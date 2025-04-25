Сильная молитва на икону Божией Матери Живоносный источник — что нельзя делать

Верующая, которая ставит свечу в церкви. Фото: Freepik

В первую пятницу после Пасхи украинские верующие отмечают важный церковный праздник — икона Божией Матери "Живоносный источник". Узнайте, какую сильную молитву стоит прочитать у иконы в церкви и что категорически нельзя делать в этот день.

Новини.LIVE рассказывает подробно о молитве и запретах этого дня.

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Пасха в этом году была 20 апреля, поэтому День памяти иконы Божией Матери "Живоносный источник" будет в первую пятницу после праздника, то есть, 25 апреля.

Икона Божией Матери "Живоносный Источник". Фото иллюстративное: Pinterest

Какую молитву надо прочитать в День иконы Божией Матери

О Пресвятая Дева Владычица, Всемилостивая Владычица Богородица, Ты, кто Свой Живоносный Источник, который целебные дары на здравие душ и тел наших и на спасение мира изливает, для нас подарила; поэтому благодаря, Пресвятая Царице усердно молим Тебя: моли Сына Твоего и Бога нашего подать нам отпущение грехов и всякой душе скорбящей и угнетенной милость и утешение, и от бед, скорбей и болезней освобождение.

Подай, Владычица, защиту людям Твоим, городам сохранение, стране нашей от напастей освобождение и заступничество, чтобы мирную здесь прожили жизнь и в будущем веке сподобились видеть Тебя, Заступницу нашу, во славе Царствия Сына Твоего и Бога нашего, Ему же принадлежит слава и власть с Отцом и Пресвятым Духом во веки веков. Аминь.

Верующая у свечей в храме. Фото: Freepik

Что нельзя делать в День иконы Божией Матери

В этот день нет строгих запретов, но есть определенные правила, которых следует придерживаться. Поскольку неделя после Пасхи полностью посвящена радостному событию, поведение должно быть соответствующим. Как и в другие праздники, в этот день нельзя злиться, говорить плохие слова, ругать и тому подобное.

Также категорически нельзя в этот день ходить на кладбище, ведь для этого существует отдельный день — Радоница или Гробки.

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