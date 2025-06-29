З іменинами Петра і Павла 2025 — щирі привітання до свята

Апостоли Петро і Павло та ангел. Фото: колаж Новини.LIVE

Сьогодні, 29 червня 2025 року, свої іменини відзначають чоловіки, яких звати Петро і Павло, адже саме цього дня вшановують цих двох святих апостолів. Ми розповідаємо, як можна від усієї душі привітати цих людей з Днем ангела у віршах, прозі та листівках.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.

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Привітання з іменинами Петра

Ти, Петре, у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

Петре, ми вас всі вітаємо,

щастя зичимо й добра,

Щоб життя було яскравим

І в душі цвіла весна!

Ще наснаги у роботі,

Муза щоб не йшла від вас

Довгих літ, казкових ночей,

радості, привіт від нас!

***

Петре, від усього серця вітаю тебе з твоїми іменинами! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поряд і оберігає тебе від усіх негаразд! Здоров’я міцного і благополуччя! З Днем ангела!

***

З Днем ангела, Петре! Бажаю тобі щастя, здоров’я і мирного неба над головою! Нехай твій небесний покровитель завжди тебе захищає!

Привітання з іменинами Петра. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання з іменинами Петра. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання з іменинами Павла

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що у Павла іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось, лише одного!

***

Хай Ангел від бід тебе захищає,

І серце твоє від нудьги вберігає!

Тебе, Павло, вітаю в славний день,

Бажаю радості, сміху й пісень!

***

Павле, у цей чудовий день я хочу побажати тобі безмежного щастя, чистого кохання, миру і міцного здоров’я. Нехай кожен день буде наповнений світлом! З Днем ангела!

***

Любий Павле, щиро вітаю тебе з твоїми іменинами! Бажаю тепла, радості, миру і щастя! Нехай ангел-охоронець завжди йде з тобою по життю! З Днем ангела тебе!

Привітання з іменинами Павла. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання з іменинами Павла. Фото ілюстративне: Pinterest

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