День ангела Василия, Ивана, Григория — красивые картинки и поздравления с именинами трех Святых

Именины Василия, Григория, Ивана — открытки с Днем Трех Святых
Сегодня, 30 января, Праздник Трех Святых, а это значит, что свои именины отмечают Василий, Иван и Григорий. Если в вашем окружении есть люди с такими именами, узнайте, как их можно тепло поздравить с Днем ангела в стихах и открытках.
Новини.LIVE делится интересными идеями поздравлений с именинами.
Именины Василия — поздравления в стихах
З Василевим днем вітаю,
Добрих намірів бажаю.
Хай здійснюється у вас
Все завжди та повсякчас!
Хай добробут буде в хаті,
Щоб завжди раділи святу.
Будьте сто років здорові
Та щасливі в своїй долі!
Как поздравить с именинами Василия в открытках
Именины Ивана — поздравления в стихах
З Днем ангела, Іване, вітаю
Та від серденька тобі я бажаю:
Щоб свята бували часті,
Щедрі, пишні та прекрасні.
Спокій в серці хай панує,
Втіху й злагоду дарує.
Щиро душа хай співає,
Кожна мить нехай надихає.
Как поздравить с именинами Ивана в открытках
Именины Григория — поздравления в стихах
Хай Ангел, чарівною зіркою з неба,
Веде тебе гарним, життєвим шляхом.
Хай буде він добрим і чуйним до тебе,
Від сліз і образ прикриває крилом.
Любові, тепла, подарунків приємних,
Щасливої долі, легких перемог…
Хай свічка надії, у час коли темно
Осяє життя, й захистить від тривог.
Тобі, Григорій, хай Бог помагає!
Дарує здоров’я й душевне тепло.
А Ангел… Ніколи хай не покидає
І завжди підставить надійне крило.
Как поздравить с именинами Григория в открытках
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