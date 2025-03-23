Что категорически нельзя делать в Крестопоклонную неделю 23 марта 2025 — приметы

Молодая верующая, которая молится в церкви. Фото: Freepik

В воскресенье, 23 марта, по новому церковному календарю отмечается один из самых важных праздников — Крестопоклонная неделя (воскресенье). Мы рассказываем, что это за день, чем категорически запрещается заниматься в эту дату и какие народные приметы существуют в третье воскресенье Великого поста.

Новини.LIVE подробно рассказывает об этом празднике.

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Что означает Крестопоклонная неделя

Крестопоклонная неделя начала так называться из-за поклонения Честному и Животворящему Кресту Господнему. Вечером в субботу в храмах выносят Крест, украшенный цветами, которому поклоняются верующие. В это время они поют: "Кресту твоему поклоняемся, Владыка, и святое Воскресение Твое славим".

Этот крест остается в церкви вплоть до пятницы, поэтому третье воскресенье Великого поста и называют "крестопоклонным". Этот день отмечают для того, чтобы напомнить о страданиях и смерти Господней, а также укрепиться для продолжения поста.

Изображение Крестопоклонной недели. Фото иллюстративное: Pinterest

Что категорически нельзя делать в Крестопоклонную неделю

В этот праздник категорически нельзя ссориться и сплетничать, причем, делать это нельзя как в этот день, так и всю следующую неделю. Если кто-то просит милостыню, нельзя отказывать. К тому же, ни в коем случае нельзя быть ленивыми, устраивать веселье и пить алкогольные напитки.

Также с этого дня и до Пасхи категорически запрещается нарушать традиции Великого поста.

Какие народные приметы существуют в Крестопоклонную неделю

Наши предки в давние времена верили, что если в этот день без перерыва льет сильный дождь, то урожай калины будет плохим, но малина, наоборот, хорошо уродится. Если в Крестопоклонную неделю на небе огромная куча звезд, то в лесах будет много грибов и ягод.

А вот если в этот день мороз вплоть до рассвета, тогда ждите обильный урожай гречки.

Напомним, мы писали о том, что категорически нельзя есть и делать во время Великого поста.

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