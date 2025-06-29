С именинами Петра и Павла 2025 — искренние поздравления к празднику

Апостолы Петр и Павел и ангел. Фото: коллаж Новини.LIVE

Сегодня, 29 июня 2025 года, свои именины отмечают мужчины, которых зовут Петр и Павел, ведь именно в этот день почитают этих двух святых апостолов. Мы рассказываем, как можно от всей души поздравить этих людей с Днем ангела в стихах, прозе и открытках.

Новини.LIVE делится лучшими идеями поздравлений.

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Поздравления с именинами Петра

Ти, Петре, у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

Петре, ми вас всі вітаємо,

щастя зичимо й добра,

Щоб життя було яскравим

І в душі цвіла весна!

Ще наснаги у роботі,

Муза щоб не йшла від вас

Довгих літ, казкових ночей,

радості, привіт від нас!

***

Петр, от всего сердца поздравляю тебя с твоими именинами! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом и оберегает тебя от всех невзгод! Здоровья крепкого и благополучия! С Днем ангела!

***

С Днем ангела, Петр! Желаю тебе счастья, здоровья и мирного неба над головой! Пусть твой небесный покровитель всегда тебя защищает!

Поздравление с именинами Петра. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление с именинами Петра. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравления с именинами Павла

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що у Павла іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось, лише одного!

***

Хай Ангел від бід тебе захищає,

І серце твоє від нудьги вберігає!

Тебе, Павло, вітаю в славний день,

Бажаю радості, сміху й пісень!

***

Павел, в этот замечательный день я хочу пожелать тебе безграничного счастья, чистой любви, мира и крепкого здоровья. Пусть каждый день будет наполнен светом! С Днем ангела!

***

Дорогой Павел, искренне поздравляю тебя с твоими именинами! Желаю тепла, радости, мира и счастья! Пусть ангел-хранитель всегда идет с тобой по жизни! С Днем ангела тебя!

Поздравление с именинами Павла. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление с именинами Павла. Фото иллюстративное: Pinterest

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