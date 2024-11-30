30 листопада 2024 — яке сьогодні свято, що не можна робити

Чоловік, який тримає лапу лабрадора. Фото: Pinterest

Сьогодні, 30 листопада 2024 року, в Україні та всьому світі відзначається декілька важливих свят. Ми розповідаємо, що це за день в історії та церкві, що категорично забороняється робити, які є народні прикмети і хто святкує свій День ангела цього дня.

Новини.LIVE детально розповідає про цей день.

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Який сьогодні, 30 листопада, день в Україні та світі

Сьогодні Україна і весь світ відзначає такі свята, як:

День радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил

Міжнародний день захисту інформації

Всесвітній день домашніх тварин

День пам’яті всіх жертв хімічної війни

Міжнародний день спідниці

Міжнародний день "Міста за життя"

Декілька жінок у спідницях біля стіни. Фото: Gazeta

Яке сьогодні, 30 листопада, церковне свято

Цього дня віряни в церкві вшановують пам’ять святого апостола Андрія Первозванного, який є одним з 12 апостолів Ісуса Христа і був братом апостола Петра. Андрій був рибалкою і перш, ніж стати учнем Ісуса Христа, був учнем у Івана Хрестителя.

Після воскресіння Христа Андрій проповідував Євангеліє у світі, після чого прийняв мученицьку смерть. Андрія розіп’яли на хресті у формі букви "X", тому тепер він відомий як Андріївський хрест.

Зображення святого апостола Андрія Первозваного. Фото ілюстративне: Pinterest

Що не можна робити 30 листопада — головні заборони дня

Сьогодні категорично не можна:

Вживати алкогольні напої, а також м’ясні та молочні продукти, розважатися і веселитися

Робити прибирання вдома

Народні прикмети 30 листопада

Предки в давнину дивилися на погоду і вірили, що:

Яскраво-червоний вогонь — до холоду

Тиха вода — до погожої зими, а бурхлива — до морозів

Падає і тане сніг — до такої ж погоди найближчі десять днів

Сніг ще не випав — до м’якої погоди взимку

Немає снігу — до маленької кількості снігу взимку

Хто святкує День ангела 30 листопада та як назвати дитину

Сьогодні свої іменини відзначають чоловіки, яких звати:

Андрій

Іван

Зображення чоловіка у вигляді ангела. Фото ілюстративне: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, які важливі свята будуть відзначати українці в грудні 2024 року.

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