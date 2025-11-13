Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Именины Ивана 13 ноября 2025 — искренние пожелания и открытки

Именины Ивана 13 ноября 2025 — искренние пожелания и открытки

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 07:31
обновлено: 07:34
С Днем ангела Ивана 13 ноября 2025 — красивые поздравления и открытки
Маленький мальчик в церкви. Фото: Pinterest

Сегодня, 13 ноября, украинские верующие почитают святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Царьградского. Также в праздник принято поздравлять с именинами мужчин с этим красивым именем.

Новини.LIVE делится подборкой искренних и красивых поздравлений в стихах, прозе и открытках ко Дню ангела Ивана 13 ноября.

Реклама
Читайте также:

День ангела Ивана 13 ноября — лучшие стихи на украинском языке

Нехай під крилами своїми
Твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле!

***

В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай тобі допомагає,
Ангел твій Хранитель!

***

Ти, Іван, у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м'ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!

***

Іване, тобі бажаю позитиву,
Грошей багато, креативу,
Ще нескінченної удачі,
На морі десь прикольну дачу.
Щоби на ранок не хворіти
Ну і, звичайно, не старіти!

***

Сьогодні, цієї погожої днини,
Святкують Івани свої іменини!
Це свято приємне, хороше для всіх,
Бо кожен вітає Іванів своїх!
І я тебе щиро сьогодні вітаю,
Наснаги й здоров’я міцного бажаю,
Хай буде твій настрій чудовим завжди,
Життєвою стежкою впевнено йди!

***

Хай добрий Ангел береже повік
Вогонь зорі, що долею зоветься.
Життя, неначе вишитий рушник,
Багрянцем калиновим усміхнеться.
Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні капельки страждань.
З іменинами, Іване!

***

Рано-вранці, до схід сонця
Ангел стукнув у віконце
І сказав мені новину,
Що в Івана іменини!
Тож зі святом я вітаю
Щастя й радості бажаю,
Хай тебе цінують люди
І життя чудовим буде!

Поздравления с именинами Ивана в прозе

Дорогой Иван, искренне поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой небесный защитник всегда стоит рядом, оберегая от всякого зла и сомнений. В это непростое время желаю тебе твердости духа, чистоты помыслов и веры, которая поможет пройти любые испытания.

***

Иван, с именинами тебя! Пусть твой ангел-хранитель всегда подсказывает правильный путь и бережет от невзгод. Желаю тебе уверенности в собственных силах, искренней поддержки от близких и осуществления всех мечтаний, которые наполняют душу вдохновением.

***

Искренние поздравления с Днем ангела, Иван! Сегодня твой небесный покровитель рядом, чтобы дарить тебе силу, веру и спокойствие. Пусть каждый день приносит хорошие новости, здоровье будет крепким, а сердце наполнено любовью.

***

Иван, сегодня особый день — твой День ангела! Пусть твоя доброта возвращается сторицей, а жизнь дарит только приятные события. Желаю мира, вдохновения и светлой радости каждый день.

Красивые открытки с именинами Ивана 13 ноября 2025 года

Красивые открытки с именинами Ивана 13 ноября 2025 года
Открытки с Днем ангела Ивана. Коллаж: Новини.LIVE
День ангела Ивана 13 ноября — лучшие открытки
Открытки с Днем ангела Ивана. Коллаж: Новини.LIVE
Поздравления с именинами Ивана в открытках
Открытки с Днем ангела Ивана. Коллаж: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем ангела Ивана 2025 года

 

 

Ранее мы писали, какие традиции, обряды и запреты существуют в День Ивана Златоустого и что следует сделать, чтобы привлечь счастье на весь следующий год.

Напомним, мы делились сильными молитвами на День Иоанна Златоустого, которые защитят от зла и болезней.

Также предлагаем ознакомиться с церковным календарем праздников на ноябрь 2025 года, чтобы не пропустить крупнейшие религиозные события.

именины поздравления открытки День ангела праздник 13 ноября
Светлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Светлана Конюшенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации