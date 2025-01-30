День ангела Василия, Ивана, Григория — красивые картинки и поздравления с именинами трех Святых

Мужчина с ангелом-хранителем позади. Фото иллюстративное: Pixabay

Сегодня, 30 января, Праздник Трех Святых, а это значит, что свои именины отмечают Василий, Иван и Григорий. Если в вашем окружении есть люди с такими именами, узнайте, как их можно тепло поздравить с Днем ангела в стихах и открытках.

Новини.LIVE делится интересными идеями поздравлений с именинами.

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Именины Василия — поздравления в стихах

З Василевим днем вітаю,

Добрих намірів бажаю.

Хай здійснюється у вас

Все завжди та повсякчас!

Хай добробут буде в хаті,

Щоб завжди раділи святу.

Будьте сто років здорові

Та щасливі в своїй долі!

Как поздравить с именинами Василия в открытках

Поздравление с именинами Василия. Фото иллюстративное: Pinterest

Именины Ивана — поздравления в стихах

З Днем ангела, Іване, вітаю

Та від серденька тобі я бажаю:

Щоб свята бували часті,

Щедрі, пишні та прекрасні.

Спокій в серці хай панує,

Втіху й злагоду дарує.

Щиро душа хай співає,

Кожна мить нехай надихає.

Как поздравить с именинами Ивана в открытках

Поздравление с именинами Ивана. Фото иллюстративное: Pinterest

Именины Григория — поздравления в стихах

Хай Ангел, чарівною зіркою з неба,

Веде тебе гарним, життєвим шляхом.

Хай буде він добрим і чуйним до тебе,

Від сліз і образ прикриває крилом.

Любові, тепла, подарунків приємних,

Щасливої долі, легких перемог…

Хай свічка надії, у час коли темно

Осяє життя, й захистить від тривог.

Тобі, Григорій, хай Бог помагає!

Дарує здоров’я й душевне тепло.

А Ангел… Ніколи хай не покидає

І завжди підставить надійне крило.

Как поздравить с именинами Григория в открытках

Поздравление с именинами Григория. Фото иллюстративное: Pinterest

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