День ангела 22 ноября — как можно поздравить с именинами

Милая молодая девушка в виде ангела. Фото иллюстративное: Pinterest

Сегодня, 22 ноября, некоторые люди в Украине отмечают святой праздник — День ангела, а это отличный повод обратиться к самым близким с теплыми словами. Узнайте, как можно поздравить своих родных с именинами теплой прозой, яркими открытками и милыми видеороликами.

Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений.

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Кто празднует День ангела 22 ноября — мужские имена

Борис — имя происходит от старославянского имени Борислав, то есть, "прославленный в борьбе", "борец", "крепкий". Носители этого имени — надежные и целенаправленные

Василий — имя происходит от древнегреческого слова "басилейос", то есть, "царь", "царевна". Носители этого имени — добрые, справедливые, честные и ответственные

Владимир — имя имеет древнеукраинское происхождение и означает "славный властитель" или "знаменитый правитель". Носители этого имени — любознательные и непоседливые

Иван — имя происходит от древнеиудейского имени Иоанн, то есть, "помилованный Богом", "милость Божия", "подарок Божий". Носители этого имени — мудрые, надежные и сильные

Илья — имя происходит от древнееврейского слова "Eliyahu", то есть, "мой Бог — Яхве". Носители этого имени — мужественные, сильные и ответственные

Максим — имя происходит от латинского слова "maximus", то есть, "наибольший", "величественный". Носители этого имени — сильные, харизматические и уверенные в себе

Марк — имя происходит от латинского слова "Marcus", то есть, "воинский", "посвященный Марсу". Носители этого имени — преданные, высокоинтеллектуальные и сильные

Михаил — имя происходит от древнееврейского слова "Михаэль", то есть, "кто как Бог?". Носители этого имени — мудрые, ответственные и храбрые

Алексей — имя происходит от древнегреческого слова "алекс", то есть, "защитник". Носители этого имени — спокойные, бережные и трудолюбивые

Афанасий — имя происходит от украинского имени греческого происхождения Атанасий, то есть, "бессмертие", "бессмертный". Носители этого имени — настойчивые и жизнерадостные

Павел — имя происходит от латинского слова "Paulus", то есть, "маленький", "скромный". Носители этого имени — надежные, дружелюбные и мудрые

Петр — имя происходит от греческого имени Петрос, то есть, "камень", "скала". Носители этого имени — мудрые и верные

Федор — имя происходит от греческого слова "Theodoros", то есть, "дарованный Богом", "божественный дар". Носители этого имени — добрые, трудолюбивые и ответственные

Изображение мужчины с крыльями ангела. Фото иллюстративное: Pixabay

День ангела 22 ноября — поздравления в прозе

Сегодня я хочу поздравить тебя с прекрасным днем — с Днем ангела! Пусть твой небесный защитник всегда будет рядом и оберегает от всех невзгод. Желаю тебе, чтобы на душе всегда была радость и любовь! С праздником!

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С Днем ангела тебя! Пусть у тебя всегда все получается, а рядом будут только самые преданные люди!

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Поздравляю тебя с твоими именинами! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет на твоей стороне, помогая тебе проходить с легкостью все испытания на своем пути. Желаю тебе, чтобы этот день принес положительные моменты в твоей жизни! С праздником!

День ангела 22 ноября — поздравления в открытках

Поздравление с Днем ангела. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление с Днем ангела. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление с Днем ангела. Фото иллюстративное: Pinterest

День ангела 22 ноября — поздравления в видео

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