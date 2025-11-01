Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Свята в листопаді 2025 — коли День студента і День сержанта ЗСУ

Свята в листопаді 2025 — коли День студента і День сержанта ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 08:02
Оновлено: 07:58
Календар свят на листопад 2025 — що та коли будемо святкувати, скільки вихідних
Студенти тримають прапори в руках. Фото: dp.informator.ua

Листопад 2025 року наповнений важливими подіями, державними, професійними і міжнародними святами. В останній місяць осені українці вшановують пам'ять жертв Голодоморів, Міжнародний день пам'яті журналістів. В календарі також є День студента, День сержанта ЗСУ, День Гідності та Свободи.

Новини.LIVE розповідає, які свята будемо відзначати у листопаді 2025, скільки буде вихідних та робочих днів.

Реклама
Читайте також:

Вихідні та робочі дні у листопаді 2025 — як працюватимуть і відпочиватимуть українці

В Україні воєнний стан через війну, яку розпочала країна-окупант росія. У зв'язку з цим усі додаткові вихідні скасовано, відповідно до Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

У листопаді буде 30 днів:

  • робочі — 20;
  • вихідні (субота та неділя) — 10.

Вихідними в останній осінній місяць стануть такі дати:

  • 1 та 2 листопада; 
  • 8 та 9 листопада;  
  • 15 та 16 листопада;
  • 22 та 23 листопада;
  • 29 та 30 листопада.

 

Вихідні та робочі дні у листопаді 2025 — як працюватимуть і відпочиватимуть українці
Планування справ на місяць. Фото: freepik.com

Календар свят на листопад 2025 року

Ознайомтеся з повним списком державних, професійних і міжнародних свят на листопад 2025 року:

  • 1 листопада — Всесвітній день екології, День нульового меридіана, День народження Європейського Союзу, Всесвітній день вегана;
  • 2 листопада — День працівника соціальної сфери, День припинення безкарності за злочини проти журналістів;
  • 3 листопадаДень інженерних військ, Міжнародний день біосферних заповідників, Всесвітній день косплея;
  • 4 листопадаДень залізничника, День українського фрилансера, Міжнародний день маркетингу;
  • 5 листопада — Міжнародний день менеджерів-волонтерів;
  • 6 листопада — Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни і збройних конфліктів, Міжнародний день проєктного менеджера;
  • 7 листопада — Всесвітній день відповідального туризму, Міжнародний день вина Мерло;
  • 8 листопада — Всесвітній день без Wi-Fi, Всесвітній день піаніста, Всесвітній день містобудування;
  • 9 листопада — Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва, День виноградарів, виноробів та садівників України, Всесвітній день винахідника, Всесвітній день свободи, Всесвітній день лізингу, Всесвітній день усиновлення;
  • 10 листопада — Міжнародний день бухгалтера, Всесвітній день молоді, Міжнародний тиждень науки та миру;
  • 11 листопада — День холостяка, День пам'яті загиблих у Першій світовій війні, Міжнародний день енергозбереження, Всесвітній день шопінгу;
  • 12 листопада — Всесвітній день боротьби з пневмонією;
  • 13 листопада — Всесвітній день доброти;
  • 14 листопада — Всесвітній день боротьби проти діабету, Міжнародний день логопеда;
  • 15 листопада — Європейський день музичної терапії, Міжнародний день письменників, які знаходяться в ув’язненні;
  • 16 листопада — Міжнародний день терпимості, День працівників радіо, телебачення і зв'язку, Всесвітній день пам'яті жертв ДТП, День працівників сільського господарства, Всесвітній день бідних;
  • 17 листопадаМіжнародний день студентів, День студента в Україні;
  • 18 листопадаДень сержанта ЗСУ;
  • 19 листопада — Міжнародний день пам'яті журналістів, День працівників гідрометеорологічної служби, День скловиробника, Міжнародний день жінок-підприємиць, День запобігання насильству над дітьми, Міжнародний день чоловіків;
  • 20 листопадаДень захисту дітей в Україні, Всесвітній день дитини, День педіатра;
  • 21 листопадаДень Десантно-штурмових військ ЗСУ, День Гідності та Свободи, Всесвітній день телебачення;
  • 22 листопадаДень пам'яті жертв Голодоморів, Міжнародний день сина, Міжнародний день музиканта;
  • 23 листопада — Міжнародний день боротьби з безкарністю, Всесвітній день акварелі;
  • 24 листопада — Всесвітній день еволюції;
  • 25 листопада — Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства відносно жінок;
  • 26 листопада — Міжнародний день чоботяра;
  • 27 листопада —  День заснування Національної академії наук України;
  • 28 листопада — День працівника фінансового моніторингу, День логіста, Всесвітній день інформації, Всесвітній день милосердя, Чорна п'ятниця;
  • 29 листопада — Міжнародний день жінок-правозахисниць;
  • 30 листопадаДень радіотехнічних військ Повітряних Сил ЗСУ, Міжнародний день захисту інформації, День гарбуза в Україні.

Ділимося з вами також церковним календарем свят на листопад 2025 року, щоб ви не пропустили найбільші релігійні події останнього місяця осені.

свята вихідні листопад календар День студента
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації