Яблочный Спас 2025 — новая дата, традиции и что нельзя делать

Девушка с корзиной яблок на Яблочный Спас. Фото: vechirniy.kyiv.ua

Август богат на особые для украинцев праздники, один из них — Яблочный Спас. Он сочетает христианские и народные традиции. Именно в этот день верующие несут в храмы корзины с плодами нового урожая, освящают яблоки, мед и виноград, загадывают желания и придерживаются особых примет. В 2025 году, по новому календарю, празднование приходится на 6 августа.

Новини.LIVE рассказывает, как подготовиться к Яблочному Спасу, чтобы привлечь счастье и достаток, какие существуют важные традиции и приметы, а также, что категорически нельзя делать в праздник.

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Как уже отмечалось, по новому календарю, Яблочный Спас в Украине будут отмечать 6 августа. Эта дата неизменна и совпадает с большим церковным праздником — Преображением Господним.

Именно в этот день, по церковному преданию, Иисус Христос явился перед апостолами на горе Фавор. Его лицо сияло, как солнце, а одежда стала белой, как свет. Религиозный праздник символизирует не только божественную природу Спасителя, но и возможность каждого человека пройти свой путь к обновлению и очищению.

В народной традиции этот день ассоциируется с завершением лета, началом осени и первым сбором урожая.

Урожай яблок и ржи. Фото: peakpx.com

Традиции празднования Яблочного Спаса в Украине

К празднованию Яблочного Спаса украинцы начинают готовиться заблаговременно. Хозяйки, которые живут в селах или имеют дачу, собирают яблоки, груши, виноград, сливы, орехи, мед. Те, кто живут в городе, отправляются за вкусностями на рынок.

Конечно, после дары природы необходимо сложить в праздничную корзину, украшенную цветами, колосками. Все бережно закрывают красивым белым полотенцем.

На сам праздник верующие отправляются на праздничное богослужение в церковь, неся с собой корзины с дарами для освящения. Считается, что первое яблоко в сезоне нужно съесть именно после освящения, чтобы год был счастливым.

Кстати, первое съеденное яблоко в этот день предвещало будущее. Если оно было кислое и червивое — к неприятностям, а если сладкое и сочное — к счастью и удаче на весь год.

Существует также поверье: если загадать желание во время первого укуса освященного яблока — оно сбудется.

В этот день также:

угощают яблоками и постной выпечкой родных, соседей и нуждающихся;

готовят постные блюда, чаще всего с фруктами;

поминают умерших, оставляя яблоки на могилах;

зажигают свечи из свежего воска.

Украинская семья празднует Яблочный Спас. Фото: shutterstock.com

Что можно делать на Яблочный Спас

Священнослужители призывают всех верующих, в первую очередь, молиться, проводить день в тишине и благодарности к Богу. В этот день можно вспоминать умерших, молиться за их спасение.

Освященными плодами стоит угощать не только близких и знакомых, но и нуждающихся. Если на праздник угостить бедного человека яблоками, то весь год будет богат. В Яблочный Спас также приветствуется любая благотворительность.

Чтобы привлечь благополучие и радость в свой дом, в этот день стоит:

С благодарностью к Богу и природе съесть первое освященное яблоко, думая о желаемом. Попросить прощения у тех, с кем были ссоры. Поделиться с другими — искренне и бескорыстно. Помолиться за здоровье родных и мир в Украине. Сделать доброе дело.

Праздничная корзина с яблоками. Фото: depositphotos.com

Что нельзя делать на Яблочный Спас

Этот день имеет ряд запретов, которых придерживались наши предки:

Не есть яблоки до освящения. Это считается грехом, а также плохим знаком — к болезни или неудачам. Также считается, если нарушить запрет, то умершие близкие останутся без подарков и не смогут "съесть" вкусности на небесах. Не убивать насекомых. Верили, что мухи и комары в этот день несут добрые вести, а их убийство — к несчастью. Не выполнять домашние дела. Уборка, шитье, ремонт или стирка — все это лучше сделать накануне. Не устраивать громких развлечений. Праздник должен быть спокойным, тихим, в молитве, ведь продолжается пост. Не ссориться и не сквернословить. Это нарушает духовную чистоту дня. Не купаться в открытых водоемах. По народным верованиям, русалки в этот день уходят на покой, и потревожить их — к беде. Не употреблять мясо, яйца и молочные продукты. Яблочный Спас приходится на Успенский пост, разрешены только рыба, вино и постные блюда.

Женщина ставит свечу в церкви. Фото: pomisna.info

Приметы и поверья на Яблочный Спас

Народная мудрость сохранила десятки примет, связанных со Вторым Спасом:

Какая погода 6 августа — такая будет и на Покров.

Дождь на Спас — к мокрой осени.

Солнечный день — зима будет морозной и сухой.

Много пчел — жди дождей.

Шпаки на деревьях — январь будет холодным.

Если яблоки гнилые — год будет тяжелый.

Много желтых листьев — осень придет рано.

Если в праздник 6 августа муха дважды сядет на руку, это хороший знак. Сгонять ее нельзя, она должна сама улететь.

Если вы заметили, что на деревьях уже начинают желтеть листья, ждите скорое наступление осени.

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