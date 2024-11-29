Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Свята arrow Яке сьогодні, 29 листопада, свято — що не слід робити arrow

Яке сьогодні, 29 листопада, свято — що не слід робити

29 листопада 2024 00:51
Світлана Конюшенко - Редактор
29 листопада 2024 — яке сьогодні свято, що не можна робити
Молода дівчина, яка тримає пакети на Чорну п'ятницю. Фото: Persado
Світлана Конюшенко - Редактор

Сьогодні, 29 листопада 2024 року, люди в Україні та всьому світі відзначають декілька важливих свят. Ми розповідаємо, що це за день, що категорично забороняється робити, які існують народні прикмети і хто відзначає свої іменини цього дня.

Новини.LIVE детально розповідає про цей день.

Читайте також:

Який сьогодні, 29 листопада, день в Україні та світі

Сьогодні люди в Україні та світі відзначають Чорну п’ятницю, тобто, початок сезонних знижок. А ще цього дня святкують:

  • Всеукраїнський день логіста
  • Всесвітній день мурахоїдів
  • Міжнародний день жінок-правозахисниць
  • Міжнародний день системного інженера
  • Міжнародний день ягуара
  • Всесвітній день інформації
Мужчина
Чоловік, який працює системним інженером. Фото: Freepik

Яке сьогодні, 29 листопада, церковне свято

Сьогодні віряни в церкві вшановують пам’ять святих мучеників Парамона та Філумена, які служили в римській армії. Парамон вірив у Христа і показав свою віру перед іншими солдатами, після чого його стратили. Життя і мучеництво Філумена вшановується в християнстві. Обидва чоловіка символізують віру і хоробрість.

Парамон и Филумен
Зображення святих мучеників Парамона і Філумена. Фото ілюстративне: Pinterest

Що не можна робити 29 листопада — головні заборони дня

Сьогодні категорично не можна:

  • Підмітати підлогу різними віниками в одному приміщенні
  • Лихословити і сваритися
  • Жінкам при надії переступати через віники

Народні прикмети 29 листопада

Серед предків у давні часи існували думки, що: 

  • Сніг вранці — до сильної заметілі у День Святого Миколая
  • З димаря стовпом йде дим — до сильних морозів
  • Потужний снігопад — до рясного майбутнього врожаю
  • Яскраво світять зірки на небі — до наближення похолодання

Хто святкує День ангела 29 листопада та як назвати дитину

Сьогодні свої іменини відзначають чоловіки, яких звати:

  • Данило
  • Денис
  • Іван
  • Микола
  • Сергій
Ангел
Хлопець з крилами ангела. Фото: Freepik

Нагадаємо, ми писали про те, коли Святвечір 2024 року і що нести хрещеним у цей день. 

Раніше ми розповідали про те, які великі свята відзначать українці в грудні 2024 року. 

Також ми повідомляли про те, які церковні свята будуть в Україні в грудні 2024 року.

свята іменини народні прикмети День ангела заборони 29 листопада

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:30 Несплата штрафу від ТЦК може дійти до конфіскації майна

Термінова новина

00:24 В Одеській області чути звуки вибухів — регіон атакують дрони

Термінова новина

00:09 У Києві чути повторні вибухи — що відомо

00:07 Мир через силу — спецпредставник США по Україні виступив з заявою

28 листопада 2024

23:59 Шовковський поскаржився на індивідуальну майстерність гравців

23:47 У Києві знову оголосили тривогу на тлі атаки дронів

23:37 Вечірня атака РФ на Київ — загорілася обшивка поліклініки

23:37 Мудрик забив красивий гол за Челсі — відео

23:09 Норвегія рекордно збільшила допомогу Україні — відома сума

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

23:06 У Херсоні пролунали вибухи

00:30 Несплата штрафу від ТЦК може дійти до конфіскації майна

Термінова новина

00:24 В Одеській області чути звуки вибухів — регіон атакують дрони

Термінова новина

00:09 У Києві чути повторні вибухи — що відомо

00:07 Мир через силу — спецпредставник США по Україні виступив з заявою

28 листопада 2024

23:59 Шовковський поскаржився на індивідуальну майстерність гравців

23:47 У Києві знову оголосили тривогу на тлі атаки дронів

23:37 Вечірня атака РФ на Київ — загорілася обшивка поліклініки

23:37 Мудрик забив красивий гол за Челсі — відео

23:09 Норвегія рекордно збільшила допомогу Україні — відома сума

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

23:06 У Херсоні пролунали вибухи

Ексклюзив

18:33 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

06:40 Ціни на мідь — яка вартість кольорових металів у листопаді

27 листопада 2024
Ексклюзив

22:37 Водопостачання Миколаєва — коли у будинках з'явиться питна вода

16:07 Миколаїв завтра — як відновлюватимуть місто

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

26 листопада 2024

22:37 Як в Одесі реагують на обстріли і тривогу — що змінилось

06:40 Золото знову дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у листопаді

06:30 В Україні падає вартість пшениці — ціни на зернові у листопаді

25 листопада 2024

17:15 Буковель на Новий Рік — скільки коштує нерухомість на курорті

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

Text

21:22 Нардеп пояснив, яких змін потребує документ про бронювання

Text

17:59 Важлива заява Єрмака та погрози Путіна — ефір Вечір.LIVE

Text

16:25 В Україні у 2025 році різко підвищаться тарифи, — експерт

Text

15:01 Атака на Україну — по скільки годин на добу вимикатимуть світло

Text

13:34 Нагорняк сказав, скільки днів на відновлення енергосистеми

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

Text

13:00 Масований обстріл України та позиція НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:37 Железняк заявив, коли українцям чекати на підвищення податків

Text

12:17 Железняк пояснив, як кредит G7 вплине на бюджет України

Text

12:11 У КМВА відповіли, за які кошти поставлять ялинку у Києві

Text

12:06 Шаманов повідомив нові подробиці ракетного удару по Києву

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

25 листопада 2024

14:53 13-та зарплата в грудні — хто отримає бонус до новорічних свят