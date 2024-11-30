30 ноября 2024 — какой сегодня праздник, что нельзя делать

Мужчина, держащий лапу лабрадора. Фото: Pinterest

Сегодня, 30 ноября 2024 года, в Украине и всем мире отмечается несколько важных праздников. Мы рассказываем, что это за день в истории и церкви, что категорически запрещается делать, какие есть народные приметы и кто празднует свой День ангела в этот день.

Новини.LIVE подробно рассказывает об этом дне.

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Какой сегодня, 30 ноября, день в Украине и мире

Сегодня Украина и весь мир отмечает такие праздники, как:

День радиотехнических войск Воздушных сил Вооруженных сил

Международный день защиты информации

Всемирный день домашних животных

День памяти всех жертв химической войны

Международный день юбки

Международный день "Города за жизнь"

Несколько женщин в юбках возле стены. Фото: Gazeta

Какой сегодня, 30 ноября, церковный праздник

В этот день верующие в церкви чтят память святого апостола Андрея Первозванного, который является одним из 12 апостолов Иисуса Христа и был братом апостола Петра. Андрей был рыболовом и прежде, чем стать учеником Иисуса Христа, был учеником у Иоанна Крестителя.

После воскресения Христа Андрей проповедовал Евангелие в мире, после чего принял мученическую смерть. Андрея распяли на кресте в форме буквы "X", поэтому теперь он известен как Андреевский крест.

Изображение святого апостола Андрея Первозванного. Фото иллюстративное: Pinterest

Что нельзя делать 30 ноября — главные запреты дня

Сегодня категорически нельзя:

Употреблять алкогольные напитки, а также мясные и молочные продукты, развлекаться и веселиться

Делать уборку дома

Народные приметы 30 ноября

Предки в древности смотрели на погоду и верили, что:

Ярко-красный огонь — к холоду

Тихая вода — к погожой зиме, а бурная — к морозам

Падает и тает снег — к такой же погоде ближайшие десять дней

Снег еще не выпал — к мягкой погоде зимой

Нет снега — к маленькому количеству снега зимой

Кто празднует День ангела 30 ноября и как назвать ребенка

Сегодня свои именины отмечают мужчины, которых зовут:

Андрей

Иван

Изображение мужчины в виде ангела. Фото иллюстративный: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какие важные праздники будут отмечать украинцы в декабре 2024 года.

Ранее мы рассказывали, какие церковные праздники отметят люди в Украине в декабре 2024 года.

Также мы сообщали о том, когда и сколько будет выходных у украинцев в декабре 2024 года.