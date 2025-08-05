Яблучний Спас 2025 — що не можна святити, а які продукти нести до церкви

Святкові кошики для освячення у церкві. Фото: Galka.if.ua

У середу, 6 серпня, українці зустрічають одне з найбільших свят літа — Преображення Господнє, яке в народі більш відоме як Яблучний Спас або Другий Спас. Традиційно, віряни цього дня вирушають до храму, несучі з собою святкові кошики з продуктами. Освячена їжа вважається не лише благословенною, а й такою, що має цілющі властивості. Однак важливо не порушити церковні настанови й не принести із собою зайві та недоречні продукти.

Новини.LIVE розповідає, що потрібно обов'язково покласти до кошика на Яблучний Спас, а що нести до церкви категорично не можна — це вважається гріхом.

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Що символізує святковий кошик на Яблучний Спас

Кошик на Яблучний Спас — це не просто набір продуктів, а символ:

подяки Богові за врожай;

очищення тіла й душі;

єднання родини;

пам'яті про померлих.

Після освячення заведено зібратися за родинним столом, помолитися та розділити освячену та святкову їжу. При цьому варто дотримуватися поміркованості — святкування має бути скромним, без гучних застіль і зайвих розваг.

Святковий кошик з яблуками. Фото: depositphotos.com

Що освячують на Яблучний Спас — дозволені продукти

Свячення плодів — це давня традиція, що має як релігійне, так і народне підґрунтя. Ось перелік того, що рекомендується класти до святкового кошика:

1. Яблука — головний символ свята

Яблука — центральний елемент святкового кошика. За повір'ям, лише після освячення їх можна споживати. У народі вірили, що душі померлих дітей у раю отримують яблука лише тоді, коли їх освячують на землі батьки.

2. Інші сезонні фрукти

Можна святити будь-які інші фрукти:

груші;

сливи;

виноград;

персики;

абрикоси.

Багато вірян приносять із собою імпортні фрукти, до прикладу, банани, апельсини тощо. Хоч вони не входять до списку традиційних, але святити їх не забороняється.

3. Овочі

Церква дозволяє нести до храму овочі — помідори, моркву, буряк, огірки, цибулю тощо. Головна умова — це має бути плід землі, як дяка Богу за врожай.

4. Мед і продукти бджільництва

Хоч основне свято меду — це Медовий Спас 1 серпня, мед також дозволено освячувати і 6 серпня. У давнину вважалося, що після освячення пасіка буде приносити більше меду.

5. Хліб, випічка, зернові

Можна святити:

домашній хліб;

короваї;

пісні пироги без заборонених інгредієнтів;

пучки колосків;

борошно нового врожаю.

Це символ вдячності за хліб насущний і дари полів.

6. Трави, квіти, прянощі

Освячення цілющих трав і квітів більше стосується Медового Спаса, але якщо не встигли — допустимо принести їх і на Яблучний Спас. Освячену зелень зберігають у домі на щастя та злагоду.

Кошик з фруктами. Фото: УНІАН

Що не можна святити на Яблучний Спас

Найпоширеніша помилка — приносити до церкви їжу, яка порушує Успенський піст, що триває у цей період. Освячення такої їжі вважається гріхом, бо це суперечить церковному уставу.

Ось заборонені продукти, які не можна нести до храму на свято 6 серпня:

м'ясо, ковбаси, сало, шинка та усе м'ясомістке;

молоко та всі молочні продукти (сир, вершки, масло, йогурт тощо);

яйця і випічка з яйцями чи молоком;

алкогольні напої, включно з кагором;

риба — хоч у піст 6 серпня її дозволено споживати, але до церкви її нести не треба (освячують новий врожай).

Важливо: якщо священник побачить заборонені продукти у кошику, він має право не освятити його повністю.

Віряни у церкві на Яблучний Спас. Фото: Шпальта

Раніше ми розповідали, яких традицій та заборон дотримуються українці на Яблучний Спас та як привабити щастя на цілий рік.

Також пропонуємо дізнатися, які заборони встановлює церква на свято Преображення Господнє.