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Какой сегодня, 30 ноября, праздник — что не стоит делать

30 ноября 2024 05:58
Светлана Конюшенко - Редактор
30 ноября 2024 — какой сегодня праздник, что нельзя делать
Мужчина, держащий лапу лабрадора. Фото: Pinterest
Светлана Конюшенко - Редактор

Сегодня, 30 ноября 2024 года, в Украине и всем мире отмечается несколько важных праздников. Мы рассказываем, что это за день в истории и церкви, что категорически запрещается делать, какие есть народные приметы и кто празднует свой День ангела в этот день.

Новини.LIVE подробно рассказывает об этом дне.

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Какой сегодня, 30 ноября, день в Украине и мире

Сегодня Украина и весь мир отмечает такие праздники, как:

  • День радиотехнических войск Воздушных сил Вооруженных сил
  • Международный день защиты информации
  • Всемирный день домашних животных
  • День памяти всех жертв химической войны
  • Международный день юбки
  • Международный день "Города за жизнь"
Девушки в юбках
Несколько женщин в юбках возле стены. Фото: Gazeta

Какой сегодня, 30 ноября, церковный праздник

В этот день верующие в церкви чтят память святого апостола Андрея Первозванного, который является одним из 12 апостолов Иисуса Христа и был братом апостола Петра. Андрей был рыболовом и прежде, чем стать учеником Иисуса Христа, был учеником у Иоанна Крестителя.

После воскресения Христа Андрей проповедовал Евангелие в мире, после чего принял мученическую смерть. Андрея распяли на кресте в форме буквы "X", поэтому теперь он известен как Андреевский крест.

Андрей Первозванный
Изображение святого апостола Андрея Первозванного. Фото иллюстративное: Pinterest

Что нельзя делать 30 ноября — главные запреты дня

Сегодня категорически нельзя:

  • Употреблять алкогольные напитки, а также мясные и молочные продукты, развлекаться и веселиться
  • Делать уборку дома

Народные приметы 30 ноября

Предки в древности смотрели на погоду и верили, что:

  • Ярко-красный огонь — к холоду
  • Тихая вода — к погожой зиме, а бурная — к морозам
  • Падает и тает снег — к такой же погоде ближайшие десять дней
  • Снег еще не выпал — к мягкой погоде зимой
  • Нет снега — к маленькому количеству снега зимой

Кто празднует День ангела 30 ноября и как назвать ребенка

Сегодня свои именины отмечают мужчины, которых зовут:

  • Андрей
  • Иван
Ангел
Изображение мужчины в виде ангела. Фото иллюстративный: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какие важные праздники будут отмечать украинцы в декабре 2024 года.

Ранее мы рассказывали, какие церковные праздники отметят люди в Украине в декабре 2024 года.

Также мы сообщали о том, когда и сколько будет выходных у украинцев в декабре 2024 года.

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