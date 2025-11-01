Календар свят на листопад 2025 — що та коли будемо святкувати, скільки вихідних

Студенти тримають прапори в руках. Фото: dp.informator.ua

Листопад 2025 року наповнений важливими подіями, державними, професійними і міжнародними святами. В останній місяць осені українці вшановують пам'ять жертв Голодоморів, Міжнародний день пам'яті журналістів. В календарі також є День студента, День сержанта ЗСУ, День Гідності та Свободи.

Новини.LIVE розповідає, які свята будемо відзначати у листопаді 2025, скільки буде вихідних та робочих днів.

Реклама

Читайте також:

Вихідні та робочі дні у листопаді 2025 — як працюватимуть і відпочиватимуть українці

В Україні воєнний стан через війну, яку розпочала країна-окупант росія. У зв'язку з цим усі додаткові вихідні скасовано, відповідно до Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

У листопаді буде 30 днів:

робочі — 20;

вихідні (субота та неділя) — 10.

Вихідними в останній осінній місяць стануть такі дати:

1 та 2 листопада;

8 та 9 листопада;

15 та 16 листопада;

22 та 23 листопада;

29 та 30 листопада.

Планування справ на місяць. Фото: freepik.com

Календар свят на листопад 2025 року

Ознайомтеся з повним списком державних, професійних і міжнародних свят на листопад 2025 року:

1 листопада — Всесвітній день екології, День нульового меридіана, День народження Європейського Союзу, Всесвітній день вегана;

— Всесвітній день екології, День нульового меридіана, День народження Європейського Союзу, Всесвітній день вегана; 2 листопада — День працівника соціальної сфери, День припинення безкарності за злочини проти журналістів;

— День працівника соціальної сфери, День припинення безкарності за злочини проти журналістів; 3 листопада — День інженерних військ , Міжнародний день біосферних заповідників, Всесвітній день косплея;

— , Міжнародний день біосферних заповідників, Всесвітній день косплея; 4 листопада — День залізничника , День українського фрилансера, Міжнародний день маркетингу;

— , День українського фрилансера, Міжнародний день маркетингу; 5 листопада — Міжнародний день менеджерів-волонтерів;

— Міжнародний день менеджерів-волонтерів; 6 листопада — Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни і збройних конфліктів, Міжнародний день проєктного менеджера;

— Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни і збройних конфліктів, Міжнародний день проєктного менеджера; 7 листопада — Всесвітній день відповідального туризму, Міжнародний день вина Мерло;

— Всесвітній день відповідального туризму, Міжнародний день вина Мерло; 8 листопада — Всесвітній день без Wi-Fi, Всесвітній день піаніста, Всесвітній день містобудування;

— Всесвітній день без Wi-Fi, Всесвітній день піаніста, Всесвітній день містобудування; 9 листопада — Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва, День виноградарів, виноробів та садівників України, Всесвітній день винахідника, Всесвітній день свободи, Всесвітній день лізингу, Всесвітній день усиновлення;

— Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва, День виноградарів, виноробів та садівників України, Всесвітній день винахідника, Всесвітній день свободи, Всесвітній день лізингу, Всесвітній день усиновлення; 10 листопада — Міжнародний день бухгалтера, Всесвітній день молоді, Міжнародний тиждень науки та миру;

— Міжнародний день бухгалтера, Всесвітній день молоді, Міжнародний тиждень науки та миру; 11 листопада — День холостяка, День пам'яті загиблих у Першій світовій війні, Міжнародний день енергозбереження, Всесвітній день шопінгу;

— День холостяка, День пам'яті загиблих у Першій світовій війні, Міжнародний день енергозбереження, Всесвітній день шопінгу; 12 листопада — Всесвітній день боротьби з пневмонією;

— Всесвітній день боротьби з пневмонією; 13 листопада — Всесвітній день доброти;

— Всесвітній день доброти; 14 листопада — Всесвітній день боротьби проти діабету, Міжнародний день логопеда;

— Всесвітній день боротьби проти діабету, Міжнародний день логопеда; 15 листопада — Європейський день музичної терапії, Міжнародний день письменників, які знаходяться в ув’язненні;

— Європейський день музичної терапії, Міжнародний день письменників, які знаходяться в ув’язненні; 16 листопада — Міжнародний день терпимості, День працівників радіо, телебачення і зв'язку, Всесвітній день пам'яті жертв ДТП, День працівників сільського господарства, Всесвітній день бідних;

— Міжнародний день терпимості, День працівників радіо, телебачення і зв'язку, Всесвітній день пам'яті жертв ДТП, День працівників сільського господарства, Всесвітній день бідних; 17 листопада — Міжнародний день студентів, День студента в Україні ;

— ; 18 листопада — День сержанта ЗСУ ;

— ; 19 листопада — Міжнародний день пам'яті журналістів, День працівників гідрометеорологічної служби, День скловиробника, Міжнародний день жінок-підприємиць, День запобігання насильству над дітьми, Міжнародний день чоловіків;

— Міжнародний день пам'яті журналістів, День працівників гідрометеорологічної служби, День скловиробника, Міжнародний день жінок-підприємиць, День запобігання насильству над дітьми, Міжнародний день чоловіків; 20 листопада — День захисту дітей в Україні , Всесвітній день дитини, День педіатра;

— , Всесвітній день дитини, День педіатра; 21 листопада — День Десантно-штурмових військ ЗСУ, День Гідності та Свободи , Всесвітній день телебачення;

— , Всесвітній день телебачення; 22 листопада — День пам'яті жертв Голодоморів , Міжнародний день сина, Міжнародний день музиканта;

— , Міжнародний день сина, Міжнародний день музиканта; 23 листопада — Міжнародний день боротьби з безкарністю, Всесвітній день акварелі;

— Міжнародний день боротьби з безкарністю, Всесвітній день акварелі; 24 листопада — Всесвітній день еволюції;

— Всесвітній день еволюції; 25 листопада — Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства відносно жінок;

— Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства відносно жінок; 26 листопада — Міжнародний день чоботяра;

— Міжнародний день чоботяра; 27 листопада — День заснування Національної академії наук України ;

— ; 28 листопада — День працівника фінансового моніторингу, День логіста, Всесвітній день інформації, Всесвітній день милосердя, Чорна п'ятниця ;

— День працівника фінансового моніторингу, День логіста, Всесвітній день інформації, Всесвітній день милосердя, ; 29 листопада — Міжнародний день жінок-правозахисниць;

— Міжнародний день жінок-правозахисниць; 30 листопада — День радіотехнічних військ Повітряних Сил ЗСУ, Міжнародний день захисту інформації, День гарбуза в Україні.

Ділимося з вами також церковним календарем свят на листопад 2025 року, щоб ви не пропустили найбільші релігійні події останнього місяця осені.