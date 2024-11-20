День ангела 20 листопада — як привітати найрідніших з іменинами

Жінка у вигляді ангела в небесах. Фото ілюстративне: Freepik

Сьогодні, 20 листопада, деякі люди в Україні та різних країнах світу відзначають святе свято — День ангела. Дізнайтеся, як можна душевно привітати найрідніших з іменинами за допомогою прози, листівок і відеороликів.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.

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Хто святкує День ангела 20 листопада — жіночі імена

Ганна — ім’я походить від давньоєврейського імені Ханна, тобто, "прихильність", "хоробрість", "сила". Це благородні, мудрі та доброзичливі жінки

Тетяна — ім’я походить від давньогрецьких слів "такто" і "полемос", тобто, "встановлювати" і "війна". Це рішучі та організовані жінки, які мають лідерські якості та вміють добиватися цілей

Жінка у вигляді ангела. Фото ілюстративне: Pixabay

Хто святкує День ангела 20 листопада — чоловічі імена

Анатолій — ім’я походить від грецького слова "Анатоліос", тобто, "східний" або "схід сонця". Носії цього імені — сильні, мудрі, щедрі та високоінтелектуальні люди

Арсен — ім’я походить від давньогрецького слова "Arsenios", тобто, "чоловічий", "мужній", "сильний", "міцний". Носії цього імені — мужні, сильні, рішучі люди з лідерськими якостями

Василь — ім’я походить від давньогрецького слова "басилейос", тобто, "цар", "царівна". Носії цього імені — добрі, відповідальні, чесні та справедливі люди

Володимир — ім’я має давньоукраїнське походження і означає "славний володар" або "знаменитий правитель". Носії цього імені — допитливі та непосидючі люди

Григорій — ім’я походить від давньогрецького слова "грегоро", тобто, "не сплю", "чуваю" або "пильную". Носії цього імені — духовні, надійні та уважні особистості

Іван — ім’я походить від давньоєврейського імені "Йоханан", тобто, "Бог милостивий" або "Бог благодатний". Носії цього імені — надійні, мудрі та сильні люди

Макар — ім’я походить від грецького слова "makarios", тобто, "щасливий", "блаженний" або "благословенний". Носії цього імені — щасливі, благородні та доброзичливі особистості

Микола — ім’я походить від грецьких слів "nike" і "laos", тобто, "перемога" і "народ". Носії цього імені — мужні, добрі та вірні особистості

Олександр — ім’я походить від давньогрецького слова "Alexandros", тобто, "захисник людей" або "той, хто захищає". Носії цього імені — сильні, харизматичні та впевнені в собі люди

Олексій — ім’я походить від давньогрецького слова "алекс", тобто, "захисник". Носії цього імені — надійні, амбітні та відкриті особистості

Чоловік з крилами ангела. Фото: Freepik

День ангела 20 листопада — привітання в прозі

Від усього серця вітаю тебе з твоїми іменинами! Нехай цей день буде наповнений радістю і виключно щасливими моментами. Бажаю тобі міцного здоров’я, відданих людей поруч, щастя і мирного неба над головою! З Днем Ангела!

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У твій День ангела я хочу побажати тобі побільше світлих моментів у житті, міцного здоров’я і справжнього щастя. Нехай на твоєму шляху ніколи не буде перешкод, а з твого обличчя ніколи не зникає посмішка. З іменинами!

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Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твій небесний захисник завжди буде поруч і береже тебе від усіх негаразд. Зі святом! З твоїми іменинами! Будь найщасливішою людиною у світі!

День ангела 20 листопада — привітання у листівках

Привітання з Днем ангела. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання з Днем ангела. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання з Днем ангела. Фото ілюстративне: Pinterest

День ангела 20 листопада — привітання у відео

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