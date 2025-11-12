День Івана Золотоустого 13 листопада 2025 — яка сильна молитва захистить від зла

Івана Золотоустого 2025 — ця сильна молитва подарує броню від зла
У четвер, 13 листопада, православні українці вшановують пам'ять великого святителя Івана Золотоустого — одного з найшанованіших Отців Церкви. У цей день, за словами священників, небо особливо відкрите до молитов. Люди звертаються до святого з проханнями про мир у родині, здоров'я, мудрість і захист від несправедливості. Вважається, що молитва, прочитана цього дня, створює навколо людини "броню світла" — захист від темних впливів і тривог.
Новини.LIVE розповідає, про що молитися у церковне свято 13 листопада та з якою сильною молитвою звертатися до Івана Золотоустого.
Хто такий Іван Золотоустий
Святий Іван Золотоустий (347-407 рр.) — архієпископ Константинопольський, великий проповідник і духовний учитель. Церква вважає Івана Золотоустого одним із трьох Вселенських святителів — поруч із Василієм Великим і Григорієм Богословом.
Іван Золотоустий народився в Антіохії, де здобув блискучу освіту, але з юності прагнув духовного життя. Довгі роки він провів у пості та молитвах, а його слова про віру і любов до Бога надихали навіть тих, хто стояв далеко від церкви. Його назвали "Золотоустим" через неймовірний дар слова. За щирість і безкомпромісність Івана переслідували можновладці, і під час заслання він відійшов у вічність зі словами: "Слава Богу за все".
Святитель Іван Золотоустий вважається покровителем:
- проповідників і ораторів;
- викладачів та наставників;
- адвокатів і захисників правди;
- усіх, хто шукає духовної рівноваги та справедливості.
Про що моляться до Івана Золотоустого
Молитви, які читають у церковне свято 13 листопада, допомагають подолати слабкість духу, знайти віру у складних обставинах, а також відчути Божу підтримку в часи випробувань.
13 листопада до святителя звертаються з проханнями про:
- зцілення від тілесних і душевних хвороб;
- захист від зла, заздрості та неправди;
- мудрість у прийнятті рішень і чистоту серця;
- добробут і гармонію в родині;
- натхнення для навчання, викладання й проповіді.
У цей день особливо рекомендують читати молитву до святого Івана Золотоустого вранці та ввечері — у тиші, з вірою й подякою.
Сильна молитва до Івана Золотоустого, яку слід прочитати 13 листопада
Молитву до святителя Івана Золотоустого читають, щоб отримати захист, мудрість і духовну силу. Вона вважається однією з найсильніших у православній традиції, адже Іван Золотоустий — не лише великий учитель Церкви, а й заступник усіх, хто шукає правди, миру та Божої підтримки.
"О великий святителю Іване Золотоустий, пастирю добрий і вчителю правди! Ти словом своїм просвітив світ і наставив нас на шлях спасіння. Молися за нас, грішних, щоб Господь укріпив нашу віру, дарував здоров'я душі й тіла, мир у домі та благословення в усякій справі. Захисти нас від злоби людської, хвороб і спокус, щоб ми, йдучи дорогою правди, прославляли Бога нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь".
Відео з молитвами на День Івана Золотоустого
Молитва Івана Золотоустого, яку називають "Молитвою на кожну годину", — це звернення до Бога з проханням про допомогу, захист та надання сили.
Наступна молитва-звернення до Івана Золотоустого для захисту від зла та хвороб.
