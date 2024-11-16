День ангела 16 ноября 2024 — самые искренние поздравления в прозе и открытках

Молодая женщина с крыльями ангела в лесу. Фото: Pixabay

Сегодня, 16 ноября, некоторые люди в мире отмечают святой праздник — свои именины. Узнайте, как можно поздравить самых дорогих с Днем ангела с помощью теплой прозы, красивых открыток и ярких видео.

Новини.LIVE делится идеями самых лучших поздравлений.

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Кто празднует День ангела 16 ноября — женские имена

Анна — имя происходит от древнееврейского имени Ханна, то есть, "расположение", "храбрость" и "сила". Эти женщины очень трудолюбивые и ласковые

Светлана — имя происходит от славянских слов "свет" и "лан", то есть, "несущая свет" или "милая, ласковая, светлая". Эти женщины очень добрые, нежные, искренние, ласковые и всегда готовы помочь другим

Евдокия — имя происходит от древнегреческого имени Евдокия, то есть, "добрая слава" или "добрая воля". Эти женщины отличаются высокими моральными качествами, а еще хорошие и сильные

Молодая девушка в роли ангела. Фото иллюстративное: Pinterest

Кто празднует День ангела 16 ноября — мужские имена

Александр — имя происходит от древнегреческого слова Alexandros, то есть, "защитник людей" или "обороняющий". Носители этого имени сильные, уверенные в себе и харизматичные люди

Богдан — имя происходит от старославянских слов "Богъ" (Бог) и "данъ" (данный), то есть, "дарованный Богом", "Божий дар", "благословенный". Носители этого имени сильные, храбрые, решительные, благородные и ответственные

Василий — имя происходит от древнегреческого слова "басилейос", то есть, "царь", "царевна". Носители этого имени трудолюбивые, умные, ответственные, честные и справедливые

Георгий — имя происходит от древнегреческого слова "георгос", то есть, "земледельец" или "хлебороб". Носители этого имени надежные, честные и трудолюбивые личности

Егор — имя происходит от греческого имени Георгиос, то есть, "хлебороб". Носители этого имени активные, решительные и энергичные личности

Парень в виде ангела. Фото иллюстративное: Pinterest

Еще свои именины сегодня отмечают люди, которых зовут:

Владимир

Иван

Илья

Николай

Павел

Петр

Сергей

Федор

Иосиф

Вольдемар

Семен

Ян

День ангела 16 ноября — поздравления в прозе

В этот святой день хочу поздравить тебя с твоими именинами! Пусть небесный покровитель всегда защищает тебя и наполняет твое сердце светом. С Днем ангела!

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От всего сердца поздравляю тебя с именинами! Желаю, чтобы здоровье было крепким, душа спокойная, а сердце — наполнено любовью. Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом. С праздником тебя! С Днем ангела!

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Позволь мне поздравить тебя с праздником и пожелать тебе всего наилучшего! Пусть каждый день возле тебя будут только преданные люди, которые всегда придут на помощь и поддержат в самые трудные времена. Желаю тебе крепкого здоровья, успехов и вдохновений!

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Сегодня твой особый день, и я хочу поздравить тебя с ним! Пусть на твоем пути никогда не будет препятствий, а в твоем сердце всегда царит гармония. С Днем ангела!

День ангела 16 ноября — поздравления в открытках

Поздравление с Днем ангела. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление с Днем ангела. Фото иллюстративное: Pinterest

День ангела 16 ноября — поздравления в видео

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