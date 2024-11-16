День ангела 16 листопада 2024 — найщиріші привітання в прозі та листівках

Молода жінка з крилами ангела в лісі. Фото: Pixabay

Сьогодні, 16 листопада, деякі люди у світі відзначають святе свято — свої іменини. Дізнайтеся, як можна привітати найдорожчих з Днем ангела за допомогою теплої прози, гарних листівок і яскравих відео.

Новини.LIVE ділиться ідеями найкращих привітань.

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Хто святкує День ангела 16 листопада — жіночі імена

Анна — ім’я походить від давньоєврейського імені Ханна, тобто, "прихильність", "хоробрість" і "сила". Ці жінки дуже працьовиті та ласкаві

Світлана — ім’я походить від слов'янських слів "світло" та "лан", тобто, "та, що несе світло" або "мила, ласкава, світла". Ці жінки дуже добрі, ніжні, щирі, ласкаві та завжди готові допомогти іншим

Євдокія — ім’я походить від давньогрецького імені Евдокія, тобто, "добра слава" або "добра воля". Ці жінки відрізняються високими моральними якостями, а ще добрі та сильні

Молода дівчина в ролі ангела. Фото ілюстративне: Pinterest

Хто святкує День ангела 16 листопада — чоловічі імена

Олександр — ім’я походить від давньогрецького слова Alexandros, тобто, "захисник людей" або "той, хто захищає". Носії цього імені сильні, впевнені в собі та харизматичні люди

Богдан — ім’я походить від старослов’янських слів "Богъ" (Бог) і "данъ" (даний), тобто "дарований Богом", "Божий дар", "благословенний". Носії цього імені сильні, хоробрі, рішучі, шляхетні та відповідальні

Василь — ім’я походить від давньогрецького слова "басилейос", тобто, "цар", "царівна". Носії цього імені працьовиті, розумні, відповідальні, чесні та справедливі

Георгій — ім’я походить від давньогрецького слова "георгос", тобто, "землероб" або "хлібороб". Носії цього імені надійні, чесні та працьовиті особистості

Єгор — ім’я походить від грецького імені Георгіос, тобто, "хлібороб". Носії цього імені активні, рішучі та енергійні особистості

Хлопець у вигляді ангела. Фото ілюстративне: Pinterest

Ще свої іменини сьогодні відзначають люди, яких звати:

Володимир

Іван

Ілля

Микола

Павло

Петро

Сергій

Федір

Йосип

Вольдемар

Семен

Ян

День ангела 16 листопада — привітання в прозі

У цей святий день хочу привітати тебе з твоїми іменинами! Нехай небесний покровитель завжди тебе захищає і наповнює твоє серце світлом. З Днем ангела!

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Від усього серця вітаю тебе з іменинами! Бажаю, щоб здоров’я було міцне, душа спокійна, а серце — наповнене любов’ю. Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч. Зі святом тебе! З Днем ангела!

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Дозволь мені привітати тебе зі святом і побажати тобі всього найкращого! Нехай щодня біля тебе будуть лише віддані люди, які завжди прийдуть на допомогу і підтримають у найважчі часи. Бажаю тобі міцного здоров’я, успіхів і натхнень!

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Сьогодні твій особливий день, і я хочу привітати тебе з ним! Нехай на твоєму шляху ніколи не буде перешкод, а у твоєму серці завжди панує гармонія. З Днем ангела!

День ангела 16 листопада — привітання у листівках

Привітання з Днем ангела. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання з Днем ангела. Фото ілюстративне: Pinterest

День ангела 16 листопада — привітання у відео

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