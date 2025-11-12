День Івана Златоустого 2025 — дата свята, традиції та що не можна робити

День святителя Івана Златоустого. Фото: facedobra.com

У православному календарі наближається важлива для кожного вірянина дата — День вшанування святителя Івана Златоустого — великого проповідника, мислителя та архієпископа Константинопольського, чия мудрість і сьогодні надихає вірян у всьому світі. У свято існують чимало важливих заборон, а також звичаїв, які здатні привабити у життя удачу та щастя.

Новини.LIVE розповідає, коли святкують День Івана Златоустого у 2025 році, які обряди допоможуть залучити удачу, і яких заборон варто дотриматися, щоб не відвернути благословення від дому.

Реклама

Читайте також:

Коли святкують День Івана Златоустого у 2025 році

Раніше українські віряни святкували його 26 листопада, однак після переходу Православної церкви України на новий стиль дата змінилася. У 2025 році День Івана Златоустого відзначають 13 листопада — саме на цю дату припадає вшанування святителя за новим церковним календарем.

Ікона Івана Златоустого у церкві. Фото: google.com

Хто такий Іван Златоустий і чому його називають "золотослівним"

Цей день присвячений пам'яті одного з найшанованіших отців Церкви — архієпископа Івана Златоустого, який залишив після себе величезну духовну спадщину. Його вважали покровителем правди, захисником чесних і справедливих людей.

Святитель Іван народився близько 347 року в Антіохії. Втративши батька в дитинстві, він виховувався матір'ю, яка присвятила себе його духовному становленню. Отримавши блискучу освіту, Іван рано обрав шлях служіння Богові. Його проповіді вражали глибиною думки та силою слова — саме тому народ прозвав його Златоустом, тобто "тим, хто говорить золотом". Його життєвий шлях був непростим: проповіді святителя викликали заздрість і переслідування, але навіть у вигнанні він залишався вірним своєму служінню. Свої останні слова — "Слава Богу за все!" — Іван Златоустий вимовив перед смертю 14 вересня 407 року.

Зображення Івана Златоустого. Фото: tviysvit.com.ua

День Івана Златоустого 13 листопада — традиції та обряди свята

Здавна цей день починають із молитви в храмі. Віряни звертаються до святителя із проханнями про зцілення, мир у родині, допомогу у навчанні та захист від неправди. Особливо часто цього дня моляться про покарання хабарників і шахраїв, адже Іван Златоустий вважався борцем за справедливість.

Жінка у церкві ставить свічку. Фото: google.com

Один з цікавих обрядів цього дня — наліпити якомога більше вареників. Господині готували тісто з нового врожаю, а сім'ї разом ліпили вареники — з м'ясом, грибами або картоплею. Вважалося: чим більше наліпиш цього дня, тим щасливішим буде наступний рік. Після приготувань збирали святкову вечерю, запрошуючи рідних і сусідів. Це був день добрих слів, щирих розмов і примирення.

Жінки ліплять вареники. Фото: freepik.com

Що не можна робити на День Івана Златоустого

У цей день діяли суворі заборони, що мали зберегти мир і добробут у домі:

Не можна сваритися, лаятися й ображати інших. Вважалося, що сварка на Златоустого може відвернути Божу благодать, а зло, сказане цього дня, повернеться хворобами та фінансовими втратами. Не варто позичати гроші або робити великі покупки. Грошові справи 13 листопада вважаються невдалими. Не можна стригти волосся. Це може послабити життєву силу й здоров'я. Не виконують важку фізичну роботу. День призначений для спокою, молитви й роздумів. Не запалюють вогонь без потреби. Вважалося, що полум'я цього дня може "спалити щастя".

Дівчина у церкві. Фото: google.com

Народні прикмети та повір'я 13 листопада

Наші предки уважно спостерігали за природою, вважаючи, що саме на Івана Златоустого вона "засинає" перед зимою.

Якщо йде дощ або стоїть негода — наступного року буде щедрий урожай.

Каркають ворони — на потепління.

Яскраві зірки на небі — до снігу та холодів.

Вугілля в печі тліє рівно — зима буде лагідною; якщо ж спалахує яскраво — чекайте буревіїв.

Якщо зайці біжать із лісу до села — буде сувора зима.

Людям, чиї імена починаються на літеру "І", цього дня, за віруванням, щастить у всьому.

Як залучити щастя у День Івана Златоустого

У народі вірили: хто проведе цей день із чистими помислами, молитвою та добрими вчинками — той проживе наступний рік у щасті й достатку.

Щоб рік був вдалим, радили:

Розпочати день із молитви до святителя, подякувати за все отримане. Помиритися з тими, із ким були непорозуміння. Подарувати комусь тепле слово або частування — добрі вчинки цього дня повертаються сторицею. Приготувати вареники чи пельмені та пригостити сусідів — на добробут і щастя. Не тримати образи — день Івана Златоустого очищає душу від усього зайвого.

Пропонуємо вам ознайомитися із сильними молитвами, які читають для захисту військових.

Також ділимося церковним календарем свят на листопад 2025 року, який розповість про найбільші релігійні події.