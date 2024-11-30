Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Свята arrow Яке сьогодні, 30 листопада, свято — що не варто робити arrow

Яке сьогодні, 30 листопада, свято — що не варто робити

30 листопада 2024 05:58
Світлана Конюшенко - Редактор
30 листопада 2024 — яке сьогодні свято, що не можна робити
Чоловік, який тримає лапу лабрадора. Фото: Pinterest
Світлана Конюшенко - Редактор

Сьогодні, 30 листопада 2024 року, в Україні та всьому світі відзначається декілька важливих свят. Ми розповідаємо, що це за день в історії та церкві, що категорично забороняється робити, які є народні прикмети і хто святкує свій День ангела цього дня.

Новини.LIVE детально розповідає про цей день.

Читайте також:

Який сьогодні, 30 листопада, день в Україні та світі

Сьогодні Україна і весь світ відзначає такі свята, як:

  • День радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил
  • Міжнародний день захисту інформації
  • Всесвітній день домашніх тварин
  • День пам’яті всіх жертв хімічної війни
  • Міжнародний день спідниці
  • Міжнародний день "Міста за життя"
Девушки в юбках
Декілька жінок у спідницях біля стіни. Фото: Gazeta

Яке сьогодні, 30 листопада, церковне свято

Цього дня віряни в церкві вшановують пам’ять святого апостола Андрія Первозванного, який є одним з 12 апостолів Ісуса Христа і був братом апостола Петра. Андрій був рибалкою і перш, ніж стати учнем Ісуса Христа, був учнем у Івана Хрестителя. 

Після воскресіння Христа Андрій проповідував Євангеліє у світі, після чого прийняв мученицьку смерть. Андрія розіп’яли на хресті у формі букви "X", тому тепер він відомий як Андріївський хрест.

Андрей Первозванный
Зображення святого апостола Андрія Первозваного. Фото ілюстративне: Pinterest

Що не можна робити 30 листопада — головні заборони дня

Сьогодні категорично не можна:

  • Вживати алкогольні напої, а також м’ясні та молочні продукти, розважатися і веселитися
  • Робити прибирання вдома

Народні прикмети 30 листопада

Предки в давнину дивилися на погоду і вірили, що:

  • Яскраво-червоний вогонь — до холоду
  • Тиха вода — до погожої зими, а бурхлива — до морозів
  • Падає і тане сніг — до такої ж погоди найближчі десять днів
  • Сніг ще не випав — до м’якої погоди взимку
  • Немає снігу — до маленької кількості снігу взимку

Хто святкує День ангела 30 листопада та як назвати дитину

Сьогодні свої іменини відзначають чоловіки, яких звати:

  • Андрій
  • Іван
Ангел
Зображення чоловіка у вигляді ангела. Фото ілюстративне: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, які важливі свята будуть відзначати українці в грудні 2024 року. 

Раніше ми розповідали про те, які церковні свята відзначать люди в Україні в грудні 2024 року. 

Також ми повідомляли про те, коли і скільки буде вихідних в українців у грудні 2024 року.

свята іменини народні прикмети День ангела заборони 30 листопада

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53 Хто втратить відстрочку від мобілізації після 1 грудня — перелік

06:40 Ціни на латунь в Україні — яка вартість 1 кг брухту у листопаді

Ексклюзив

06:34 Гетманцев розповів про обов'язковий викуп облігацій

06:30 В Україні оновили ціни на сою — скільки коштує зерно

06:30 Повістка від ТЦК не підлягає оскарженню в суді — що каже закон

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

06:25 Виклики для наших фінансів — чого українцям очікувати в грудні

06:15 Пенсія наперед — хто може отримати одразу 6 виплат

06:01 Шахраї крадуть кошти з рахунків пенсіонерів — Ощадбанк не допоміг

Ексклюзив

05:59 В ГУР прокоментували інформаційні вкиди РФ

05:35 Дають 100% бронювання — які категорії мають розширені права

Ексклюзив

06:53 Хто втратить відстрочку від мобілізації після 1 грудня — перелік

06:40 Ціни на латунь в Україні — яка вартість 1 кг брухту у листопаді

Ексклюзив

06:34 Гетманцев розповів про обов'язковий викуп облігацій

06:30 В Україні оновили ціни на сою — скільки коштує зерно

06:30 Повістка від ТЦК не підлягає оскарженню в суді — що каже закон

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

06:25 Виклики для наших фінансів — чого українцям очікувати в грудні

06:15 Пенсія наперед — хто може отримати одразу 6 виплат

06:01 Шахраї крадуть кошти з рахунків пенсіонерів — Ощадбанк не допоміг

Ексклюзив

05:59 В ГУР прокоментували інформаційні вкиди РФ

05:35 Дають 100% бронювання — які категорії мають розширені права

06:40 Ціни на латунь в Україні — яка вартість 1 кг брухту у листопаді

29 листопада 2024

06:40 Ціни на алюміній в Україні — яка вартість брухту у листопаді

Новина з фото

06:32 Тисяча від президента — що треба знати про нову виплату

Ексклюзив

04:14 Грошей катастрофічно не вистачає — як виживає сьогодні Миколаїв

28 листопада 2024
Ексклюзив

18:33 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

06:40 Ціни на мідь — яка вартість кольорових металів у листопаді

27 листопада 2024
Ексклюзив

22:37 Водопостачання Миколаєва — коли у будинках з'явиться питна вода

16:07 Миколаїв завтра — як відновлюватимуть місто

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

06:05 В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

Text

23:49 Гравці STALKER 2 будуть класними операторами дронів, — Єхануров

Text

22:14 Не Трамп — Білозір пояснила, хто потрібен для закінчення війни

Text

18:05 Поїздка Сирського на фронт і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершення війни — як це бачать одесити

Text

13:48 Нардеп пояснив, чому ЄС не влаштовує розвиток бізнесу України

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

Text

13:01 Потужні вибухи в Криму та заява Путіна про мир — ефір День.LIVE

Text

12:42 Нардеп пояснив, де брати гроші на підтримку ветеранів

Text

08:22 Як довго будуть тривати відключення світла — прогноз експерта

Text

08:00 Екстрене звернення президента Зеленського — ефір Ранок.LIVE

28 листопада 2024
Text

21:22 Нардеп пояснив, яких змін потребує документ про бронювання

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК

25 листопада 2024

14:53 13-та зарплата в грудні — хто отримає бонус до новорічних свят