Яблучний Спас 2025 — нова дата, традиції та що не можна робити

Дівчина з корзиною яблук на Яблучний Спас. Фото: vechirniy.kyiv.ua

Серпень багатий на особливі для українців свята, одне з них — Яблучний Спас. Воно поєднує християнські та народні традиції. Саме цього дня віряни несуть до храмів кошики з плодами нового врожаю, освячують яблука, мед і виноград, загадують бажання та дотримуються особливих прикмет. У 2025 році, за новим календарем, святкування припадає на 6 серпня.

Новини.LIVE розповідає, як підготуватися до Яблучного Спаса, щоб привабити щастя та достаток, які існують важливі традиції та прикмети, а також, що категорично не можна робити у свято.

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Що означає Яблучний Спас — суть і духовне значення свята

Як уже зазначалося, за новим календарем, Яблучний Спас в Україні відзначатимуть 6 серпня. Ця дата незмінна та збігається з великим церковним святом — Преображенням Господнім.

Саме цього дня, за церковним переданням, Ісус Христос явився перед апостолами на горі Фавор. Його обличчя сяяло, мов сонце, а одяг став білим, як світло. Релігійне свято символізує не лише божественну природу Спасителя, а й можливість кожної людини пройти свій шлях до оновлення та очищення.

У народній традиції цей день асоціюється із завершенням літа, початком осені та першим збором врожаю.

Врожай яблук та жита. Фото: peakpx.com

Традиції святкування Яблучного Спаса в Україні

До святкування Яблучного Спаса українці починають готуватися завчасно. Господині, які живуть у селах або мають дачу, збирають яблука, груші, виноград, сливи, горіхи, мед. Ті, хто мешкають у місті, відправляються за смаколиками на ринок.

Звичайно, після дари природи необхідно скласти у святковий кошик, прикрашений квітами, колосками. Усе дбайливо закривають гарним білим рушником.

На саме свято віряни вирушають на святкове богослужіння до церкви, несучи з собою кошики з дарами для освячення. Вважається, що перше яблуко в сезоні потрібно з'їсти саме після освячення, щоб рік був щасливим.

До речі, перше з'їдене яблуко в цей день віщувало майбутнє. Якщо воно було кисле і червиве — до неприємностей, а якщо солодке і соковите — на щастя й удачу на весь рік.

Існує також повір'я: якщо загадати бажання під час першого укусу освяченого яблука — воно збудеться.

У цей день також:

пригощають яблуками та пісною випічкою рідних, сусідів і нужденних;

готують пісні страви, найчастіше з фруктами;

поминають померлих, залишаючи яблука на могилах;

запалюють свічки зі свіжого воску.

Українська родина святкує Яблучний Спас. Фото: shutterstock.com

Що можна робити на Яблучний Спас

Священнослужителі закликають усіх вірян, першочергово, молитися, проводити день у тиші й вдячності до Бога. Цього дня можна згадувати померлих, молитися за їх спасіння.

Освяченими плодами варто пригощати не тільки близьких та знайомих, а й нужденних. Якщо на свято пригостити бідну людину яблуками, то увесь рік буде багатий. У Яблучний Спас також вітається будь-яка благодійність.

Щоб залучити добробут і радість у свій дім, у цей день варто:

З вдячністю до Бога та природи з'їсти перше освячене яблуко, думаючи про бажане. Попросити пробачення в тих, із ким були сварки. Поділитися з іншими — щиро та безкорисливо. Помолитися за здоров'я рідних і мир в Україні. Зробити добру справу.

Святковий кошик з яблуками. Фото: depositphotos.com

Що не можна робити на Яблучний Спас

Цей день має низку заборон, яких дотримувалися наші предки:

Не їсти яблук до освячення. Це вважається гріхом, а також поганим знаком — до хвороби або невдач. Також вважається, якщо порушити заборону, то померлі близькі залишаться без дарунків та не зможуть "з'їсти" смаколики на небесах. Не вбивати комах. Вірили, що мухи та комарі в цей день несуть добрі вісті, а їх вбивство — до нещастя. Не виконувати хатні справи. Прибирання, шиття, ремонт чи прання — усе це краще зробити напередодні. Не влаштовувати гучних розваг. Свято має бути спокійним, тихим, у молитві, адже триває піст. Не сваритися та не лихословити. Це порушує духовну чистоту дня. Не купатися у відкритих водоймах. За народними віруваннями, русалки цього дня йдуть на спочинок, і потривожити їх — до біди. Не вживати м'ясо, яйця та молочні продукти. Яблучний Спас припадає на Успенський піст, дозволені лише риба, вино і пісні страви.

Жінка ставить свічку у церкві. Фото: pomisna.info

Прикмети та повір'я на Яблучний Спас

Народна мудрість зберегла десятки прикмет, пов'язаних із Другим Спасом:

Яка погода 6 серпня — така буде й на Покрову.

Дощ на Спас — до мокрої осені.

Сонячний день — зима буде морозною та сухою.

Багато бджіл — чекай дощів.

Шпаки на деревах — січень буде холодним.

Якщо яблука гнилі — рік буде важкий.

Багато жовтого листя — осінь прийде рано.

Якщо у свято 6 серпня муха двічі сяде на руку, це добрий знак. Зганяти її не можна, вона повинна сама полетіти.

Якщо ви помітили, що на деревах вже починає жовтіти листя, чекайте швидке настання осені.

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