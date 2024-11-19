День ангела 19 ноября — как можно поздравить самых близких людей

Молодая девушка в роли ангела. Фото: Freepik

Во вторник, 19 ноября 2024 года, святой день для некоторых людей в Украине и мире, ведь многие отмечают святой праздник — свой День ангела. Узнайте, как можно поздравить самых дорогих с именинами с помощью прозы, открыток и видеороликов.

Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений с Днем ангела.

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Кто празднует День ангела 19 ноября — мужские имена

Валентин — имя происходит от латинского слова "valens", то есть, "здоровый, сильный". Носители этого имени — сильные, выносливые, мужественные, решительные, справедливые и ответственные личности

Геннадий — имя происходит от древнегреческого слова "геннадис", то есть, "благородный, родовитый". Носители этого имени — мудрые и дружелюбные люди

Денис — имя происходит от древнегреческого имени Дионисий, то есть, "посвященный Дионису". Носители этого имени — жизнерадостные, энергичные и творческие люди

Дмитрий — имя происходит от греческого имени Деметриос, то есть, "принадлежащий Деметре". Носители этого имени считаются трудолюбивыми, уравновешенными и ответственными личностями

Иван — имя происходит от древнеиудейского имени Иоанн, то есть, "помилованный Богом", "милость Божия", "подарок Божий". Представители этого имени считаются надежными, мудрыми и сильными людьми

Константин — имя происходит от латинского слова "Constantinus", то есть, "устойчивый", "постоянный" или "неизменный". Представители этого имени — мудрые, надежные и справедливые люди

Леонид — имя происходит от древнегреческих слов "leon" и "eidos", то есть, лев, вид и подобие. Представители этого имени — сильные, смелые и ответственные люди

Еще свои именины 19 ноября отмечают мужчины, которых зовут:

Михаил

Александр

Петр

Семен

Сергей

Федор

Яков

Мужчинав виде ангела. Фото: Pinterest

День ангела 19 ноября — поздравления в прозе

В этот святой день я хочу пожелать тебе, чтобы в твоей жизни не было ни одного пасмурного дня! Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом и бережет тебя от всех невзгод. С именинами тебя!

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От всего сердца поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть на твоем пути встречаются самые лучшие люди, которые всегда помогут и поддержат. Желаю тебе всего самого светлого! С праздником!

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Поздравляю тебя с именинами! В этот святой праздник я желаю тебе крепкого здоровья, любви, успехов и преданных людей рядом. Пусть всегда тебя по жизни сопровождает ангел-хранитель. С Днем ангела!

День ангела 19 ноября — поздравления в открытках

Поздравление с Днем ангела. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление с Днем ангела. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление с Днем ангела. Фото иллюстративное: Pinterest

День ангела 19 ноября — поздравления в видео

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