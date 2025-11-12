День Івана Золотоустого 13 листопада 2025 — яка сильна молитва захистить від зла

Жінка молиться у церкві. Колаж: Новини.LIVE

У четвер, 13 листопада, православні українці вшановують пам'ять великого святителя Івана Золотоустого — одного з найшанованіших Отців Церкви. У цей день, за словами священників, небо особливо відкрите до молитов. Люди звертаються до святого з проханнями про мир у родині, здоров'я, мудрість і захист від несправедливості. Вважається, що молитва, прочитана цього дня, створює навколо людини "броню світла" — захист від темних впливів і тривог.

Новини.LIVE розповідає, про що молитися у церковне свято 13 листопада та з якою сильною молитвою звертатися до Івана Золотоустого.

Хто такий Іван Золотоустий

Святий Іван Золотоустий (347-407 рр.) — архієпископ Константинопольський, великий проповідник і духовний учитель. Церква вважає Івана Золотоустого одним із трьох Вселенських святителів — поруч із Василієм Великим і Григорієм Богословом.

Іван Золотоустий народився в Антіохії, де здобув блискучу освіту, але з юності прагнув духовного життя. Довгі роки він провів у пості та молитвах, а його слова про віру і любов до Бога надихали навіть тих, хто стояв далеко від церкви. Його назвали "Золотоустим" через неймовірний дар слова. За щирість і безкомпромісність Івана переслідували можновладці, і під час заслання він відійшов у вічність зі словами: "Слава Богу за все".

Святитель Іван Золотоустий вважається покровителем:

проповідників і ораторів;

викладачів та наставників;

адвокатів і захисників правди;

усіх, хто шукає духовної рівноваги та справедливості.

Зображення Івана Золотоустого. Колаж: Новини.LIVE

Про що моляться до Івана Золотоустого

Молитви, які читають у церковне свято 13 листопада, допомагають подолати слабкість духу, знайти віру у складних обставинах, а також відчути Божу підтримку в часи випробувань.

13 листопада до святителя звертаються з проханнями про:

зцілення від тілесних і душевних хвороб;

захист від зла, заздрості та неправди;

мудрість у прийнятті рішень і чистоту серця;

добробут і гармонію в родині;

натхнення для навчання, викладання й проповіді.

У цей день особливо рекомендують читати молитву до святого Івана Золотоустого вранці та ввечері — у тиші, з вірою й подякою.

Жінка молиться перед іконою у церкві. Фото: google.com

Сильна молитва до Івана Золотоустого, яку слід прочитати 13 листопада

Молитву до святителя Івана Золотоустого читають, щоб отримати захист, мудрість і духовну силу. Вона вважається однією з найсильніших у православній традиції, адже Іван Золотоустий — не лише великий учитель Церкви, а й заступник усіх, хто шукає правди, миру та Божої підтримки.

"О великий святителю Іване Золотоустий, пастирю добрий і вчителю правди! Ти словом своїм просвітив світ і наставив нас на шлях спасіння. Молися за нас, грішних, щоб Господь укріпив нашу віру, дарував здоров'я душі й тіла, мир у домі та благословення в усякій справі. Захисти нас від злоби людської, хвороб і спокус, щоб ми, йдучи дорогою правди, прославляли Бога нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь".

Відео з молитвами на День Івана Золотоустого

Молитва Івана Золотоустого, яку називають "Молитвою на кожну годину", — це звернення до Бога з проханням про допомогу, захист та надання сили.

Наступна молитва-звернення до Івана Золотоустого для захисту від зла та хвороб.

