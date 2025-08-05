Когда празднуем Преображение Господне 2025 — новая дата, запреты и традиции

Приближается Преображение Господне 2025 — что нельзя делать
Ежегодно август дарит украинцам один из крупнейших церковных праздников, который входит в двунадесятые — Преображение Господне. В народе он известен как Яблочный Спас. Это особый день, который напоминает об обновлении души, очищение от грехов и силу искренней молитвы. В то же время в эту дату верующие должны придерживаться определенных запретов.
Как правильно встретить Преображение Господне, что стоит сделать, а что категорически нельзя — читайте далее в статье Новини.LIVE.
Когда празднуют Преображение Господне в 2025 году — новая дата
Согласно новоюлианскому календарю, на который Православная церковь Украины перешла в 2023 году, Преображение Господне отмечается 6 августа. По старому стилю праздник приходится на 19 августа.
Праздник входит в число двенадцати важнейших церковных праздников года. Он приходится на период Успенского поста, поэтому имеет и духовное, и покаянное значение.
Преображение Господне — история праздника
Евангелие рассказывает, что за 40 дней до своих страданий на Голгофе Иисус Христос поднялся на гору вместе с тремя апостолами — Петром, Иаковом и Иоанном. По преданию, это была гора Фавор или гора Гермон. Во время молитвы лицо Спасителя засияло, а одежда стала белой, как снег. Апостолы стали свидетелями Его божественного преображения.
Перед ними также появились пророки Моисей и Илия, а с неба раздался голос: "Это Сын мой. Его слушайте". Этот момент открыл апостолам истинную природу Иисуса — сочетание человеческого и божественного. Это стало свидетельством Его миссии — даровать человечеству спасение.
Суть праздника — почему Преображение Господне важно для христиан
Преображение — не просто чудо, а напоминание о цели жизни христианина: духовное обновление, покаяние, свет веры. Это путь к очищению души через добрые поступки, смирение, молитву. Именно тогда, когда человек искренне раскаивается и отказывается от зла — он касается Божьего света.
Традиции празднования Преображения Господня
С вечера 5 августа в храмах правится Всенощное бдение. На сам день праздника — 6 августа — происходит торжественная литургия. Священники надевают белые ризы — цвет фаворского света.
После службы освящают корзины с плодами нового урожая. Именно освященное яблоко считается первым, которое разрешено попробовать в сезоне — до того верующие воздерживаются от потребления фруктов нового урожая.
Также на Преображение Господне принято:
- помолиться за здоровье;
- поставить свечу в храме;
- сделать доброе дело — помочь нуждающимся, посетить больного, простить обиды.
После церкви семьи собираются за постным праздничным столом. Успенский пост разрешает рыбу и немного вина. Не следует устраивать шумные застолья.
Можно ли идти на кладбище в Преображение Господне
Во многих регионах сохранился обычай после службы идти на кладбище и оставлять освященные плоды на могилах родных. Однако церковь не одобряет практики, когда на могилах оставляют еду, ведь это языческая традиция.
Вместо этого верующих призывают:
- зажечь свечу;
- помолиться за упокой души;
- вспомнить добрыми словами умершего.
Что нельзя делать на Преображение Господне
Этот день считается особенно духовным, поэтому имеет ряд строгих запретов. В Преображение нельзя:
- ссориться, ругаться, сквернословить;
- сплетничать, завидовать, желать зла;
- сетовать на жизнь или впадать в уныние;
- убирать, стирать, шить, вязать, заниматься ремонтом;
- устраивать свадьбы, шумные вечеринки;
- веселиться с алкоголем;
- употреблять мясо, молочные продукты.
Также считается, что в этот день нельзя шуметь, потому что это отдаляет человека от Божьей благодати.
Как провести Преображение Господне правильно
Чтобы день Преображения Господня стал для вас благословенным:
- Начните его с молитвы — искренне, от сердца.
- Посетите храм — не обязательно приносить корзину, главное — прийти с верой.
- Освятите яблоки или плоды, если есть возможность.
- Поблагодарите Бога за все, что имеете.
- Откажитесь от злых мыслей и займитесь добром.
- Вечером помолитесь за себя, своих родных и за Украину.
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