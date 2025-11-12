Видео
Україна
Иоанна Златоуста 2025 — эта сильная молитва дарит броню от зла

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 17:52
обновлено: 15:31
День Иоанна Златоуста 13 ноября 2025 — какая сильная молитва защитит от зла
Женщина молится в церкви. Коллаж: Новини.LIVE

В четверг, 13 ноября, православные украинцы чтят память великого святителя Иоанна Златоуста — одного из самых почитаемых Отцов Церкви. В этот день, по словам священников, небо особенно открыто к молитвам. Люди обращаются к святому с просьбами о мире в семье, здоровье, мудрости и защите от несправедливости. Считается, что молитва, прочитанная в этот день, создает вокруг человека "броню света" — защиту от темных влияний и тревог.

Новини.LIVE рассказывает, о чем молиться в церковный праздник 13 ноября и с какой сильной молитвой обращаться к Иоанну Златоусту.

Читайте также:

Кто такой Иоанн Златоуст

Святой Иоанн Златоуст (347-407 гг.) — архиепископ Константинопольский, великий проповедник и духовный учитель. Церковь считает Иоанна Златоуста одним из трех Вселенских святителей — рядом с Василием Великим и Григорием Богословом.

Иоанн Златоуст родился в Антиохии, где получил блестящее образование, но с юности стремился к духовной жизни. Долгие годы он провел в посте и молитвах, а его слова о вере и любви к Богу вдохновляли даже тех, кто стоял далеко от церкви. Его назвали "Златоустом" из-за невероятного дара слова. За искренность и бескомпромиссность Иоанна преследовали власть имущие, и во время ссылки он отошел в вечность со словами: "Слава Богу за все".

Святитель Иоанн Златоуст считается покровителем:

  • проповедников и ораторов;
  • преподавателей и наставников;
  • адвокатов и защитников правды;
  • всех, кто ищет духовного равновесия и справедливости.

 

Изображение Иоанна Златоуста. Коллаж: Новини.LIVE

О чем молятся на Иоанна Златоуста

Молитвы, которые читают в церковный праздник 13 ноября, помогают преодолеть слабость духа, обрести веру в сложных обстоятельствах, а также почувствовать Божью поддержку во времена испытаний.

13 ноября к святителю обращаются с просьбами о:

  • исцелении от телесных и душевных болезней;
  • защите от зла, зависти и неправды;
  • мудрости в принятии решений и чистоте сердца;
  • благополучии и гармонии в семье;
  • вдохновении для обучения, преподавания и проповеди.

В этот день особенно рекомендуют читать молитву святому Иоанну Златоусту утром и вечером — в тишине, с верой и благодарностью.

 

Сильная молитва Иоанну Златоусту, которую следует прочитать 13 ноября
Женщина молится перед иконой в церкви. Фото: google.com

Молитву святителю Иоанну Златоусту читают, чтобы получить защиту, мудрость и духовную силу. Она считается одной из самых сильных в православной традиции, ведь Иоанн Златоуст — не только великий учитель Церкви, но и заступник всех, кто ищет правды, мира и Божьей поддержки.

"О великий святитель Иоанн Златоуст, пастырь добрый и учитель правды! Ты словом своим просветил мир и наставил нас на путь спасения. Молись за нас, грешных, чтобы Господь укрепил нашу веру, даровал здоровье души и тела, мир в доме и благословение во всяком деле. Защити нас от злобы человеческой, болезней и соблазнов, чтобы мы, идя дорогой правды, прославляли Бога ныне и присно и во веки веков. Аминь".

Видео с молитвами на День Иоанна Златоустого

Молитва Иоанна Златоустого, которую называют "Молитвой на каждое время", — это обращение к Богу с просьбой о помощи, защите и предоставлении силы.

Следующая молитва-обращение к Иоанну Златоусту для защиты от зла и болезней.

 

Ранее мы рассказывали, какие традиции и обычаи существуют в День Иоанна Златоуста и что обязательно надо сделать, чтобы привлечь счастье на весь следующий год.

Также делимся церковным календарем праздников на ноябрь 2025 года, который расскажет о крупнейших религиозных событиях.

церковь молитвы религия праздник 13 ноября
Светлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Светлана Конюшенко
