для того, щоб нагадати про страждання і смерть Господню, а також зміцнитися для продовження посту.

Зображення хрестопоклонної неділі. Фото ілюстративне: Pinterest

Що категорично не можна робити в Хрестопоклонну неділю

У це свято категорично не можна сваритися і пліткувати, причому, робити це не можна як цього дня, так і весь наступний тиждень. Якщо хтось просить милостиню, не можна відмовляти. До того ж, ні в якому разі не можна бути ледачими, влаштовувати веселощі та пити алкогольні напої.

Також від цього дня і до Великодня категорично забороняється порушувати традиції Великого посту.

Які народні прикмети існують в Хрестопоклонну неділю

Наші предки в давні часи вірили, що якщо цього дня без перестанку ллє сильний дощ, то врожай калини буде поганим, але малина, навпаки, гарно вродить. Якщо в Хрестопоклонну неділю на небі величезна купа зірок, то у лісах буде багато грибів і ягід.

А ось якщо цього дня мороз аж до світанку, тоді чекайте на рясний врожай гречки.

Нагадаємо, ми писали про те, що категорично не можна їсти і робити під час Великого посту.

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