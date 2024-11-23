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Іменини 23 листопада — теплі та щирі привітання

23 листопада 2024 06:30
Світлана Зайцева - Редактор
День ангела 23 листопада — як привітати з іменинами найдорожчих
Зображення ангела в небесах. Фото ілюстративне: Pinterest
Світлана Зайцева - Редактор

Сьогодні, 23 листопада, деякі люди в Україні відзначають святе свято — свій День ангела, а це чудовий привід для того, щоб звернутися до найдорожчих. Дізнайтеся, як можна привітати рідних людей з іменинами за допомогою прози, листівок і відео.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями для привітань.

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Хто святкує День ангела 23 листопада — чоловічі імена

  • Борис — ім’я має старослов’янське походження і означає "боротися за славу" або "що бореться за славу". Носії цього імені — чесні, розумні та комунікабельні
  • Григорій — ім’я походить від давньогрецького слова "грегоро", тобто, "Не сплю", "чуваю" або "пильную". Носії цього імені — надійні, духовні та уважні
  • Іван — ім’я походить від давньоіудейського імені Іоанн, тобто, "помилуваний Богом", "милість Божа", "подарунок Божий". Носії цього імені — мудрі, сильні та надійні
  • Макар — ім’я походить від грецького слова "makarios", тобто, "щасливий", "блаженний" або "благословенний". Носії цього імені — благородні, доброзичливі та щасливі
  • Олександр — ім’я походить від давньогрецького слова "Alexandros", тобто, "захисник людей" або "той, хто захищає". Носії цього імені — харизматичні, сильні та впевнені в собі
  • Олексій — ім’я походить від давньогрецьких слів "алексо " або "алексіос", тобто, "відображати", "запобігати", "захищати". Носії цього імені — надійні та амбітні
Ангел
Молодий чоловік з крилами ангела. Фото: Freepik

День ангела 23 листопада — привітання в прозі

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай у твоєму житті буде якомога більше позитивних моментів, тепла і сміху. Бажаю, що кожен день твоє життя було наповнене миром, коханням і вірою у світле майбутнє. З іменинами!

***

У день твоїх іменин я хочу побажати тобі, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч і підтримував у всіх твоїх справах. Нехай у тебе завжди все виходить по життю! Щастя тобі та всього найкращого! Зі святом!

***

З Днем ангела тебе! Нехай на твоєму шляху ніколи не буде перешкод, а ангел завжди буде біля тебе! Мирного неба над головою, міцного здоров’я, справжнього щастя і відданих людей поруч. Зі святом!

День ангела 23 листопада — привітання в листівках

Открытка
Привітання з Днем ангела. Фото ілюстративне: Pinterest
Открытка
Привітання з Днем ангела. Фото ілюстративне: Pinterest
Открытка
Привітання з Днем ангела. Фото ілюстративне: Pinterest

День ангела 23 листопада — привітання у відео

Нагадаємо, ми писали про те, до яких країн Європи краще не їхати українцям на Різдво. 

Раніше ми розповідали про те, який одяг краще не обирати для святкування Нового року 2025. 

Також ми повідомляли про те, що можна подарувати на Новий рік жінці, чоловіку і всій сім’ї.

свята іменини привітання листівки День ангела 23 листопада

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