Яблочный Спас 2025 — новая дата, традиции и что нельзя делать

Яблочный Спас по новому стилю — как привлечь счастье на праздник
Август богат на особые для украинцев праздники, один из них — Яблочный Спас. Он сочетает христианские и народные традиции. Именно в этот день верующие несут в храмы корзины с плодами нового урожая, освящают яблоки, мед и виноград, загадывают желания и придерживаются особых примет. В 2025 году, по новому календарю, празднование приходится на 6 августа.
Новини.LIVE рассказывает, как подготовиться к Яблочному Спасу, чтобы привлечь счастье и достаток, какие существуют важные традиции и приметы, а также, что категорически нельзя делать в праздник.
Что означает Яблочный Спас — суть и духовное значение праздника
Как уже отмечалось, по новому календарю, Яблочный Спас в Украине будут отмечать 6 августа. Эта дата неизменна и совпадает с большим церковным праздником — Преображением Господним.
Именно в этот день, по церковному преданию, Иисус Христос явился перед апостолами на горе Фавор. Его лицо сияло, как солнце, а одежда стала белой, как свет. Религиозный праздник символизирует не только божественную природу Спасителя, но и возможность каждого человека пройти свой путь к обновлению и очищению.
В народной традиции этот день ассоциируется с завершением лета, началом осени и первым сбором урожая.
Традиции празднования Яблочного Спаса в Украине
К празднованию Яблочного Спаса украинцы начинают готовиться заблаговременно. Хозяйки, которые живут в селах или имеют дачу, собирают яблоки, груши, виноград, сливы, орехи, мед. Те, кто живут в городе, отправляются за вкусностями на рынок.
Конечно, после дары природы необходимо сложить в праздничную корзину, украшенную цветами, колосками. Все бережно закрывают красивым белым полотенцем.
На сам праздник верующие отправляются на праздничное богослужение в церковь, неся с собой корзины с дарами для освящения. Считается, что первое яблоко в сезоне нужно съесть именно после освящения, чтобы год был счастливым.
Кстати, первое съеденное яблоко в этот день предвещало будущее. Если оно было кислое и червивое — к неприятностям, а если сладкое и сочное — к счастью и удаче на весь год.
Существует также поверье: если загадать желание во время первого укуса освященного яблока — оно сбудется.
В этот день также:
- угощают яблоками и постной выпечкой родных, соседей и нуждающихся;
- готовят постные блюда, чаще всего с фруктами;
- поминают умерших, оставляя яблоки на могилах;
- зажигают свечи из свежего воска.
Что можно делать на Яблочный Спас
Священнослужители призывают всех верующих, в первую очередь, молиться, проводить день в тишине и благодарности к Богу. В этот день можно вспоминать умерших, молиться за их спасение.
Освященными плодами стоит угощать не только близких и знакомых, но и нуждающихся. Если на праздник угостить бедного человека яблоками, то весь год будет богат. В Яблочный Спас также приветствуется любая благотворительность.
Чтобы привлечь благополучие и радость в свой дом, в этот день стоит:
- С благодарностью к Богу и природе съесть первое освященное яблоко, думая о желаемом.
- Попросить прощения у тех, с кем были ссоры.
- Поделиться с другими — искренне и бескорыстно.
- Помолиться за здоровье родных и мир в Украине.
- Сделать доброе дело.
Что нельзя делать на Яблочный Спас
Этот день имеет ряд запретов, которых придерживались наши предки:
- Не есть яблоки до освящения. Это считается грехом, а также плохим знаком — к болезни или неудачам. Также считается, если нарушить запрет, то умершие близкие останутся без подарков и не смогут "съесть" вкусности на небесах.
- Не убивать насекомых. Верили, что мухи и комары в этот день несут добрые вести, а их убийство — к несчастью.
- Не выполнять домашние дела. Уборка, шитье, ремонт или стирка — все это лучше сделать накануне.
- Не устраивать громких развлечений. Праздник должен быть спокойным, тихим, в молитве, ведь продолжается пост.
- Не ссориться и не сквернословить. Это нарушает духовную чистоту дня.
- Не купаться в открытых водоемах. По народным верованиям, русалки в этот день уходят на покой, и потревожить их — к беде.
- Не употреблять мясо, яйца и молочные продукты. Яблочный Спас приходится на Успенский пост, разрешены только рыба, вино и постные блюда.
Приметы и поверья на Яблочный Спас
Народная мудрость сохранила десятки примет, связанных со Вторым Спасом:
- Какая погода 6 августа — такая будет и на Покров.
- Дождь на Спас — к мокрой осени.
- Солнечный день — зима будет морозной и сухой.
- Много пчел — жди дождей.
- Шпаки на деревьях — январь будет холодным.
- Если яблоки гнилые — год будет тяжелый.
- Много желтых листьев — осень придет рано.
- Если в праздник 6 августа муха дважды сядет на руку, это хороший знак. Сгонять ее нельзя, она должна сама улететь.
- Если вы заметили, что на деревьях уже начинают желтеть листья, ждите скорое наступление осени.
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