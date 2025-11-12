Відео
Україна
Івана Золотоустого 2025 — ця сильна молитва подарує броню від зла

Івана Золотоустого 2025 — ця сильна молитва подарує броню від зла

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 17:52
Оновлено: 15:31
День Івана Золотоустого 13 листопада 2025 — яка сильна молитва захистить від зла
Жінка молиться у церкві. Колаж: Новини.LIVE

У четвер, 13 листопада, православні українці вшановують пам'ять великого святителя Івана Золотоустого — одного з найшанованіших Отців Церкви. У цей день, за словами священників, небо особливо відкрите до молитов. Люди звертаються до святого з проханнями про мир у родині, здоров'я, мудрість і захист від несправедливості. Вважається, що молитва, прочитана цього дня, створює навколо людини "броню світла" — захист від темних впливів і тривог.

Новини.LIVE розповідає, про що молитися у церковне свято 13 листопада та з якою сильною молитвою звертатися до Івана Золотоустого.

Читайте також:

Хто такий Іван Золотоустий

Святий Іван Золотоустий (347-407 рр.) — архієпископ Константинопольський, великий проповідник і духовний учитель. Церква вважає Івана Золотоустого одним із трьох Вселенських святителів — поруч із Василієм Великим і Григорієм Богословом.

Іван Золотоустий народився в Антіохії, де здобув блискучу освіту, але з юності прагнув духовного життя. Довгі роки він провів у пості та молитвах, а його слова про віру і любов до Бога надихали навіть тих, хто стояв далеко від церкви. Його назвали "Золотоустим" через неймовірний дар слова. За щирість і безкомпромісність Івана переслідували можновладці, і під час заслання він відійшов у вічність зі словами: "Слава Богу за все".

Святитель Іван Золотоустий вважається покровителем:

  • проповідників і ораторів;
  • викладачів та наставників;
  • адвокатів і захисників правди;
  • усіх, хто шукає духовної рівноваги та справедливості.

 

Хто такий Іван Золотоустий
Зображення Івана Золотоустого. Колаж: Новини.LIVE

Про що моляться до Івана Золотоустого

Молитви, які читають у церковне свято 13 листопада, допомагають подолати слабкість духу, знайти віру у складних обставинах, а також відчути Божу підтримку в часи випробувань.

13 листопада до святителя звертаються з проханнями про:

  • зцілення від тілесних і душевних хвороб;
  • захист від зла, заздрості та неправди;
  • мудрість у прийнятті рішень і чистоту серця;
  • добробут і гармонію в родині;
  • натхнення для навчання, викладання й проповіді.

У цей день особливо рекомендують читати молитву до святого Івана Золотоустого вранці та ввечері — у тиші, з вірою й подякою.

 

Сильна молитва до Івана Золотоустого, яку слід прочитати 13 листопада
Жінка молиться перед іконою у церкві. Фото: google.com

Сильна молитва до Івана Золотоустого, яку слід прочитати 13 листопада

Молитву до святителя Івана Золотоустого читають, щоб отримати захист, мудрість і духовну силу. Вона вважається однією з найсильніших у православній традиції, адже Іван Золотоустий — не лише великий учитель Церкви, а й заступник усіх, хто шукає правди, миру та Божої підтримки.

"О великий святителю Іване Золотоустий, пастирю добрий і вчителю правди! Ти словом своїм просвітив світ і наставив нас на шлях спасіння. Молися за нас, грішних, щоб Господь укріпив нашу віру, дарував здоров'я душі й тіла, мир у домі та благословення в усякій справі. Захисти нас від злоби людської, хвороб і спокус, щоб ми, йдучи дорогою правди, прославляли Бога нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь".

Відео з молитвами на День Івана Золотоустого

Молитва Івана Золотоустого, яку називають "Молитвою на кожну годину", — це звернення до Бога з проханням про допомогу, захист та надання сили. 

Наступна молитва-звернення до Івана Золотоустого для захисту від зла та хвороб.

 

Раніше ми розповідали, які традиції та звичаї існують у День Івана Золотоустого та що обов'язково треба зробити, щоб привабити щастя на увесь наступний рік.

Також ділимося церковним календарем свят на листопад 2025 року, який розповість про найбільші релігійні події.

церква молитви релігія свято 13 листопада
Світлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Світлана Конюшенко
