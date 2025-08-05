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Главная Праздники Какие продукты запрещено святить на Яблочный Спас — большой грех

Какие продукты запрещено святить на Яблочный Спас — большой грех

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 12:32
Яблочный Спас 2025 — что нельзя святить, а какие продукты нести в церковь
Праздничные корзины для освящения в церкви. Фото: Galka.if.ua

В среду, 6 августа, украинцы встречают один из самых больших праздников лета — Преображение Господне, который в народе более известен как Яблочный Спас или Второй Спас. Традиционно, верующие в этот день отправляются в храм, неся с собой праздничные корзины с продуктами. Освященная пища считается не только благословенной, но и обладающей целебными свойствами. Однако важно не нарушить церковные наставления, не нести с собой лишние и неуместные продукты.

Новини.LIVE рассказывает, что нужно обязательно положить в корзину на Яблочный Спас, а что нести в церковь категорически нельзя — это считается грехом.

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Что символизирует праздничная корзина на Яблочный Спас

Корзина на Яблочный Спас — это не просто набор продуктов, а символ:

  • благодарности Богу за урожай;
  • очищения тела и души;
  • единения семьи;
  • памяти об умерших.

После освящения принято собраться за семейным столом, помолиться и разделить освященную и праздничную пищу. При этом следует соблюдать умеренность — празднование должно быть скромным, без шумных застолий и лишних развлечений.

 

Что символизирует праздничная корзина на Яблочный Спас
Праздничная корзина с яблоками. Фото: depositphotos.com

Что освящают на Яблочный Спас — разрешенные продукты

Освящение плодов — это древняя традиция, имеющая как религиозную, так и народную подоплеку. Вот перечень того, что рекомендуется класть в праздничную корзину:

1. Яблоки — главный символ праздника

Яблоки — центральный элемент праздничной корзины. По поверью, только после освящения их можно употреблять. В народе верили, что души умерших детей в раю получают яблоки только тогда, когда их освящают на земле родители.

2. Другие сезонные фрукты

Можно святить любые другие фрукты:

  • груши;
  • сливы;
  • виноград;
  • персики;
  • абрикосы.

Многие верующие приносят с собой импортные фрукты, к примеру, бананы, апельсины и тому подобное. Хотя они не входят в список традиционных, но святить их не запрещается.

3. Овощи

Церковь позволяет нести в храм овощи — помидоры, морковь, свеклу, огурцы, лук и тому подобное. Главное условие — это должен быть плод земли, как благодарность Богу за урожай.

4. Мед и продукты пчеловодства

Хотя основной праздник меда — это Медовый Спас 1 августа, мед также разрешено освящать и 6 августа. В древности считалось, что после освящения пасека будет приносить больше меда.

5. Хлеб, выпечка, зерновые

Можно святить:

  • домашний хлеб;
  • караваи;
  • постные пироги без запрещенных ингредиентов;
  • пучки колосков;
  • муку нового урожая.

Это символ благодарности за хлеб насущный и дары полей.

6. Травы, цветы, пряности

Освящение целебных трав и цветов больше касается Медового Спаса, но если не успели — допустимо принести их и на Яблочный Спас. Освященную зелень хранят в доме на счастье и согласие.

 

Что освящают на Яблочный Спас — разрешенные продукты
Корзина с фруктами. Фото: УНИАН

Что нельзя святить на Яблочный Спас

Самая распространенная ошибка — приносить в церковь пищу, нарушающую Успенский пост, который длится в этот период. Освящение такой пищи считается грехом, потому что это противоречит церковному уставу.

Вот запрещенные продукты, которые нельзя нести в храм на праздник 6 августа:

  • мясо, колбасы, сало, ветчина и все мясосодержащее;
  • молоко и все молочные продукты (творог, сливки, масло, йогурт и т.д.);
  • яйца и выпечка с яйцами или молоком;
  • алкогольные напитки, включая кагор;
  • рыба — хоть в пост 6 августа ее разрешено потреблять, но в церковь ее нести не надо (освящают новый урожай).

Важно: если священник увидит запрещенные продукты в корзине, он имеет право не освятить ее полностью.

 

Что нельзя святить на Яблочный Спас
Верующие в церкви на Яблочный Спас. Фото: Шпальта

Ранее мы рассказывали, каких традиций и запретов придерживаются украинцы на Яблочный Спас и как привлечь счастье на целый год.

Также предлагаем узнать, какие запреты устанавливает церковь на праздник Преображения Господня.

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Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
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