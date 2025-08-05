Когда празднуем Преображение Господне 2025 — новая дата, запреты и традиции

Церковный праздник Преображение Господне. Коллаж: Новини.LIVE

Ежегодно август дарит украинцам один из крупнейших церковных праздников, который входит в двунадесятые — Преображение Господне. В народе он известен как Яблочный Спас. Это особый день, который напоминает об обновлении души, очищение от грехов и силу искренней молитвы. В то же время в эту дату верующие должны придерживаться определенных запретов.

Как правильно встретить Преображение Господне, что стоит сделать, а что категорически нельзя — читайте далее в статье Новини.LIVE.

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Когда празднуют Преображение Господне в 2025 году — новая дата

Согласно новоюлианскому календарю, на который Православная церковь Украины перешла в 2023 году, Преображение Господне отмечается 6 августа. По старому стилю праздник приходится на 19 августа.

Праздник входит в число двенадцати важнейших церковных праздников года. Он приходится на период Успенского поста, поэтому имеет и духовное, и покаянное значение.

Украинцы празднуют Преображение Господне. Фото: vechirniy.kyiv.ua

Преображение Господне — история праздника

Евангелие рассказывает, что за 40 дней до своих страданий на Голгофе Иисус Христос поднялся на гору вместе с тремя апостолами — Петром, Иаковом и Иоанном. По преданию, это была гора Фавор или гора Гермон. Во время молитвы лицо Спасителя засияло, а одежда стала белой, как снег. Апостолы стали свидетелями Его божественного преображения.

Перед ними также появились пророки Моисей и Илия, а с неба раздался голос: "Это Сын мой. Его слушайте". Этот момент открыл апостолам истинную природу Иисуса — сочетание человеческого и божественного. Это стало свидетельством Его миссии — даровать человечеству спасение.

Икона Преображения Господня. Фото: eparhia.vn.ua

Суть праздника — почему Преображение Господне важно для христиан

Преображение — не просто чудо, а напоминание о цели жизни христианина: духовное обновление, покаяние, свет веры. Это путь к очищению души через добрые поступки, смирение, молитву. Именно тогда, когда человек искренне раскаивается и отказывается от зла — он касается Божьего света.

Традиции празднования Преображения Господня

С вечера 5 августа в храмах правится Всенощное бдение. На сам день праздника — 6 августа — происходит торжественная литургия. Священники надевают белые ризы — цвет фаворского света.

После службы освящают корзины с плодами нового урожая. Именно освященное яблоко считается первым, которое разрешено попробовать в сезоне — до того верующие воздерживаются от потребления фруктов нового урожая.

Также на Преображение Господне принято:

помолиться за здоровье;

поставить свечу в храме;

сделать доброе дело — помочь нуждающимся, посетить больного, простить обиды.

После церкви семьи собираются за постным праздничным столом. Успенский пост разрешает рыбу и немного вина. Не следует устраивать шумные застолья.

Украинцы празднуют Преображение Господне. Фото: dostyp.com.ua

Можно ли идти на кладбище в Преображение Господне

Во многих регионах сохранился обычай после службы идти на кладбище и оставлять освященные плоды на могилах родных. Однако церковь не одобряет практики, когда на могилах оставляют еду, ведь это языческая традиция.

Вместо этого верующих призывают:

зажечь свечу;

помолиться за упокой души;

вспомнить добрыми словами умершего.

Что нельзя делать на Преображение Господне

Этот день считается особенно духовным, поэтому имеет ряд строгих запретов. В Преображение нельзя:

ссориться, ругаться, сквернословить;

сплетничать, завидовать, желать зла;

сетовать на жизнь или впадать в уныние;

убирать, стирать, шить, вязать, заниматься ремонтом;

устраивать свадьбы, шумные вечеринки;

веселиться с алкоголем;

употреблять мясо, молочные продукты.

Также считается, что в этот день нельзя шуметь, потому что это отдаляет человека от Божьей благодати.

Женщина в церкви ставит свечу. Фото: vechirniy.kyiv.ua

Как провести Преображение Господне правильно

Чтобы день Преображения Господня стал для вас благословенным:

Начните его с молитвы — искренне, от сердца. Посетите храм — не обязательно приносить корзину, главное — прийти с верой. Освятите яблоки или плоды, если есть возможность. Поблагодарите Бога за все, что имеете. Откажитесь от злых мыслей и займитесь добром. Вечером помолитесь за себя, своих родных и за Украину.

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