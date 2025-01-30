День ангела Василя, Івана, Григорія — гарні картинки і привітання з іменинами трьох Святих

Іменини Василя, Григорія, Івана — листівки з Днем Трьох Святих
Сьогодні, 30 січня, Свято Трьох Святих, а це означає, що свої іменини відзначають Василь, Іван і Григорій. Якщо у вашому оточенні є люди з такими іменами, дізнайтеся, як їх можна тепло привітати з Днем ангела у віршах та листівках.
Новини.LIVE ділиться цікавими ідеями привітань з іменинами.
Іменини Василя — привітання у віршах
З Василевим днем вітаю,
Добрих намірів бажаю.
Хай здійснюється у вас
Все завжди та повсякчас!
Хай добробут буде в хаті,
Щоб завжди раділи святу.
Будьте сто років здорові
Та щасливі в своїй долі!
Як привітати з іменинами Василя у листівках
Іменини Івана — привітання у віршах
З Днем ангела, Іване, вітаю
Та від серденька тобі я бажаю:
Щоб свята бували часті,
Щедрі, пишні та прекрасні.
Спокій в серці хай панує,
Втіху й злагоду дарує.
Щиро душа хай співає,
Кожна мить нехай надихає.
Як привітати з іменинами Івана у листівках
Іменини Григорія — привітання у віршах
Хай Ангел, чарівною зіркою з неба,
Веде тебе гарним, життєвим шляхом.
Хай буде він добрим і чуйним до тебе,
Від сліз і образ прикриває крилом.
Любові, тепла, подарунків приємних,
Щасливої долі, легких перемог…
Хай свічка надії, у час коли темно
Осяє життя, й захистить від тривог.
Тобі, Григорій, хай Бог помагає!
Дарує здоров’я й душевне тепло.
А Ангел… Ніколи хай не покидає
І завжди підставить надійне крило.
Як привітати з іменинами Григорія у листівках
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