День ангела 23 ноября — как поздравить с именинами самых дорогих

Изображение ангела в небесах. Фото иллюстративное: Pinterest

Сегодня, 23 ноября, некоторые люди в Украине отмечают святой праздник — свой День ангела, а это отличный повод для того, чтобы обратиться к самым дорогим. Узнайте, как можно поздравить родных людей с именинами с помощью прозы, открыток и видео.

Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями для поздравлений.

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Кто празднует День ангела 23 ноября — мужские имена

Борис — имя имеет старославянское происхождение и означает "бороться за славу" или "борющийся за славу". Носители этого имени — честные, умные и коммуникабельные

Григорий — имя происходит от древнегреческого слова "грегоро", то есть, "не сплю", "слышу" или "пристальную". Носители этого имени — надежные, духовные и внимательные

Иван — имя происходит от древнеиудейского имени Иоанн, то есть, "помилованный Богом", "милость Божия", "подарок Божий". Носители этого имени — мудрые, сильные и надежные

Макар — имя происходит от греческого слова "makarios", то есть, "счастливый", "блаженный" или "благословенный". Носители этого имени — благородные, доброжелательные и счастливые

Александр — имя происходит от древнегреческого слова "Alexandros", то есть, "защитник людей" или "обороняющий". Носители этого имени — харизматические, сильные и уверенные в себе

Алексей — имя происходит от древнегреческих слов "Алекс" или "Алексиос", то есть, "отражать", "предотвращать", "защищать". Носители этого имени — надежные и амбициозные

Молодой мужчина с крыльями ангела. Фото: Freepik

День ангела 23 ноября — поздравления в прозе

Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть в твоей жизни будет как можно больше положительных моментов, тепла и смеха. Желаю, что каждый день твоя жизнь была наполнена миром, любовью и верой в светлое будущее. С именинами!

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В день твоих именин я хочу пожелать тебе, чтобы твой ангел-хранитель всегда был рядом и поддерживал во всех твоих делах. Пусть у тебя всегда все получается по жизни! Счастья тебе и всего наилучшего! С праздником!

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С Днем ангела тебя! Пусть на твоем пути никогда не будет препятствий, а ангел всегда будет возле тебя! Мирного неба над головой, крепкого здоровья, настоящего счастья и преданных людей рядом. С праздником!

День ангела 23 ноября — поздравления в открытках

Поздравление с Днем ангела. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление с Днем ангела. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление с Днем ангела. Фото иллюстративное: Pinterest

День ангела 23 ноября — поздравления в видео

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