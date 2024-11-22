День ангела 22 листопада — як можна привітати з іменинами

Мила молода дівчина у вигляді ангела. Фото ілюстративне: Pinterest

Сьогодні, 22 листопада, деякі люди в Україні відзначають святе свято — День ангела, а це чудовий привід звернутися до найближчих з теплими словами. Дізнайтеся, як можна привітати своїх рідних з іменинами теплою прозою, яскравими листівками і милими відеороликами.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.

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Хто святкує День ангела 22 листопада — чоловічі імена

Борис — ім’я походить від старослов'янського імені Борислав, тобто, "прославлений в боротьбі", "борець", "міцний". Носії цього імені — надійні та цілеспрямовані

Василь — ім’я походить від давньогрецького слова "басилейос", тобто, "цар", "царівна". Носії цього імені — добрі, справедливі, чесні та відповідальні

Володимир — ім’я має давньоукраїнське походження і означає "славний володар" або "знаменитий правитель". Носії цього імені — допитливі та непосидючі

Іван — ім’я походить від давньоіудейського імені Іоанн, тобто, "помилуваний Богом", "милість Божа", "подарунок Божий". Носії цього імені — мудрі, надійні та сильні

Ілля — ім’я походить від давньоєврейського слова "Eliyahu", тобто, "мій Бог — Яхве". Носії цього імені — мужні, сильні та відповідальні

Максим — ім’я походить від латинського слова "maximus", тобто, "найбільший", "величний". Носії цього імені — сильні, харизматичні та впевнені в собі

Марк — ім’я походить від латинського слова "Marcus", тобто, "воїнський", "посвячений Марсу". Носії цього імені — віддані, високоінтелектуальні та сильні

Михайло — ім’я походить від давньоєврейського слова "Міхаель", тобто, "хто як Бог?". Носії цього імені — мудрі, відповідальні та хоробрі

Олексій — ім’я походить від давньогрецького слова "алекс", тобто, "захисник". Носії цього імені — спокійні, дбайливі та працьовиті

Опанас — ім’я походить від українського імені грецького походження Атанасій, тобто, "безсмертя", "безсмертний". Носії цього імені — наполегливі та життєрадісні

Павло — ім’я походить від латинського слова "Paulus", тобто, "маленький", "скромний". Носії цього імені — надійні, доброзичливі та мудрі

Петро — ім’я походить від грецького імені Петрос, тобто, "камінь", "скеля". Носії цього імені — мудрі та вірні

Федір — ім’я походить від грецького слова "Theodoros", тобто, "дарований Богом", "божественний дар". Носії цього імені — добрі, працьовиті та відповідальні

Зображення чоловіка з крилами ангела. Фото ілюстративне: Pixabay

День ангела 22 листопада — привітання в прозі

Сьогодні я хочу привітати тебе з прекрасним днем — з Днем ангела! Нехай твій небесний захисник завжди буде поруч і оберігає від усіх негаразд. Бажаю тобі, щоб на душі завжди була радість і любов! Зі святом!

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З Днем ангела тебе! Нехай у тебе завжди все виходить, а поруч будуть лише найвідданіші люди!

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Вітаю тебе з твоїми іменинами! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде на твоєму боці, допомагаючи тобі проходити з легкістю все випробування на своєму шляху. Бажаю тобі, щоб цей день приніс лише позитивні моменти у твоєму житті! Зі святом!

День ангела 22 листопада — привітання в листівках

Привітання з Днем ангела. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання з Днем ангела. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання з Днем ангела. Фото ілюстративне: Pinterest

День ангела 22 листопада — привітання у відео

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