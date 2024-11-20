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Іменини 20 листопада — душевні привітання для найрідніших

20 листопада 2024 06:15
Світлана Зайцева - Редактор
День ангела 20 листопада — як привітати найрідніших з іменинами
Жінка у вигляді ангела в небесах. Фото ілюстративне: Freepik
Світлана Зайцева - Редактор

Сьогодні, 20 листопада, деякі люди в Україні та різних країнах світу відзначають святе свято — День ангела. Дізнайтеся, як можна душевно привітати найрідніших з іменинами за допомогою прози, листівок і відеороликів.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.

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Хто святкує День ангела 20 листопада — жіночі імена

  • Ганна — ім’я походить від давньоєврейського імені Ханна, тобто, "прихильність", "хоробрість", "сила". Це благородні, мудрі та доброзичливі жінки
  • Тетяна — ім’я походить від давньогрецьких слів "такто" і "полемос", тобто, "встановлювати" і "війна". Це рішучі та організовані жінки, які мають лідерські якості та вміють добиватися цілей
Женщина-ангел
Жінка у вигляді ангела. Фото ілюстративне: Pixabay

Хто святкує День ангела 20 листопада — чоловічі імена

  • Анатолій — ім’я походить від грецького слова "Анатоліос", тобто, "східний" або "схід сонця". Носії цього імені — сильні, мудрі, щедрі та високоінтелектуальні люди
  • Арсен — ім’я походить від давньогрецького слова "Arsenios", тобто, "чоловічий", "мужній", "сильний", "міцний". Носії цього імені — мужні, сильні, рішучі люди з лідерськими якостями
  • Василь — ім’я походить від давньогрецького слова "басилейос", тобто, "цар", "царівна". Носії цього імені — добрі, відповідальні, чесні та справедливі люди
  • Володимир — ім’я має давньоукраїнське походження і означає "славний володар" або "знаменитий правитель". Носії цього імені — допитливі та непосидючі люди
  • Григорій — ім’я походить від давньогрецького слова "грегоро", тобто, "не сплю", "чуваю" або "пильную". Носії цього імені — духовні, надійні та уважні особистості
  • Іван — ім’я походить від давньоєврейського імені "Йоханан", тобто, "Бог милостивий" або "Бог благодатний". Носії цього імені — надійні, мудрі та сильні люди
  • Макар — ім’я походить від грецького слова "makarios", тобто, "щасливий", "блаженний" або "благословенний". Носії цього імені — щасливі, благородні та доброзичливі особистості
  • Микола — ім’я походить від грецьких слів "nike" і "laos", тобто, "перемога" і "народ". Носії цього імені — мужні, добрі та вірні особистості
  • Олександр — ім’я походить від давньогрецького слова "Alexandros", тобто, "захисник людей" або "той, хто захищає". Носії цього імені — сильні, харизматичні та впевнені в собі люди
  • Олексій — ім’я походить від давньогрецького слова "алекс", тобто, "захисник". Носії цього імені — надійні, амбітні та відкриті особистості
Мужчина-ангел
Чоловік з крилами ангела. Фото: Freepik

День ангела 20 листопада — привітання в прозі

Від усього серця вітаю тебе з твоїми іменинами! Нехай цей день буде наповнений радістю і виключно щасливими моментами. Бажаю тобі міцного здоров’я, відданих людей поруч, щастя і мирного неба над головою! З Днем Ангела!

***

У твій День ангела я хочу побажати тобі побільше світлих моментів у житті, міцного здоров’я і справжнього щастя. Нехай на твоєму шляху ніколи не буде перешкод, а з твого обличчя ніколи не зникає посмішка. З іменинами!

***

Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твій небесний захисник завжди буде поруч і береже тебе від усіх негаразд. Зі святом! З твоїми іменинами! Будь найщасливішою людиною у світі!

День ангела 20 листопада — привітання у листівках

Открытка
Привітання з Днем ангела. Фото ілюстративне: Pinterest
Открытка
Привітання з Днем ангела. Фото ілюстративне: Pinterest
Открытка
Привітання з Днем ангела. Фото ілюстративне: Pinterest

День ангела 20 листопада — привітання у відео

Нагадаємо, ми писали про те, що краще не одягати на святкування Нового року 2025. 

Раніше ми розповідали про те, що можна подарувати на Новий рік найдорожчим людям. 

Також ми повідомляли про те, які важливі свята відзначають українці в листопаді 2024 року.

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