29 листопада 2024 — яке сьогодні свято, що не можна робити

Яке сьогодні, 29 листопада, свято — що не слід робити
Сьогодні, 29 листопада 2024 року, люди в Україні та всьому світі відзначають декілька важливих свят. Ми розповідаємо, що це за день, що категорично забороняється робити, які існують народні прикмети і хто відзначає свої іменини цього дня.
Новини.LIVE детально розповідає про цей день.
Який сьогодні, 29 листопада, день в Україні та світі
Сьогодні люди в Україні та світі відзначають Чорну п’ятницю, тобто, початок сезонних знижок. А ще цього дня святкують:
- Всеукраїнський день логіста
- Всесвітній день мурахоїдів
- Міжнародний день жінок-правозахисниць
- Міжнародний день системного інженера
- Міжнародний день ягуара
- Всесвітній день інформації
Яке сьогодні, 29 листопада, церковне свято
Сьогодні віряни в церкві вшановують пам’ять святих мучеників Парамона та Філумена, які служили в римській армії. Парамон вірив у Христа і показав свою віру перед іншими солдатами, після чого його стратили. Життя і мучеництво Філумена вшановується в християнстві. Обидва чоловіка символізують віру і хоробрість.
Що не можна робити 29 листопада — головні заборони дня
Сьогодні категорично не можна:
- Підмітати підлогу різними віниками в одному приміщенні
- Лихословити і сваритися
- Жінкам при надії переступати через віники
Народні прикмети 29 листопада
Серед предків у давні часи існували думки, що:
- Сніг вранці — до сильної заметілі у День Святого Миколая
- З димаря стовпом йде дим — до сильних морозів
- Потужний снігопад — до рясного майбутнього врожаю
- Яскраво світять зірки на небі — до наближення похолодання
Хто святкує День ангела 29 листопада та як назвати дитину
Сьогодні свої іменини відзначають чоловіки, яких звати:
- Данило
- Денис
- Іван
- Микола
- Сергій
Нагадаємо, ми писали про те, коли Святвечір 2024 року і що нести хрещеним у цей день.
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