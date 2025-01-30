День ангела Василя, Івана, Григорія — гарні картинки і привітання з іменинами трьох Святих

Чоловік з ангелом-охоронцем позаду. Фото ілюстративне: Pixabay

Сьогодні, 30 січня, Свято Трьох Святих, а це означає, що свої іменини відзначають Василь, Іван і Григорій. Якщо у вашому оточенні є люди з такими іменами, дізнайтеся, як їх можна тепло привітати з Днем ангела у віршах та листівках.

Новини.LIVE ділиться цікавими ідеями привітань з іменинами.

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Іменини Василя — привітання у віршах

З Василевим днем вітаю,

Добрих намірів бажаю.

Хай здійснюється у вас

Все завжди та повсякчас!

Хай добробут буде в хаті,

Щоб завжди раділи святу.

Будьте сто років здорові

Та щасливі в своїй долі!

Як привітати з іменинами Василя у листівках

Привітання з іменинами Василя. Фото ілюстративне: Pinterest

Іменини Івана — привітання у віршах

З Днем ангела, Іване, вітаю

Та від серденька тобі я бажаю:

Щоб свята бували часті,

Щедрі, пишні та прекрасні.

Спокій в серці хай панує,

Втіху й злагоду дарує.

Щиро душа хай співає,

Кожна мить нехай надихає.

Як привітати з іменинами Івана у листівках

Привітання з іменинами Івана. Фото ілюстративне: Pinterest

Іменини Григорія — привітання у віршах

Хай Ангел, чарівною зіркою з неба,

Веде тебе гарним, життєвим шляхом.

Хай буде він добрим і чуйним до тебе,

Від сліз і образ прикриває крилом.

Любові, тепла, подарунків приємних,

Щасливої долі, легких перемог…

Хай свічка надії, у час коли темно

Осяє життя, й захистить від тривог.

Тобі, Григорій, хай Бог помагає!

Дарує здоров’я й душевне тепло.

А Ангел… Ніколи хай не покидає

І завжди підставить надійне крило.

Як привітати з іменинами Григорія у листівках

Привітання з іменинами Григорія. Фото ілюстративне: Pinterest

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