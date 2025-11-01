Календарь праздников на ноябрь 2025 — что и когда будем праздновать, сколько выходных

Праздники в ноябре 2025 — когда День студента и День сержанта ВСУ
Ноябрь 2025 года наполнен важными событиями, государственными, профессиональными и международными праздниками. В последний месяц осени украинцы чтят память жертв Голодоморов, Международный день памяти журналистов. В календаре также есть День студента, День сержанта ВСУ, День Достоинства и Свободы.
Новини.LIVE рассказывает, какие праздники будем отмечать в ноябре 2025, сколько будет выходных и рабочих дней.
Выходные и рабочие дни в ноябре 2025 — как будут работать и отдыхать украинцы
В Украине военное положение из-за войны, которую начала страна-оккупант россия. В связи с этим все дополнительные выходные отменены, согласно Закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".
В ноябре будет 30 дней:
- рабочие — 20;
- выходные (суббота и воскресенье) — 10.
Выходными в последний осенний месяц станут такие даты:
- 1 и 2 ноября;
- 8 и 9 ноября;
- 15 и 16 ноября;
- 22 и 23 ноября;
- 29 и 30 ноября.
Календарь праздников на ноябрь 2025 года
Ознакомьтесь с полным списком государственных, профессиональных и международных праздников на ноябрь 2025 года:
- 1 ноября — Всемирный день экологии, День нулевого меридиана, День рождения Европейского Союза, Всемирный день вегана;
- 2 ноября — День работника социальной сферы, День прекращения безнаказанности за преступления против журналистов;
- 3 ноября — День инженерных войск, Международный день биосферных заповедников, Всемирный день косплея;
- 4 ноября — День железнодорожника, День украинского фрилансера, Международный день маркетинга;
- 5 ноября — Международный день менеджеров-волонтеров;
- 6 ноября — Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов, Международный день проектного менеджера;
- 7 ноября — Всемирный день ответственного туризма, Международный день вина Мерло;
- 8 ноября — Всемирный день без Wi-Fi, Всемирный день пианиста, Всемирный день градостроительства;
- 9 ноября — Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства, День виноградарей, виноделов и садоводов Украины, Всемирный день изобретателя, Всемирный день свободы, Всемирный день лизинга, Всемирный день усыновления;
- 10 ноября — Международный день бухгалтера, Всемирный день молодежи, Международная неделя науки и мира;
- 11 ноября — День холостяка, День памяти погибших в Первой мировой войне, Международный день энергосбережения, Всемирный день шопинга;
- 12 ноября — Всемирный день борьбы с пневмонией;
- 13 ноября — Всемирный день доброты;
- 14 ноября — Всемирный день борьбы против диабета, Международный день логопеда;
- 15 ноября — Европейский день музыкальной терапии, Международный день писателей, находящихся в заключении;
- 16 ноября — Международный день терпимости, День работников радио, телевидения и связи, Всемирный день памяти жертв ДТП, День работников сельского хозяйства, Всемирный день бедных;
- 17 ноября — Международный день студентов, День студента в Украине;
- 18 ноября — День сержанта ВСУ;
- 19 ноября — Международный день памяти журналистов, День работников гидрометеорологической службы, День стеклопроизводителя, Международный день женщин-предпринимателей, День предотвращения насилия над детьми, Международный день мужчин;
- 20 ноября — День защиты детей в Украине, Всемирный день ребенка, День педиатра;
- 21 ноября — День Десантно-штурмовых войск ВСУ, День Достоинства и Свободы, Всемирный день телевидения;
- 22 ноября — День памяти жертв Голодоморов, Международный день сына, Международный день музыканта;
- 23 ноября — Международный день борьбы с безнаказанностью, Всемирный день акварели;
- 24 ноября — Всемирный день эволюции;
- 25 ноября — Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин;
- 26 ноября — Международный день сапожника;
- 27 ноября — День основания Национальной академии наук Украины;
- 28 ноября — День работника финансового мониторинга, День логиста, Всемирный день информации, Всемирный день милосердия, Черная пятница;
- 29 ноября — Международный день женщин-правозащитниц;
- 30 ноября — День радиотехнических войск Воздушных Сил ВСУ, Международный день защиты информации, День тыквы в Украине.
Делимся с вами также церковным календарем праздников на ноябрь 2025 года, чтобы вы не пропустили самые большие религиозные события последнего месяца осени.
