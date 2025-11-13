С Днем ангела Ивана 13 ноября 2025 — красивые поздравления и открытки

Маленький мальчик в церкви. Фото: Pinterest

Сегодня, 13 ноября, украинские верующие почитают святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Царьградского. Также в праздник принято поздравлять с именинами мужчин с этим красивым именем.

Новини.LIVE делится подборкой искренних и красивых поздравлений в стихах, прозе и открытках ко Дню ангела Ивана 13 ноября.

День ангела Ивана 13 ноября — лучшие стихи на украинском языке

Нехай під крилами своїми

Твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле!

***

В день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай тобі допомагає,

Ангел твій Хранитель!

***

Ти, Іван, у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м'ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

Іване, тобі бажаю позитиву,

Грошей багато, креативу,

Ще нескінченної удачі,

На морі десь прикольну дачу.

Щоби на ранок не хворіти

Ну і, звичайно, не старіти!

***

Сьогодні, цієї погожої днини,

Святкують Івани свої іменини!

Це свято приємне, хороше для всіх,

Бо кожен вітає Іванів своїх!

І я тебе щиро сьогодні вітаю,

Наснаги й здоров’я міцного бажаю,

Хай буде твій настрій чудовим завжди,

Життєвою стежкою впевнено йди!

***

Хай добрий Ангел береже повік

Вогонь зорі, що долею зоветься.

Життя, неначе вишитий рушник,

Багрянцем калиновим усміхнеться.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні капельки страждань.

З іменинами, Іване!

***

Рано-вранці, до схід сонця

Ангел стукнув у віконце

І сказав мені новину,

Що в Івана іменини!

Тож зі святом я вітаю

Щастя й радості бажаю,

Хай тебе цінують люди

І життя чудовим буде!

Поздравления с именинами Ивана в прозе

Дорогой Иван, искренне поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой небесный защитник всегда стоит рядом, оберегая от всякого зла и сомнений. В это непростое время желаю тебе твердости духа, чистоты помыслов и веры, которая поможет пройти любые испытания.

***

Иван, с именинами тебя! Пусть твой ангел-хранитель всегда подсказывает правильный путь и бережет от невзгод. Желаю тебе уверенности в собственных силах, искренней поддержки от близких и осуществления всех мечтаний, которые наполняют душу вдохновением.

***

Искренние поздравления с Днем ангела, Иван! Сегодня твой небесный покровитель рядом, чтобы дарить тебе силу, веру и спокойствие. Пусть каждый день приносит хорошие новости, здоровье будет крепким, а сердце наполнено любовью.

***

Иван, сегодня особый день — твой День ангела! Пусть твоя доброта возвращается сторицей, а жизнь дарит только приятные события. Желаю мира, вдохновения и светлой радости каждый день.

Красивые открытки с именинами Ивана 13 ноября 2025 года

Открытки с Днем ангела Ивана. Коллаж: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем ангела Ивана 2025 года

