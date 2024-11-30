30 ноября 2024 — какой сегодня праздник, что нельзя делать

Какой сегодня, 30 ноября, праздник — что не стоит делать
Сегодня, 30 ноября 2024 года, в Украине и всем мире отмечается несколько важных праздников. Мы рассказываем, что это за день в истории и церкви, что категорически запрещается делать, какие есть народные приметы и кто празднует свой День ангела в этот день.
Новини.LIVE подробно рассказывает об этом дне.
Какой сегодня, 30 ноября, день в Украине и мире
Сегодня Украина и весь мир отмечает такие праздники, как:
- День радиотехнических войск Воздушных сил Вооруженных сил
- Международный день защиты информации
- Всемирный день домашних животных
- День памяти всех жертв химической войны
- Международный день юбки
- Международный день "Города за жизнь"
Какой сегодня, 30 ноября, церковный праздник
В этот день верующие в церкви чтят память святого апостола Андрея Первозванного, который является одним из 12 апостолов Иисуса Христа и был братом апостола Петра. Андрей был рыболовом и прежде, чем стать учеником Иисуса Христа, был учеником у Иоанна Крестителя.
После воскресения Христа Андрей проповедовал Евангелие в мире, после чего принял мученическую смерть. Андрея распяли на кресте в форме буквы "X", поэтому теперь он известен как Андреевский крест.
Что нельзя делать 30 ноября — главные запреты дня
Сегодня категорически нельзя:
- Употреблять алкогольные напитки, а также мясные и молочные продукты, развлекаться и веселиться
- Делать уборку дома
Народные приметы 30 ноября
Предки в древности смотрели на погоду и верили, что:
- Ярко-красный огонь — к холоду
- Тихая вода — к погожой зиме, а бурная — к морозам
- Падает и тает снег — к такой же погоде ближайшие десять дней
- Снег еще не выпал — к мягкой погоде зимой
- Нет снега — к маленькому количеству снега зимой
Кто празднует День ангела 30 ноября и как назвать ребенка
Сегодня свои именины отмечают мужчины, которых зовут:
- Андрей
- Иван
Напомним, мы писали о том, какие важные праздники будут отмечать украинцы в декабре 2024 года.
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