З іменинами Петра і Павла 2025 — щирі привітання до свята

Іменини Петра і Павла 2025 — теплі привітання з Днем ангела
Сьогодні, 29 червня 2025 року, свої іменини відзначають чоловіки, яких звати Петро і Павло, адже саме цього дня вшановують цих двох святих апостолів. Ми розповідаємо, як можна від усієї душі привітати цих людей з Днем ангела у віршах, прозі та листівках.
Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.
Привітання з іменинами Петра
Ти, Петре, у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
***
Петре, ми вас всі вітаємо,
щастя зичимо й добра,
Щоб життя було яскравим
І в душі цвіла весна!
Ще наснаги у роботі,
Муза щоб не йшла від вас
Довгих літ, казкових ночей,
радості, привіт від нас!
***
Петре, від усього серця вітаю тебе з твоїми іменинами! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поряд і оберігає тебе від усіх негаразд! Здоров’я міцного і благополуччя! З Днем ангела!
***
З Днем ангела, Петре! Бажаю тобі щастя, здоров’я і мирного неба над головою! Нехай твій небесний покровитель завжди тебе захищає!
Привітання з іменинами Павла
Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що у Павла іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось, лише одного!
***
Хай Ангел від бід тебе захищає,
І серце твоє від нудьги вберігає!
Тебе, Павло, вітаю в славний день,
Бажаю радості, сміху й пісень!
***
Павле, у цей чудовий день я хочу побажати тобі безмежного щастя, чистого кохання, миру і міцного здоров’я. Нехай кожен день буде наповнений світлом! З Днем ангела!
***
Любий Павле, щиро вітаю тебе з твоїми іменинами! Бажаю тепла, радості, миру і щастя! Нехай ангел-охоронець завжди йде з тобою по життю! З Днем ангела тебе!
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