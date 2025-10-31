Відео
Місячний календар фарбування волосся на листопад 2025 — дні краси

Місячний календар фарбування волосся на листопад 2025 — дні краси

Дата публікації: 31 жовтня 2025 12:01
Оновлено: 12:38
Місячний календар фарбування волосся на листопад 2025 — вдалі та невдалі дні
Жінка в салоні фарбує волосся. Фото: freepik.com

Листопад — чудовий час, щоб оновити колір волосся, зробити балаяж або омбре, які модні цього сезону. А щоб фарба лягла рівномірно, колір був стійким, а локони слухняними та живими, варто обрати не тільки гарного майстра, а й правильну фазу Місяця.

Новини.LIVE ділиться з вами місячним календарем фарбування волосся на листопад 2025 року, щоб обрати найкращі дати для зміни кольору. 

Читайте також:

Фази Місяця у листопаді 2025 року

  • Місяць, що зростає — з 1 по 4 листопада;
  • Повня у знаку Тельця — 5 листопада о 15:19 за Києвом;
  • Місяць, що спадає — з 6 по 19 листопада;
  • Молодик у знаку Скорпіона — 20 листопада о 8:47 за Києвом;
  • Місяць, що зростає — з 21 по 30 листопада;
  • Сонячне затемнення — немає;
  • Місячне затемнення — немає.

 

Фази Місяця у листопаді 2025 року
Різні фази Місяця. Фото: freepik.com

Як Місяць впливає на фарбування волосся

Фази Місяця безпосередньо впливають на процес оновлення волосся. Залежно від періоду, фарбування може подарувати блиск і довговічність або навпаки — швидко втратити ефект. 

Місяць, що росте — найкращий час для фарбування. У цей період волосся активно росте, фарба проникає глибше у структуру, колір виходить насиченим і стійким. Можна експериментувати з відтінками або оновлювати колір біля коренів.

Повня — період нестабільної енергетики. Фарба може лягти нерівномірно, а результат — відрізнятися від очікуваного. Краще відкласти салонний візит або обрати легке тонування.

Спадний Місяць — не найкращий час для радикальних змін. Волосся втрачає силу, тому варто обмежитися легкими процедурами або фарбуванням у свій природний тон для блиску.

Молодик — день відновлення та перезапуску енергій. У цей час будь-які маніпуляції з волоссям можуть мати непередбачуваний результат. Астрологи радять утриматися від фарбування.

 

Як Місяць впливає на фарбування волосся
Перукарка фарбує волосся. Фото: freepik.com

Які дні сприятливі для фарбування волосся у листопаді 2025 року

Якщо ви прагнете отримати ідеальний відтінок і здоровий блиск, обирайте такі дати: 1, 2, 6, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 24 листопада.

У ці дні Місяць підтримує процедури краси, сприяє гармонії та позитивним змінам у зовнішності. Фарба ляже рівно, а результат потішить довгою стійкістю.

Місячний календар фарбування волосся на листопад 2025 — які дати несприятливі

Є дати, коли фарбування може не виправдати очікувань. 4, 5, 8, 16, 18, 20, 23, 25 листопада — це періоди, коли колір може швидко змитися або дати несподіваний відтінок. Якщо ви не хочете ризикувати, краще перенесіть сеанс на інший день або присвятіть цей час догляду за волоссям — маскам, живленню, спокою.

Нагадаємо, раніше ми писали, які дні листопада найсприятливіші для стрижки та догляду за волоссям.

Також ділимося з вами місячним календарем справ на листопад 2025 року, який допоможе обрати найуспішніші дні для нових починань.

зачіски листопад Астрологія поради волосся місячний календар
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
