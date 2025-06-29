С именинами Петра и Павла 2025 — искренние поздравления к празднику

Именины Петра и Павла 2025 — теплые поздравления с Днем ангела
Сегодня, 29 июня 2025 года, свои именины отмечают мужчины, которых зовут Петр и Павел, ведь именно в этот день почитают этих двух святых апостолов. Мы рассказываем, как можно от всей души поздравить этих людей с Днем ангела в стихах, прозе и открытках.
Новини.LIVE делится лучшими идеями поздравлений.
Поздравления с именинами Петра
Ти, Петре, у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
***
Петре, ми вас всі вітаємо,
щастя зичимо й добра,
Щоб життя було яскравим
І в душі цвіла весна!
Ще наснаги у роботі,
Муза щоб не йшла від вас
Довгих літ, казкових ночей,
радості, привіт від нас!
***
Петр, от всего сердца поздравляю тебя с твоими именинами! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом и оберегает тебя от всех невзгод! Здоровья крепкого и благополучия! С Днем ангела!
***
С Днем ангела, Петр! Желаю тебе счастья, здоровья и мирного неба над головой! Пусть твой небесный покровитель всегда тебя защищает!
Поздравления с именинами Павла
Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що у Павла іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось, лише одного!
***
Хай Ангел від бід тебе захищає,
І серце твоє від нудьги вберігає!
Тебе, Павло, вітаю в славний день,
Бажаю радості, сміху й пісень!
***
Павел, в этот замечательный день я хочу пожелать тебе безграничного счастья, чистой любви, мира и крепкого здоровья. Пусть каждый день будет наполнен светом! С Днем ангела!
***
Дорогой Павел, искренне поздравляю тебя с твоими именинами! Желаю тепла, радости, мира и счастья! Пусть ангел-хранитель всегда идет с тобой по жизни! С Днем ангела тебя!
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