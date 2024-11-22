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Іменини 22 листопада — теплі привітання для найрідніших людей

22 листопада 2024 06:02
Світлана Зайцева - Редактор
День ангела 22 листопада — як можна привітати з іменинами
Мила молода дівчина у вигляді ангела. Фото ілюстративне: Pinterest
Світлана Зайцева - Редактор

Сьогодні, 22 листопада, деякі люди в Україні відзначають святе свято — День ангела, а це чудовий привід звернутися до найближчих з теплими словами. Дізнайтеся, як можна привітати своїх рідних з іменинами теплою прозою, яскравими листівками і милими відеороликами.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.

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Хто святкує День ангела 22 листопада — чоловічі імена

  • Борис — ім’я походить від старослов'янського імені Борислав, тобто, "прославлений в боротьбі", "борець", "міцний". Носії цього імені — надійні та цілеспрямовані
  • Василь — ім’я походить від давньогрецького слова "басилейос", тобто, "цар", "царівна". Носії цього імені — добрі, справедливі, чесні та відповідальні
  • Володимир — ім’я має давньоукраїнське походження і означає "славний володар" або "знаменитий правитель". Носії цього імені — допитливі та непосидючі 
  • Іван — ім’я походить від давньоіудейського імені Іоанн, тобто, "помилуваний Богом", "милість Божа", "подарунок Божий". Носії цього імені — мудрі, надійні та сильні
  • Ілля — ім’я походить від давньоєврейського слова "Eliyahu", тобто, "мій Бог — Яхве". Носії цього імені — мужні, сильні та відповідальні 
  • Максим — ім’я походить від латинського слова "maximus", тобто, "найбільший", "величний". Носії цього імені — сильні, харизматичні та впевнені в собі
  • Марк — ім’я походить від латинського слова "Marcus", тобто, "воїнський", "посвячений Марсу". Носії цього імені — віддані, високоінтелектуальні та сильні
  • Михайло — ім’я походить від давньоєврейського слова "Міхаель", тобто, "хто як Бог?". Носії цього імені — мудрі, відповідальні та хоробрі
  • Олексій — ім’я походить від давньогрецького слова "алекс", тобто, "захисник". Носії цього імені — спокійні, дбайливі та працьовиті
  • Опанас — ім’я походить від українського імені грецького походження Атанасій, тобто, "безсмертя", "безсмертний". Носії цього імені — наполегливі та життєрадісні
  • Павло — ім’я походить від латинського слова "Paulus", тобто, "маленький", "скромний". Носії цього імені — надійні, доброзичливі та мудрі
  • Петро — ім’я походить від грецького імені Петрос, тобто, "камінь", "скеля". Носії цього імені — мудрі та вірні
  • Федір — ім’я походить від грецького слова "Theodoros", тобто, "дарований Богом", "божественний дар". Носії цього імені — добрі, працьовиті та відповідальні
Ангел
Зображення чоловіка з крилами ангела. Фото ілюстративне: Pixabay

День ангела 22 листопада — привітання в прозі

Сьогодні я хочу привітати тебе з прекрасним днем — з Днем ангела! Нехай твій небесний захисник завжди буде поруч і оберігає від усіх негаразд. Бажаю тобі, щоб на душі завжди була радість і любов! Зі святом!

***

З Днем ангела тебе! Нехай у тебе завжди все виходить, а поруч будуть лише найвідданіші люди! 

***

Вітаю тебе з твоїми іменинами! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде на твоєму боці, допомагаючи тобі проходити з легкістю все випробування на своєму шляху. Бажаю тобі, щоб цей день приніс лише позитивні моменти у твоєму житті! Зі святом!

День ангела 22 листопада — привітання в листівках

Открытка
Привітання з Днем ангела. Фото ілюстративне: Pinterest
Открытка
Привітання з Днем ангела. Фото ілюстративне: Pinterest
Открытка
Привітання з Днем ангела. Фото ілюстративне: Pinterest

День ангела 22 листопада — привітання у відео

Нагадаємо, ми писали про те, до яких європейських країн не слід їхати українцям на Різдво. 

Раніше ми розповідали про те, що можна подарувати близькій людині на Новий рік. 

Також ми повідомляли про те, яке важливе свято відзначать українці першого січня 2025 року.

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