День ангела 23 листопада — як привітати з іменинами найдорожчих

Зображення ангела в небесах. Фото ілюстративне: Pinterest

Сьогодні, 23 листопада, деякі люди в Україні відзначають святе свято — свій День ангела, а це чудовий привід для того, щоб звернутися до найдорожчих. Дізнайтеся, як можна привітати рідних людей з іменинами за допомогою прози, листівок і відео.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями для привітань.

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Хто святкує День ангела 23 листопада — чоловічі імена

Борис — ім’я має старослов’янське походження і означає "боротися за славу" або "що бореться за славу". Носії цього імені — чесні, розумні та комунікабельні

Григорій — ім’я походить від давньогрецького слова "грегоро", тобто, "Не сплю", "чуваю" або "пильную". Носії цього імені — надійні, духовні та уважні

Іван — ім’я походить від давньоіудейського імені Іоанн, тобто, "помилуваний Богом", "милість Божа", "подарунок Божий". Носії цього імені — мудрі, сильні та надійні

Макар — ім’я походить від грецького слова "makarios", тобто, "щасливий", "блаженний" або "благословенний". Носії цього імені — благородні, доброзичливі та щасливі

Олександр — ім’я походить від давньогрецького слова "Alexandros", тобто, "захисник людей" або "той, хто захищає". Носії цього імені — харизматичні, сильні та впевнені в собі

Олексій — ім’я походить від давньогрецьких слів "алексо " або "алексіос", тобто, "відображати", "запобігати", "захищати". Носії цього імені — надійні та амбітні

Молодий чоловік з крилами ангела. Фото: Freepik

День ангела 23 листопада — привітання в прозі

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай у твоєму житті буде якомога більше позитивних моментів, тепла і сміху. Бажаю, що кожен день твоє життя було наповнене миром, коханням і вірою у світле майбутнє. З іменинами!

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У день твоїх іменин я хочу побажати тобі, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч і підтримував у всіх твоїх справах. Нехай у тебе завжди все виходить по життю! Щастя тобі та всього найкращого! Зі святом!

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З Днем ангела тебе! Нехай на твоєму шляху ніколи не буде перешкод, а ангел завжди буде біля тебе! Мирного неба над головою, міцного здоров’я, справжнього щастя і відданих людей поруч. Зі святом!

День ангела 23 листопада — привітання в листівках

Привітання з Днем ангела. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання з Днем ангела. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання з Днем ангела. Фото ілюстративне: Pinterest

День ангела 23 листопада — привітання у відео

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