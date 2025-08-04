Яблучний Спас 2025 — нова дата, традиції та що не можна робити

Яблучний Спас за новим стилем — як привабити щастя на свято
Серпень багатий на особливі для українців свята, одне з них — Яблучний Спас. Воно поєднує християнські та народні традиції. Саме цього дня віряни несуть до храмів кошики з плодами нового врожаю, освячують яблука, мед і виноград, загадують бажання та дотримуються особливих прикмет. У 2025 році, за новим календарем, святкування припадає на 6 серпня.
Новини.LIVE розповідає, як підготуватися до Яблучного Спаса, щоб привабити щастя та достаток, які існують важливі традиції та прикмети, а також, що категорично не можна робити у свято.
Що означає Яблучний Спас — суть і духовне значення свята
Як уже зазначалося, за новим календарем, Яблучний Спас в Україні відзначатимуть 6 серпня. Ця дата незмінна та збігається з великим церковним святом — Преображенням Господнім.
Саме цього дня, за церковним переданням, Ісус Христос явився перед апостолами на горі Фавор. Його обличчя сяяло, мов сонце, а одяг став білим, як світло. Релігійне свято символізує не лише божественну природу Спасителя, а й можливість кожної людини пройти свій шлях до оновлення та очищення.
У народній традиції цей день асоціюється із завершенням літа, початком осені та першим збором врожаю.
Традиції святкування Яблучного Спаса в Україні
До святкування Яблучного Спаса українці починають готуватися завчасно. Господині, які живуть у селах або мають дачу, збирають яблука, груші, виноград, сливи, горіхи, мед. Ті, хто мешкають у місті, відправляються за смаколиками на ринок.
Звичайно, після дари природи необхідно скласти у святковий кошик, прикрашений квітами, колосками. Усе дбайливо закривають гарним білим рушником.
На саме свято віряни вирушають на святкове богослужіння до церкви, несучи з собою кошики з дарами для освячення. Вважається, що перше яблуко в сезоні потрібно з'їсти саме після освячення, щоб рік був щасливим.
До речі, перше з'їдене яблуко в цей день віщувало майбутнє. Якщо воно було кисле і червиве — до неприємностей, а якщо солодке і соковите — на щастя й удачу на весь рік.
Існує також повір'я: якщо загадати бажання під час першого укусу освяченого яблука — воно збудеться.
У цей день також:
- пригощають яблуками та пісною випічкою рідних, сусідів і нужденних;
- готують пісні страви, найчастіше з фруктами;
- поминають померлих, залишаючи яблука на могилах;
- запалюють свічки зі свіжого воску.
Що можна робити на Яблучний Спас
Священнослужителі закликають усіх вірян, першочергово, молитися, проводити день у тиші й вдячності до Бога. Цього дня можна згадувати померлих, молитися за їх спасіння.
Освяченими плодами варто пригощати не тільки близьких та знайомих, а й нужденних. Якщо на свято пригостити бідну людину яблуками, то увесь рік буде багатий. У Яблучний Спас також вітається будь-яка благодійність.
Щоб залучити добробут і радість у свій дім, у цей день варто:
- З вдячністю до Бога та природи з'їсти перше освячене яблуко, думаючи про бажане.
- Попросити пробачення в тих, із ким були сварки.
- Поділитися з іншими — щиро та безкорисливо.
- Помолитися за здоров'я рідних і мир в Україні.
- Зробити добру справу.
Що не можна робити на Яблучний Спас
Цей день має низку заборон, яких дотримувалися наші предки:
- Не їсти яблук до освячення. Це вважається гріхом, а також поганим знаком — до хвороби або невдач. Також вважається, якщо порушити заборону, то померлі близькі залишаться без дарунків та не зможуть "з'їсти" смаколики на небесах.
- Не вбивати комах. Вірили, що мухи та комарі в цей день несуть добрі вісті, а їх вбивство — до нещастя.
- Не виконувати хатні справи. Прибирання, шиття, ремонт чи прання — усе це краще зробити напередодні.
- Не влаштовувати гучних розваг. Свято має бути спокійним, тихим, у молитві, адже триває піст.
- Не сваритися та не лихословити. Це порушує духовну чистоту дня.
- Не купатися у відкритих водоймах. За народними віруваннями, русалки цього дня йдуть на спочинок, і потривожити їх — до біди.
- Не вживати м'ясо, яйця та молочні продукти. Яблучний Спас припадає на Успенський піст, дозволені лише риба, вино і пісні страви.
Прикмети та повір'я на Яблучний Спас
Народна мудрість зберегла десятки прикмет, пов'язаних із Другим Спасом:
- Яка погода 6 серпня — така буде й на Покрову.
- Дощ на Спас — до мокрої осені.
- Сонячний день — зима буде морозною та сухою.
- Багато бджіл — чекай дощів.
- Шпаки на деревах — січень буде холодним.
- Якщо яблука гнилі — рік буде важкий.
- Багато жовтого листя — осінь прийде рано.
- Якщо у свято 6 серпня муха двічі сяде на руку, це добрий знак. Зганяти її не можна, вона повинна сама полетіти.
- Якщо ви помітили, що на деревах вже починає жовтіти листя, чекайте швидке настання осені.
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