Місячний календар фарбування волосся на листопад 2025 — вдалі та невдалі дні

Місячний календар фарбування волосся на листопад 2025 — дні краси
Листопад — чудовий час, щоб оновити колір волосся, зробити балаяж або омбре, які модні цього сезону. А щоб фарба лягла рівномірно, колір був стійким, а локони слухняними та живими, варто обрати не тільки гарного майстра, а й правильну фазу Місяця.
Новини.LIVE ділиться з вами місячним календарем фарбування волосся на листопад 2025 року, щоб обрати найкращі дати для зміни кольору.
Фази Місяця у листопаді 2025 року
- Місяць, що зростає — з 1 по 4 листопада;
- Повня у знаку Тельця — 5 листопада о 15:19 за Києвом;
- Місяць, що спадає — з 6 по 19 листопада;
- Молодик у знаку Скорпіона — 20 листопада о 8:47 за Києвом;
- Місяць, що зростає — з 21 по 30 листопада;
- Сонячне затемнення — немає;
- Місячне затемнення — немає.
Як Місяць впливає на фарбування волосся
Фази Місяця безпосередньо впливають на процес оновлення волосся. Залежно від періоду, фарбування може подарувати блиск і довговічність або навпаки — швидко втратити ефект.
Місяць, що росте — найкращий час для фарбування. У цей період волосся активно росте, фарба проникає глибше у структуру, колір виходить насиченим і стійким. Можна експериментувати з відтінками або оновлювати колір біля коренів.
Повня — період нестабільної енергетики. Фарба може лягти нерівномірно, а результат — відрізнятися від очікуваного. Краще відкласти салонний візит або обрати легке тонування.
Спадний Місяць — не найкращий час для радикальних змін. Волосся втрачає силу, тому варто обмежитися легкими процедурами або фарбуванням у свій природний тон для блиску.
Молодик — день відновлення та перезапуску енергій. У цей час будь-які маніпуляції з волоссям можуть мати непередбачуваний результат. Астрологи радять утриматися від фарбування.
Які дні сприятливі для фарбування волосся у листопаді 2025 року
Якщо ви прагнете отримати ідеальний відтінок і здоровий блиск, обирайте такі дати: 1, 2, 6, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 24 листопада.
У ці дні Місяць підтримує процедури краси, сприяє гармонії та позитивним змінам у зовнішності. Фарба ляже рівно, а результат потішить довгою стійкістю.
Місячний календар фарбування волосся на листопад 2025 — які дати несприятливі
Є дати, коли фарбування може не виправдати очікувань. 4, 5, 8, 16, 18, 20, 23, 25 листопада — це періоди, коли колір може швидко змитися або дати несподіваний відтінок. Якщо ви не хочете ризикувати, краще перенесіть сеанс на інший день або присвятіть цей час догляду за волоссям — маскам, живленню, спокою.
