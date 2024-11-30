30 листопада 2024 — яке сьогодні свято, що не можна робити

Яке сьогодні, 30 листопада, свято — що не варто робити
Сьогодні, 30 листопада 2024 року, в Україні та всьому світі відзначається декілька важливих свят. Ми розповідаємо, що це за день в історії та церкві, що категорично забороняється робити, які є народні прикмети і хто святкує свій День ангела цього дня.
Новини.LIVE детально розповідає про цей день.
Який сьогодні, 30 листопада, день в Україні та світі
Сьогодні Україна і весь світ відзначає такі свята, як:
- День радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил
- Міжнародний день захисту інформації
- Всесвітній день домашніх тварин
- День пам’яті всіх жертв хімічної війни
- Міжнародний день спідниці
- Міжнародний день "Міста за життя"
Яке сьогодні, 30 листопада, церковне свято
Цього дня віряни в церкві вшановують пам’ять святого апостола Андрія Первозванного, який є одним з 12 апостолів Ісуса Христа і був братом апостола Петра. Андрій був рибалкою і перш, ніж стати учнем Ісуса Христа, був учнем у Івана Хрестителя.
Після воскресіння Христа Андрій проповідував Євангеліє у світі, після чого прийняв мученицьку смерть. Андрія розіп’яли на хресті у формі букви "X", тому тепер він відомий як Андріївський хрест.
Що не можна робити 30 листопада — головні заборони дня
Сьогодні категорично не можна:
- Вживати алкогольні напої, а також м’ясні та молочні продукти, розважатися і веселитися
- Робити прибирання вдома
Народні прикмети 30 листопада
Предки в давнину дивилися на погоду і вірили, що:
- Яскраво-червоний вогонь — до холоду
- Тиха вода — до погожої зими, а бурхлива — до морозів
- Падає і тане сніг — до такої ж погоди найближчі десять днів
- Сніг ще не випав — до м’якої погоди взимку
- Немає снігу — до маленької кількості снігу взимку
Хто святкує День ангела 30 листопада та як назвати дитину
Сьогодні свої іменини відзначають чоловіки, яких звати:
- Андрій
- Іван
Нагадаємо, ми писали про те, які важливі свята будуть відзначати українці в грудні 2024 року.
Раніше ми розповідали про те, які церковні свята відзначать люди в Україні в грудні 2024 року.
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