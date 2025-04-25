Сильна молитва на ікону Божої Матері Живоносне джерело — що не можна робити

Вірянка, яка ставить свічку в церкві. Фото: Freepik

У першу п’ятницю після Великодня українські віряни відзначають важливе церковне свято — ікона Божої Матері "Живоносне джерело". Дізнайтеся, яку сильну молитву варто прочитати біля ікони в церкві та що категорично не можна робити цього дня.

Новини.LIVE розповідає детально про молитву і заборони цього дня.

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Коли ікона Божої Матері "Живоносне джерело"

Великдень цього року був 20 квітня, тому День пам’яті ікони Божої Матері "Живоносне джерело" буде в першу п’ятницю після свята, тобто, 25 квітня.

Ікона Божої Матері "Живоносне Джерело". Фото ілюстративне: Pinterest

Яку молитву треба прочитати в День ікони Божої Матері

О Пресвята Діво Володарко, Всемилостива Владичице Богородице, Ти, хто Своє Живоносне Джерело, яке цілющі дари на здоров’я душ і тіл наших і на спасіння світу виливає, для нас подарувала; тому дякуючи, Пресвята Царице старанно молимо Тебе: моли Сина Твого і Бога нашого подати нам відпущення гріхів і всякій душі скорботній і пригніченій милість і втіху, і від бід, скорбот і хвороб звільнення.

Подай, Володарко, захист людям Твоїм, містам збереження, країні нашій від напастей визволення і заступництво, щоб мирне тут прожили життя і в майбутньому віці сподобилися бачити Тебе, Заступницю нашу, у славі Царства Сина Твого і Бога нашого, Йому ж належить слава і влада з Отцем і Пресвятим Духом на віки віків. Амінь.

Вірянка біля свічок у храмі. Фото: Freepik

Що не можна робити у День ікони Божої Матері

Цього дня немає суворих заборон, але є певні правила, яких варто дотримуватися. Оскільки тиждень після Великодня повністю присвячений радісній події, поведінка повинна бути відповідною. Як і в інші свята, цього дня не можна злитися, говорити погані слова, сварити тощо.

Також категорично не можна цього дня ходити на цвинтар, адже для цього існує окремий день — Радониця або Гробки.

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