Видео

Главная Праздники Лунный календарь окрашивания волос на ноябрь 2025 — дни красоты

Лунный календарь окрашивания волос на ноябрь 2025 — дни красоты

Дата публикации 31 октября 2025 12:01
обновлено: 12:38
Лунный календарь окрашивания волос на ноябрь 2025 — удачные и неудачные дни
Женщина в салоне красит волосы. Фото: freepik.com

Ноябрь — отличное время, чтобы обновить цвет волос, сделать балаяж или омбре, которые модные в этом сезоне. А чтобы краска легла равномерно, цвет был стойким, а локоны послушными и живыми, стоит выбрать не только хорошего мастера, но и правильную фазу Луны.

Новини.LIVE делится с вами лунным календарем окрашивания волос на ноябрь 2025 года, чтобы выбрать лучшие даты для смены цвета.

Читайте также:

Фазы Луны в ноябре 2025 года

  • Растущая Луна — с 1 по 4 ноября;
  • Полнолуние в знаке Тельца — 5 ноября в 15:19 по Киеву;
  • Убывающая Луна — с 6 по 19 ноября;
  • Новолуние в знаке Скорпиона — 20 ноября в 8:47 по Киеву;
  • Растущая Луна — с 21 по 30 ноября;
  • Солнечное затмение — нет;
  • Лунное затмение — нет.

 

Фазы Луны в ноябре 2025 года
Разные фазы Луны. Фото: freepik.com

Как Луна влияет на окрашивание волос

Фазы Луны напрямую влияют на процесс обновления волос. В зависимости от периода, окрашивание может подарить блеск и долговечность или наоборот — быстро потерять эффект.

Растущая Луна — лучшее время для окрашивания. В этот период волосы активно растут, краска проникает глубже в структуру, цвет получается насыщенным и стойким. Можно экспериментировать с оттенками или обновлять цвет у корней.

Полнолуние — период нестабильной энергетики. Краска может лечь неравномерно, а результат — отличаться от ожидаемого. Лучше отложить салонный визит или выбрать легкое тонирование.

Убывающая Луна — не лучшее время для радикальных изменений. Волосы теряют силу, поэтому стоит ограничиться легкими процедурами или окрашиванием в свой естественный тон для блеска.

Новолуние — день восстановления и перезапуска энергий. В это время любые манипуляции с волосами могут иметь непредсказуемый результат. Астрологи советуют воздержаться от окрашивания.

 

Как Луна влияет на окрашивание волос
Парикмахерша красит волосы. Фото: freepik.com

Какие дни благоприятны для окрашивания волос в ноябре 2025 года

Если вы хотите получить идеальный оттенок и здоровый блеск, выбирайте такие даты: 1, 2, 6, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 24 ноября.

В эти дни Луна поддерживает процедуры красоты, способствует гармонии и позитивным изменениям во внешности. Краска ляжет ровно, а результат порадует долгой стойкостью.

Лунный календарь окрашивания волос на ноябрь 2025 — какие даты неблагоприятны

Есть даты, когда окрашивание может не оправдать ожиданий. 4, 5, 8, 16, 18, 20, 23, 25 ноября — это периоды, когда цвет может быстро смыться или дать неожиданный оттенок. Если вы не хотите рисковать, лучше перенесите сеанс на другой день или посвятите это время уходу за волосами — маскам, питанию, спокойствию.

Напомним, ранее мы писали, какие дни ноября самые благоприятные для стрижки и ухода за волосами.

Также делимся с вами лунным календарем дел на ноябрь 2025 года, который поможет выбрать самые успешные дни для новых начинаний.

прически ноябрь Астрология советы волосы лунный календарь
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
