З Днем ангела Івана 13 листопада 2025 — красиві привітання та листівки

Маленький хлопчик у церкві. Фото: Pinterest

Сьогодні, 13 листопада, українські віряни вшановують святителя Івана Золотоустого, архієпископа Царгородського. Також у свято заведено вітати з іменинами чоловіків із цим красивим ім'ям.

Новини.LIVE ділиться добіркою щирих та красивих привітань у віршах, прозі та листівках до Дня ангела Івана 13 листопада.

Реклама

Читайте також:

День ангела Івана 13 листопада — найкращі вірші українською мовою

Нехай під крилами своїми

Твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле!

***

В день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай тобі допомагає,

Ангел твій Хранитель!

***

Ти, Іван, у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м'ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

Іване, тобі бажаю позитиву,

Грошей багато, креативу,

Ще нескінченної удачі,

На морі десь прикольну дачу.

Щоби на ранок не хворіти

Ну і, звичайно, не старіти!

***

Сьогодні, цієї погожої днини,

Святкують Івани свої іменини!

Це свято приємне, хороше для всіх,

Бо кожен вітає Іванів своїх!

І я тебе щиро сьогодні вітаю,

Наснаги й здоров’я міцного бажаю,

Хай буде твій настрій чудовим завжди,

Життєвою стежкою впевнено йди!

***

Хай добрий Ангел береже повік

Вогонь зорі, що долею зоветься.

Життя, неначе вишитий рушник,

Багрянцем калиновим усміхнеться.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні капельки страждань.

З іменинами, Іване!

***

Рано-вранці, до схід сонця

Ангел стукнув у віконце

І сказав мені новину,

Що в Івана іменини!

Тож зі святом я вітаю

Щастя й радості бажаю,

Хай тебе цінують люди

І життя чудовим буде!

Привітання з іменинами Івана у прозі

Дорогий Іване, щиро вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний захисник завжди стоїть поруч, оберігаючи від усякого зла й сумнівів. У цей непростий час бажаю тобі твердості духу, чистоти помислів і віри, яка допоможе пройти будь-які випробування.

***

Іване, з іменинами тебе! Хай твій ангел-охоронець завжди підказує правильний шлях і береже від негараздів. Бажаю тобі впевненості у власних силах, щирої підтримки від близьких і здійснення всіх мрій, які наповнюють душу натхненням.

***

Щирі вітання з Днем ангела, Іване! Сьогодні твій небесний покровитель поруч, аби дарувати тобі силу, віру та спокій. Хай кожен день приносить добрі новини, здоров'я буде міцним, а серце сповнене любов'ю.

***

Іване, сьогодні особливий день — твій День ангела! Хай твоя доброта повертається сторицею, а життя дарує тільки приємні події. Бажаю миру, натхнення та світлої радості щодня.

Красиві листівки з іменинами Івана 13 листопада 2025 року

Листівки з Днем ангела Івана. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Днем ангела Івана. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Днем ангела Івана. Колаж: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем ангела Івана 2025 року

Раніше ми писали, які традиції, обряди та заборони існують у День Івана Золотоустого та що слід зробити, щоб привабити щастя на увесь наступний рік.

Нагадаємо, ми ділилися сильними молитвами на День Івана Золотоустого, які захистять від зла та хвороб.

Також пропонуємо ознайомитися з церковним календарем свят на листопад 2025 року, щоб не пропустити найбільші релігійні події.