Коли святкуємо Преображення Господнє 2025 — нова дата, заборони та традиції

Церковне свято Преображення Господнє. Колаж: Новини.LIVE

Щороку серпень дарує українцям одне з найбільших церковних свят, яке входить до дванадесятих — Преображення Господнє. В народі воно відоме як Яблучний Спас. Це особливий день, який нагадує про оновлення душі, очищення від гріхів та силу щирої молитви. Водночас цієї дати віряни мають дотримуватися певних заборон.

Як правильно зустріти Преображення Господнє, що варто зробити, а що категорично не можна — читайте далі у статті Новини.LIVE.

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Коли святкують Преображення Господнє у 2025 році — нова дата

Відповідно до новоюліанського календаря, на який Православна церква України перейшла у 2023 році, Преображення Господнє відзначається 6 серпня. За старим стилем свято припадає на 19 серпня.

Свято входить до числа дванадцяти найважливіших церковних свят року. Воно припадає на період Успенського посту, тож має і духовне, і покаянне значення.

Українці святкують Преображення Господнє. Фото: vechirniy.kyiv.ua

Преображення Господнє — історія свята

Євангеліє розповідає, що за 40 днів до своїх страждань на Голгофі Ісус Христос піднявся на гору разом із трьома апостолами — Петром, Яковом та Іваном. За переданням, це була гора Фавор або гора Гермон. Під час молитви обличчя Спасителя засяяло, а одяг став білим, як сніг. Апостоли стали свідками Його божественного преображення.

Перед ними також з'явилися пророки Мойсей та Ілля, а з неба пролунав голос: "Це Син мій улюблений. Його слухайтеся". Цей момент відкрив апостолам істинну природу Ісуса — поєднання людського та божественного. Це стало свідченням Його місії — дарувати людству спасіння.

Ікона Преображення Господнього. Фото: eparhia.vn.ua

Суть свята — чому Преображення Господнє важливе для християн

Преображення — не просто диво, а нагадування про мету життя християнина: духовне оновлення, покаяння, світло віри. Це шлях до очищення душі через добрі вчинки, смирення, молитву. Саме тоді, коли людина щиро кається та відмовляється від зла — вона торкається Божого світла.

Традиції святкування Преображення Господнього

З вечора 5 серпня в храмах правиться Всенічне бдіння. На сам день свята — 6 серпня — відбувається урочиста літургія. Священники одягають білі ризи — колір фаворського світла.

Після служби освячують кошики з плодами нового врожаю. Саме освячене яблуко вважається першим, яке дозволено скуштувати в сезоні — до того віряни утримуються від споживання фруктів нового врожаю.

Також на Преображення Господнє заведено:

помолитися за здоров'я;

поставити свічку у храмі;

зробити добру справу — допомогти нужденним, відвідати хворого, пробачити образи.

Після церкви родини збираються за пісним святковим столом. Успенський піст дозволяє рибу та трохи вина. Не слід влаштовувати гучні застілля.

Українці святкують Преображення Господнє. Фото: dostyp.com.ua

Чи можна йти на цвинтар у Преображення

У багатьох регіонах зберігся звичай після служби йти на кладовище та залишати освячені плоди на могилах рідних. Однак церква не схвалює практики, коли на могилах залишають їжу, адже це язичницька традиція.

Натомість вірян закликають:

запалити свічку;

помолитися за спокій душі;

згадати добрими словами померлого.

Що не можна робити на Преображення Господнє

Цей день вважається особливо духовним, тож має низку суворих заборон. У Преображення не можна:

сваритися, лаятися, лихословити;

пліткувати, заздрити, бажати зла;

нарікати на життя або впадати в зневіру;

прибирати, прати, шити, в'язати, займатися ремонтом;

влаштовувати весілля, гучні вечірки;

веселитися з алкоголем;

вживати м'ясо, молочні продукти.

Також вважається, що в цей день не можна шуміти, бо це віддаляє людину від Божої благодаті.

Жінка у церкві ставить свічку. Фото: vechirniy.kyiv.ua

Як провести Преображення Господнє правильно

Щоб день Преображення Господнього став для вас благословенним:

Почніть його з молитви — щиро, від серця. Відвідайте храм — не обов'язково приносити кошик, головне — прийти з вірою. Освятіть яблука чи плоди, якщо маєте можливість. Подякуйте Богові за все, що маєте. Відмовтеся від злих думок і займіться добром. Увечері помоліться за себе, своїх рідних і за Україну.

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