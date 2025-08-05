Яблочный Спас 2025 — что нельзя святить, а какие продукты нести в церковь

Какие продукты запрещено святить на Яблочный Спас — большой грех
В среду, 6 августа, украинцы встречают один из самых больших праздников лета — Преображение Господне, который в народе более известен как Яблочный Спас или Второй Спас. Традиционно, верующие в этот день отправляются в храм, неся с собой праздничные корзины с продуктами. Освященная пища считается не только благословенной, но и обладающей целебными свойствами. Однако важно не нарушить церковные наставления, не нести с собой лишние и неуместные продукты.
Новини.LIVE рассказывает, что нужно обязательно положить в корзину на Яблочный Спас, а что нести в церковь категорически нельзя — это считается грехом.
Что символизирует праздничная корзина на Яблочный Спас
Корзина на Яблочный Спас — это не просто набор продуктов, а символ:
- благодарности Богу за урожай;
- очищения тела и души;
- единения семьи;
- памяти об умерших.
После освящения принято собраться за семейным столом, помолиться и разделить освященную и праздничную пищу. При этом следует соблюдать умеренность — празднование должно быть скромным, без шумных застолий и лишних развлечений.
Что освящают на Яблочный Спас — разрешенные продукты
Освящение плодов — это древняя традиция, имеющая как религиозную, так и народную подоплеку. Вот перечень того, что рекомендуется класть в праздничную корзину:
1. Яблоки — главный символ праздника
Яблоки — центральный элемент праздничной корзины. По поверью, только после освящения их можно употреблять. В народе верили, что души умерших детей в раю получают яблоки только тогда, когда их освящают на земле родители.
2. Другие сезонные фрукты
Можно святить любые другие фрукты:
- груши;
- сливы;
- виноград;
- персики;
- абрикосы.
Многие верующие приносят с собой импортные фрукты, к примеру, бананы, апельсины и тому подобное. Хотя они не входят в список традиционных, но святить их не запрещается.
3. Овощи
Церковь позволяет нести в храм овощи — помидоры, морковь, свеклу, огурцы, лук и тому подобное. Главное условие — это должен быть плод земли, как благодарность Богу за урожай.
4. Мед и продукты пчеловодства
Хотя основной праздник меда — это Медовый Спас 1 августа, мед также разрешено освящать и 6 августа. В древности считалось, что после освящения пасека будет приносить больше меда.
5. Хлеб, выпечка, зерновые
Можно святить:
- домашний хлеб;
- караваи;
- постные пироги без запрещенных ингредиентов;
- пучки колосков;
- муку нового урожая.
Это символ благодарности за хлеб насущный и дары полей.
6. Травы, цветы, пряности
Освящение целебных трав и цветов больше касается Медового Спаса, но если не успели — допустимо принести их и на Яблочный Спас. Освященную зелень хранят в доме на счастье и согласие.
Что нельзя святить на Яблочный Спас
Самая распространенная ошибка — приносить в церковь пищу, нарушающую Успенский пост, который длится в этот период. Освящение такой пищи считается грехом, потому что это противоречит церковному уставу.
Вот запрещенные продукты, которые нельзя нести в храм на праздник 6 августа:
- мясо, колбасы, сало, ветчина и все мясосодержащее;
- молоко и все молочные продукты (творог, сливки, масло, йогурт и т.д.);
- яйца и выпечка с яйцами или молоком;
- алкогольные напитки, включая кагор;
- рыба — хоть в пост 6 августа ее разрешено потреблять, но в церковь ее нести не надо (освящают новый урожай).
Важно: если священник увидит запрещенные продукты в корзине, он имеет право не освятить ее полностью.
Ранее мы рассказывали, каких традиций и запретов придерживаются украинцы на Яблочный Спас и как привлечь счастье на целый год.
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