День ангела 20 ноября — как поздравить самых родных с именинами

Женщина в виде ангела в небесах. Фото иллюстративное: Freepik

Сегодня, 20 ноября, некоторые люди в Украине и разных странах мира отмечают святой праздник — День ангела. Узнайте, как можно душевно поздравить самых родных с именинами с помощью прозы, открыток и видеороликов.

Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений.

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Кто празднует День ангела 20 ноября — женские имена

Анна — имя происходит от древнееврейского имени Ханна, то есть, "расположение", "храбрость", "сила". Это благородные, мудрые и дружелюбные женщины

Татьяна — имя происходит от древнегреческих слов "такто" и "полемос", то есть, "устанавливать" и "война". Это решительные и организованные женщины, которые обладают лидерскими качествами и умеют добиваться целей

Женщина в виде ангела. Фото иллюстративное: Pixabay

Кто празднует День ангела 20 ноября — мужские имена

Анатолий — имя происходит от греческого слова "Анатолиос", то есть, "восточный" или "восход солнца". Носители этого имени — сильные, мудрые, щедрые и высокоинтеллектуальные люди

Арсен — имя происходит от древнегреческого слова "Arsenios", то есть, "мужской", "мужественный", "сильный", "крепкий". Носители этого имени — мужественные, сильные, решительные люди с лидерскими качествами

Василий — имя происходит от древнегреческого слова "басилейос", то есть, "царь", "царевна". Носители этого имени — добрые, ответственные, честные и справедливые люди

Владимир — имя имеет древнеукраинское происхождение и означает "славный властитель" или "знаменитый правитель". Носители этого имени — любознательные и неусидчивые люди

Григорий — имя происходит от древнегреческого слова "грегоро", то есть, "не сплю", "чую" или "пристальную". Носители этого имени — духовные, надежные и внимательные личности

Иван — имя происходит от древнееврейского имени "Йоханан", то есть, "Бог милостивый" или "Бог благодатный". Носители этого имени — надежные, мудрые и сильные люди

Макар — имя происходит от греческого слова "makarios", то есть, "счастливый", "блаженный" или "благословенный". Носители этого имени — счастливые, благородные и доброжелательные личности

Николай — имя происходит от греческих слов "nike" и "laos", то есть, "победа" и "народ". Носители этого имени — мужественные, добрые и верные личности

Александр — имя происходит от древнегреческого слова "Alexandros", то есть, "защитник людей" или "обороняющий". Носители этого имени — сильные, харизматические и уверенные в себе люди

Алексей — имя происходит от древнегреческого слова "алекс", то есть, "защитник". Носители этого имени — надежные, амбициозные и открытые личности

Мужчина с крыльями ангела. Фото: Freepik

День ангела 20 ноября — поздравления в прозе

От всего сердца поздравляю тебя с твоими именинами! Пусть этот день будет наполнен радостью и счастливыми моментами. Желаю тебе крепкого здоровья, преданных людей рядом, счастья и мирного неба над головой! С Днем Ангела!

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В твой День ангела я хочу пожелать тебе побольше светлых моментов в жизни, крепкого здоровья и настоящего счастья. Пусть на твоем пути никогда не будет препятствий, а с твоего лица никогда не исчезает улыбка. С именинами!

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Поздравляю тебя с Днем Ангела! Пусть твой небесный защитник всегда будет рядом и бережет тебя от всех невзгод. С праздником! С твоими именинами! Будь самым счастливым человеком в мире!

День ангела 20 ноября — поздравления в открытках

Поздравление с Днем ангела. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление с Днем ангела. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление с Днем ангела. Фото иллюстративное: Pinterest

День ангела 20 ноября — поздравления в видео

Напомним, мы писали о том, что лучше не одевать на празднование Нового года 2025 года.

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