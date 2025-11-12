День Иоанна Златоуста 2025 — дата праздника, традиции и что нельзя делать

День святителя Иоанна Златоуста. Фото: facedobra.com

В православном календаре приближается важная для каждого верующего дата — День чествования святителя Иоанна Златоуста — великого проповедника, мыслителя и архиепископа Константинопольского, чья мудрость и сегодня вдохновляет верующих во всем мире. В праздник существуют немало важных запретов, а также обычаев, которые способны привлечь в жизнь удачу и счастье.

Новини.LIVE рассказывает, когда празднуют День Иоанна Златоуста в 2025 году, какие обряды помогут привлечь удачу, и каких запретов стоит придерживаться, чтобы не отвратить благословение от дома.

Реклама

Читайте также:

Когда празднуют День Иоанна Златоуста в 2025 году

Ранее украинские верующие праздновали его 26 ноября, однако после перехода Православной церкви Украины на новый стиль дата изменилась. В 2025 году День Иоанна Златоуста отмечают 13 ноября — именно на эту дату приходится чествование святителя по новому церковному календарю.

Икона Иоанна Златоуста в церкви. Фото: google.com

Кто такой Иоанн Златоуст и почему его называют "золотословным"

Этот день посвящен памяти одного из самых почитаемых отцов Церкви — архиепископа Иоанна Златоуста, который оставил после себя огромное духовное наследие. Его считали покровителем правды, защитником честных и справедливых людей.

Святитель Иоанн родился около 347 года в Антиохии. Потеряв отца в детстве, он воспитывался матерью, которая посвятила себя его духовному становлению. Получив блестящее образование, Иоанн рано избрал путь служения Богу. Его проповеди поражали глубиной мысли и силой слова — именно поэтому народ прозвал его Златоустом, то есть "говорящим золотом". Его жизненный путь был непростым: проповеди святителя вызывали зависть и преследования, но даже в изгнании он оставался верным своему служению. Свои последние слова — "Слава Богу за все!" — Иоанн Златоуст произнес перед смертью 14 сентября 407 года.

Изображение Иоанна Златоуста. Фото: tviysvit.com.ua

День Иоанна Златоуста 13 ноября — традиции и обряды праздника

Издавна этот день начинают с молитвы в храме. Верующие обращаются к святителю с просьбами об исцелении, мире в семье, помощи в учебе и защите от неправды. Особенно часто в этот день молятся о наказании взяточников и мошенников, ведь Иоанн Златоуст считался борцом за справедливость.

Женщина в церкви ставит свечу. Фото: google.com

Один из интересных обрядов этого дня — налепить как можно больше вареников. Хозяйки готовили тесто из нового урожая, а семьи вместе лепили вареники — с мясом, грибами или картофелем. Считалось: чем больше налепишь в этот день, тем счастливее будет следующий год. После приготовлений собирали праздничный ужин, приглашая родных и соседей. Это был день добрых слов, искренних разговоров и примирения.

Женщины лепят вареники. Фото: freepik.com

Что нельзя делать на День Иоанна Златоуста

В этот день действовали строгие запреты, которые должны были сохранить мир и благополучие в доме:

Нельзя ссориться, ругаться и оскорблять других. Считалось, что ссора на Златоуста может отвратить Божью благодать, а зло, сказанное в этот день, вернется болезнями и финансовыми потерями. Не стоит занимать деньги в долг или делать крупные покупки. Денежные дела 13 ноября считаются неудачными. Нельзя стричь волосы. Это может ослабить жизненную силу и здоровье. Не выполняют тяжелую физическую работу. День предназначен для покоя, молитвы и размышлений. Не зажигают огонь без надобности. Считалось, что пламя этого дня может "сжечь счастье".

Девушка в церкви. Фото: google.com

Народные приметы и поверья 13 ноября

Наши предки внимательно наблюдали за природой, считая, что именно на Ивана Златоуста она "засыпает" перед зимой.

Если идет дождь или стоит непогода — в следующем году будет щедрый урожай.

Каркают вороны — на потепление.

Яркие звезды на небе — к снегу и холодам.

Уголь в печи тлеет ровно — зима будет мягкой; если же вспыхивает ярко — ждите ураганов.

Если зайцы бегут из леса в деревню — будет суровая зима.

Людям, чьи имена начинаются на букву "И", в этот день, по верованиям, везет во всем.

Как привлечь счастье в День Иоанна Златоуста

В народе верили: кто проведет этот день с чистыми помыслами, молитвой и добрыми поступками — тот проживет следующий год в счастье и достатке.

Чтобы год был удачным, советовали:

Начать день с молитвы к святителю, поблагодарить за все полученное. Помириться с теми, с кем были недоразумения. Подарить кому-то теплое слово или угощение — добрые поступки в этот день возвращаются сторицей. Приготовить вареники или пельмени и угостить соседей — к благополучию и счастью. Не держать обиды — день Иоанна Златоуста очищает душу от всего лишнего.

Предлагаем вам ознакомиться с сильными молитвами, которые читают для защиты военных.

Также делимся церковным календарем праздников на ноябрь 2025 года, который расскажет о крупнейших религиозных событиях.