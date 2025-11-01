Календарь праздников на ноябрь 2025 — что и когда будем праздновать, сколько выходных

Студенты держат флаги в руках. Фото: dp.informator.ua

Ноябрь 2025 года наполнен важными событиями, государственными, профессиональными и международными праздниками. В последний месяц осени украинцы чтят память жертв Голодоморов, Международный день памяти журналистов. В календаре также есть День студента, День сержанта ВСУ, День Достоинства и Свободы.

какие праздники будем отмечать в ноябре 2025, сколько будет выходных и рабочих дней.

Выходные и рабочие дни в ноябре 2025 — как будут работать и отдыхать украинцы

В Украине военное положение из-за войны, которую начала страна-оккупант россия. В связи с этим все дополнительные выходные отменены, согласно Закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

В ноябре будет 30 дней:

рабочие — 20;

выходные (суббота и воскресенье) — 10.

Выходными в последний осенний месяц станут такие даты:

1 и 2 ноября;

8 и 9 ноября;

15 и 16 ноября;

22 и 23 ноября;

29 и 30 ноября.

Календарь праздников на ноябрь 2025 года

Ознакомьтесь с полным списком государственных, профессиональных и международных праздников на ноябрь 2025 года:

1 ноября — Всемирный день экологии, День нулевого меридиана, День рождения Европейского Союза, Всемирный день вегана;

— Всемирный день экологии, День нулевого меридиана, День рождения Европейского Союза, Всемирный день вегана; 2 ноября — День работника социальной сферы, День прекращения безнаказанности за преступления против журналистов;

— День работника социальной сферы, День прекращения безнаказанности за преступления против журналистов; 3 ноября — День инженерных войск , Международный день биосферных заповедников, Всемирный день косплея;

— , Международный день биосферных заповедников, Всемирный день косплея; 4 ноября — День железнодорожника , День украинского фрилансера, Международный день маркетинга;

— , День украинского фрилансера, Международный день маркетинга; 5 ноября — Международный день менеджеров-волонтеров;

— Международный день менеджеров-волонтеров; 6 ноября — Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов, Международный день проектного менеджера;

— Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов, Международный день проектного менеджера; 7 ноября — Всемирный день ответственного туризма, Международный день вина Мерло;

— Всемирный день ответственного туризма, Международный день вина Мерло; 8 ноября — Всемирный день без Wi-Fi, Всемирный день пианиста, Всемирный день градостроительства;

— Всемирный день без Wi-Fi, Всемирный день пианиста, Всемирный день градостроительства; 9 ноября — Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства, День виноградарей, виноделов и садоводов Украины, Всемирный день изобретателя, Всемирный день свободы, Всемирный день лизинга, Всемирный день усыновления;

— Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства, День виноградарей, виноделов и садоводов Украины, Всемирный день изобретателя, Всемирный день свободы, Всемирный день лизинга, Всемирный день усыновления; 10 ноября — Международный день бухгалтера, Всемирный день молодежи, Международная неделя науки и мира;

— Международный день бухгалтера, Всемирный день молодежи, Международная неделя науки и мира; 11 ноября — День холостяка, День памяти погибших в Первой мировой войне, Международный день энергосбережения, Всемирный день шопинга;

— День холостяка, День памяти погибших в Первой мировой войне, Международный день энергосбережения, Всемирный день шопинга; 12 ноября — Всемирный день борьбы с пневмонией;

— Всемирный день борьбы с пневмонией; 13 ноября — Всемирный день доброты;

— Всемирный день доброты; 14 ноября — Всемирный день борьбы против диабета, Международный день логопеда;

— Всемирный день борьбы против диабета, Международный день логопеда; 15 ноября — Европейский день музыкальной терапии, Международный день писателей, находящихся в заключении;

— Европейский день музыкальной терапии, Международный день писателей, находящихся в заключении; 16 ноября — Международный день терпимости, День работников радио, телевидения и связи, Всемирный день памяти жертв ДТП, День работников сельского хозяйства, Всемирный день бедных;

— Международный день терпимости, День работников радио, телевидения и связи, Всемирный день памяти жертв ДТП, День работников сельского хозяйства, Всемирный день бедных; 17 ноября — Международный день студентов, День студента в Украине ;

— ; 18 ноября — День сержанта ВСУ ;

— ; 19 ноября — Международный день памяти журналистов, День работников гидрометеорологической службы, День стеклопроизводителя, Международный день женщин-предпринимателей, День предотвращения насилия над детьми, Международный день мужчин;

— Международный день памяти журналистов, День работников гидрометеорологической службы, День стеклопроизводителя, Международный день женщин-предпринимателей, День предотвращения насилия над детьми, Международный день мужчин; 20 ноября — День защиты детей в Украине , Всемирный день ребенка, День педиатра;

— , Всемирный день ребенка, День педиатра; 21 ноября — День Десантно-штурмовых войск ВСУ, День Достоинства и Свободы , Всемирный день телевидения;

— , Всемирный день телевидения; 22 ноября — День памяти жертв Голодоморов , Международный день сына, Международный день музыканта;

— , Международный день сына, Международный день музыканта; 23 ноября — Международный день борьбы с безнаказанностью, Всемирный день акварели;

— Международный день борьбы с безнаказанностью, Всемирный день акварели; 24 ноября — Всемирный день эволюции;

— Всемирный день эволюции; 25 ноября — Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин;

— Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин; 26 ноября — Международный день сапожника;

— Международный день сапожника; 27 ноября — День основания Национальной академии наук Украины ;

— ; 28 ноября — День работника финансового мониторинга, День логиста, Всемирный день информации, Всемирный день милосердия, Черная пятница ;

— День работника финансового мониторинга, День логиста, Всемирный день информации, Всемирный день милосердия, ; 29 ноября — Международный день женщин-правозащитниц;

— Международный день женщин-правозащитниц; 30 ноября — День радиотехнических войск Воздушных Сил ВСУ, Международный день защиты информации, День тыквы в Украине.

Делимся с вами также церковным календарем праздников на ноябрь 2025 года, чтобы вы не пропустили самые большие религиозные события последнего месяца осени.