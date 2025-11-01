Видео
Видео

Праздники в ноябре 2025 — когда День студента и День сержанта ВСУ

Дата публикации 1 ноября 2025 08:02
обновлено: 08:54
Календарь праздников на ноябрь 2025 — что и когда будем праздновать, сколько выходных
Студенты держат флаги в руках. Фото: dp.informator.ua

Ноябрь 2025 года наполнен важными событиями, государственными, профессиональными и международными праздниками. В последний месяц осени украинцы чтят память жертв Голодоморов, Международный день памяти журналистов. В календаре также есть День студента, День сержанта ВСУ, День Достоинства и Свободы.

Новини.LIVE рассказывает, какие праздники будем отмечать в ноябре 2025, сколько будет выходных и рабочих дней.

Читайте также:

Выходные и рабочие дни в ноябре 2025 — как будут работать и отдыхать украинцы

В Украине военное положение из-за войны, которую начала страна-оккупант россия. В связи с этим все дополнительные выходные отменены, согласно Закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

В ноябре будет 30 дней:

  • рабочие — 20;
  • выходные (суббота и воскресенье) — 10.

Выходными в последний осенний месяц станут такие даты:

  • 1 и 2 ноября;
  • 8 и 9 ноября;
  • 15 и 16 ноября;
  • 22 и 23 ноября;
  • 29 и 30 ноября.

 

Вихідні та робочі дні у листопаді 2025 — як працюватимуть і відпочиватимуть українці
Планирование дел на месяц. Фото: freepik.com

Календарь праздников на ноябрь 2025 года

Ознакомьтесь с полным списком государственных, профессиональных и международных праздников на ноябрь 2025 года:

  • 1 ноября — Всемирный день экологии, День нулевого меридиана, День рождения Европейского Союза, Всемирный день вегана;
  • 2 ноября — День работника социальной сферы, День прекращения безнаказанности за преступления против журналистов;
  • 3 ноябряДень инженерных войск, Международный день биосферных заповедников, Всемирный день косплея;
  • 4 ноябряДень железнодорожника, День украинского фрилансера, Международный день маркетинга;
  • 5 ноября — Международный день менеджеров-волонтеров;
  • 6 ноября — Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов, Международный день проектного менеджера;
  • 7 ноября — Всемирный день ответственного туризма, Международный день вина Мерло;
  • 8 ноября — Всемирный день без Wi-Fi, Всемирный день пианиста, Всемирный день градостроительства;
  • 9 ноября — Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства, День виноградарей, виноделов и садоводов Украины, Всемирный день изобретателя, Всемирный день свободы, Всемирный день лизинга, Всемирный день усыновления;
  • 10 ноября — Международный день бухгалтера, Всемирный день молодежи, Международная неделя науки и мира;
  • 11 ноября — День холостяка, День памяти погибших в Первой мировой войне, Международный день энергосбережения, Всемирный день шопинга;
  • 12 ноября — Всемирный день борьбы с пневмонией;
  • 13 ноября — Всемирный день доброты;
  • 14 ноября — Всемирный день борьбы против диабета, Международный день логопеда;
  • 15 ноября — Европейский день музыкальной терапии, Международный день писателей, находящихся в заключении;
  • 16 ноября — Международный день терпимости, День работников радио, телевидения и связи, Всемирный день памяти жертв ДТП, День работников сельского хозяйства, Всемирный день бедных;
  • 17 ноябряМеждународный день студентов, День студента в Украине;
  • 18 ноябряДень сержанта ВСУ;
  • 19 ноября — Международный день памяти журналистов, День работников гидрометеорологической службы, День стеклопроизводителя, Международный день женщин-предпринимателей, День предотвращения насилия над детьми, Международный день мужчин;
  • 20 ноябряДень защиты детей в Украине, Всемирный день ребенка, День педиатра;
  • 21 ноябряДень Десантно-штурмовых войск ВСУ, День Достоинства и Свободы, Всемирный день телевидения;
  • 22 ноябряДень памяти жертв Голодоморов, Международный день сына, Международный день музыканта;
  • 23 ноября — Международный день борьбы с безнаказанностью, Всемирный день акварели;
  • 24 ноября — Всемирный день эволюции;
  • 25 ноября — Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин;
  • 26 ноября — Международный день сапожника;
  • 27 ноябряДень основания Национальной академии наук Украины;
  • 28 ноября — День работника финансового мониторинга, День логиста, Всемирный день информации, Всемирный день милосердия, Черная пятница;
  • 29 ноября — Международный день женщин-правозащитниц;
  • 30 ноябряДень радиотехнических войск Воздушных Сил ВСУ, Международный день защиты информации, День тыквы в Украине.

Делимся с вами также церковным календарем праздников на ноябрь 2025 года, чтобы вы не пропустили самые большие религиозные события последнего месяца осени.

