29 листопада 2024 — яке сьогодні свято, що не можна робити

Молода дівчина, яка тримає пакети на Чорну п'ятницю. Фото: Persado

Сьогодні, 29 листопада 2024 року, люди в Україні та всьому світі відзначають декілька важливих свят. Ми розповідаємо, що це за день, що категорично забороняється робити, які існують народні прикмети і хто відзначає свої іменини цього дня.

Новини.LIVE детально розповідає про цей день.

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Який сьогодні, 29 листопада, день в Україні та світі

Сьогодні люди в Україні та світі відзначають Чорну п’ятницю, тобто, початок сезонних знижок. А ще цього дня святкують:

Всеукраїнський день логіста

Всесвітній день мурахоїдів

Міжнародний день жінок-правозахисниць

Міжнародний день системного інженера

Міжнародний день ягуара

Всесвітній день інформації

Чоловік, який працює системним інженером. Фото: Freepik

Яке сьогодні, 29 листопада, церковне свято

Сьогодні віряни в церкві вшановують пам’ять святих мучеників Парамона та Філумена, які служили в римській армії. Парамон вірив у Христа і показав свою віру перед іншими солдатами, після чого його стратили. Життя і мучеництво Філумена вшановується в християнстві. Обидва чоловіка символізують віру і хоробрість.

Зображення святих мучеників Парамона і Філумена. Фото ілюстративне: Pinterest

Що не можна робити 29 листопада — головні заборони дня

Сьогодні категорично не можна:

Підмітати підлогу різними віниками в одному приміщенні

Лихословити і сваритися

Жінкам при надії переступати через віники

Народні прикмети 29 листопада

Серед предків у давні часи існували думки, що:

Сніг вранці — до сильної заметілі у День Святого Миколая

З димаря стовпом йде дим — до сильних морозів

Потужний снігопад — до рясного майбутнього врожаю

Яскраво світять зірки на небі — до наближення похолодання

Хто святкує День ангела 29 листопада та як назвати дитину

Сьогодні свої іменини відзначають чоловіки, яких звати:

Данило

Денис

Іван

Микола

Сергій

Хлопець з крилами ангела. Фото: Freepik

Нагадаємо, ми писали про те, коли Святвечір 2024 року і що нести хрещеним у цей день.

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