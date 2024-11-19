День ангела 19 листопада — як можна привітати найближчих людей

Молода дівчина в ролі ангела. Фото: Freepik

У вівторок, 19 листопада 2024 року, святий день для деяких людей в Україні та світі, адже багато хто відзначає святе свято — свій День ангела. Дізнайтеся, як можна привітати найдорожчих з іменинами за допомогою прози, листівок і відеороликів.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань з Днем ангела.

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Хто святкує День ангела 19 листопада — чоловічі імена

Валентин — ім’я походить від латинського слова "valens", тобто, "здоровий, сильний". Носії цього імені — сильні, витривалі, мужні, рішучі, справедливі та відповідальні особистості

Геннадій — ім’я походить від давньогрецького слова "геннадіс", тобто, "шляхетний, родовитий". Носії цього імені — мудрі та доброзичливі люди

Денис — ім’я походить від давньогрецького імені Діонісій, тобто, "присвячений Діонісу". Носії цього імені — життєрадісні, енергійні та творчі люди

Дмитро — ім’я походить від грецького імені Деметріос, тобто, "той, хто належить Деметрі". Носії цього імені вважаються працелюбними, врівноваженими і відповідальними особистостями

Іван — ім’я походить від давньоіудейського імені Іоанн, тобто, "помилуваний Богом", "милість Божа", "подарунок Божий". Представники цього імені вважаються надійними, мудрими і сильними людьми

Костянтин — ім’я походить від латинського слова "Constantinus", тобто, "стійкий", "постійний" або "незмінний". Представники цього імені — мудрі, надійні та справедливі люди

Леонід — ім’я походить від давньогрецьких слів "leon" і "eidos", тобто, лев, вигляд і подоба. Представники цього імені — сильні, сміливі та відповідальні люди

Ще свої іменини 19 листопада відзначають чоловіки, яких звати:

Михайло

Олександр

Петро

Семен

Сергій

Федір

Яків

Чоловік у вигляді ангела. Фото: Pinterest

День ангела 19 листопада — привітання в прозі

У цей святий день я хочу побажати тобі, щоб у твоєму житті не було жодного похмурого дня! Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч і береже тебе від усіх негаразд. З іменинами тебе!

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Від усього серця вітаю тебе з Днем ангела! Нехай на твоєму шляху зустрічаються лише найкращі люди, які завжди допоможуть і підтримають. Бажаю тобі всього найсвітлішого! Зі святом!

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Вітаю тебе з іменинами! У це святе свято я бажаю тобі міцного здоров’я, кохання, успіхів і відданих людей поруч. Нехай завжди тебе по життю супроводжує ангел-охоронець. З Днем ангела!

День ангела 19 листопада — привітання у листівках

Привітання з Днем ангела. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання з Днем ангела. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання з Днем ангела. Фото ілюстративне: Pinterest

День ангела 19 листопада — привітання у відео

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