Календар свят на листопад 2025 — що та коли будемо святкувати, скільки вихідних

Свята в листопаді 2025 — коли День студента і День сержанта ЗСУ
Листопад 2025 року наповнений важливими подіями, державними, професійними і міжнародними святами. В останній місяць осені українці вшановують пам'ять жертв Голодоморів, Міжнародний день пам'яті журналістів. В календарі також є День студента, День сержанта ЗСУ, День Гідності та Свободи.
Новини.LIVE розповідає, які свята будемо відзначати у листопаді 2025, скільки буде вихідних та робочих днів.
Вихідні та робочі дні у листопаді 2025 — як працюватимуть і відпочиватимуть українці
В Україні воєнний стан через війну, яку розпочала країна-окупант росія. У зв'язку з цим усі додаткові вихідні скасовано, відповідно до Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".
У листопаді буде 30 днів:
- робочі — 20;
- вихідні (субота та неділя) — 10.
Вихідними в останній осінній місяць стануть такі дати:
- 1 та 2 листопада;
- 8 та 9 листопада;
- 15 та 16 листопада;
- 22 та 23 листопада;
- 29 та 30 листопада.
Календар свят на листопад 2025 року
Ознайомтеся з повним списком державних, професійних і міжнародних свят на листопад 2025 року:
- 1 листопада — Всесвітній день екології, День нульового меридіана, День народження Європейського Союзу, Всесвітній день вегана;
- 2 листопада — День працівника соціальної сфери, День припинення безкарності за злочини проти журналістів;
- 3 листопада — День інженерних військ, Міжнародний день біосферних заповідників, Всесвітній день косплея;
- 4 листопада — День залізничника, День українського фрилансера, Міжнародний день маркетингу;
- 5 листопада — Міжнародний день менеджерів-волонтерів;
- 6 листопада — Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни і збройних конфліктів, Міжнародний день проєктного менеджера;
- 7 листопада — Всесвітній день відповідального туризму, Міжнародний день вина Мерло;
- 8 листопада — Всесвітній день без Wi-Fi, Всесвітній день піаніста, Всесвітній день містобудування;
- 9 листопада — Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва, День виноградарів, виноробів та садівників України, Всесвітній день винахідника, Всесвітній день свободи, Всесвітній день лізингу, Всесвітній день усиновлення;
- 10 листопада — Міжнародний день бухгалтера, Всесвітній день молоді, Міжнародний тиждень науки та миру;
- 11 листопада — День холостяка, День пам'яті загиблих у Першій світовій війні, Міжнародний день енергозбереження, Всесвітній день шопінгу;
- 12 листопада — Всесвітній день боротьби з пневмонією;
- 13 листопада — Всесвітній день доброти;
- 14 листопада — Всесвітній день боротьби проти діабету, Міжнародний день логопеда;
- 15 листопада — Європейський день музичної терапії, Міжнародний день письменників, які знаходяться в ув’язненні;
- 16 листопада — Міжнародний день терпимості, День працівників радіо, телебачення і зв'язку, Всесвітній день пам'яті жертв ДТП, День працівників сільського господарства, Всесвітній день бідних;
- 17 листопада — Міжнародний день студентів, День студента в Україні;
- 18 листопада — День сержанта ЗСУ;
- 19 листопада — Міжнародний день пам'яті журналістів, День працівників гідрометеорологічної служби, День скловиробника, Міжнародний день жінок-підприємиць, День запобігання насильству над дітьми, Міжнародний день чоловіків;
- 20 листопада — День захисту дітей в Україні, Всесвітній день дитини, День педіатра;
- 21 листопада — День Десантно-штурмових військ ЗСУ, День Гідності та Свободи, Всесвітній день телебачення;
- 22 листопада — День пам'яті жертв Голодоморів, Міжнародний день сина, Міжнародний день музиканта;
- 23 листопада — Міжнародний день боротьби з безкарністю, Всесвітній день акварелі;
- 24 листопада — Всесвітній день еволюції;
- 25 листопада — Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства відносно жінок;
- 26 листопада — Міжнародний день чоботяра;
- 27 листопада — День заснування Національної академії наук України;
- 28 листопада — День працівника фінансового моніторингу, День логіста, Всесвітній день інформації, Всесвітній день милосердя, Чорна п'ятниця;
- 29 листопада — Міжнародний день жінок-правозахисниць;
- 30 листопада — День радіотехнічних військ Повітряних Сил ЗСУ, Міжнародний день захисту інформації, День гарбуза в Україні.
Ділимося з вами також церковним календарем свят на листопад 2025 року, щоб ви не пропустили найбільші релігійні події останнього місяця осені.
