29 ноября 2024 — какой сегодня праздник, что нельзя делать

Какой сегодня, 29 ноября, праздник — что не следует делать
Сегодня, 29 ноября 2024 года, люди в Украине и всем мире отмечают несколько важных праздников. Мы рассказываем, что это за день, что категорически запрещается делать, какие существуют народные приметы и кто отмечает свои именины в этот день.
Новини.LIVE подробно рассказывает об этом дне.
Какой сегодня, 29 ноября, день в Украине и мире
Сегодня люди в Украине и мире отмечают Черную пятницу, то есть, начало сезонных скидок. А еще в этот день празднуют:
- Всеукраинский день логиста
- Всемирный день муравьедов
- Международный день женщин-правозащитниц
- Международный день системного инженера
- Международный день ягуара
- Всемирный день информации
Какой сегодня, 29 ноября, церковный праздник
Сегодня верующие в церкви чтят память святых мучеников Парамона и Филумена, служивших в римской армии. Парамон верил во Христа и показал свою веру перед другими солдатами, после чего был казнен. Жизнь и мученичество Филумена почитается в христианстве. Оба мужчины символизируют веру и храбрость.
Что нельзя делать 29 ноября — главные запреты дня
Сегодня категорически нельзя:
- Подметать пол разными вениками в одном помещении
- Сквернословить и ссориться
- Беременным женщинам переступать через веники
Народные приметы 29 ноября
Среди предков в древности существовали мнения, что:
- Снег утром — к сильной метели в День Святого Николая
- Из дымовой трубы столбом идет дым — к сильным морозам
- Мощный снегопад — к обильному будущему урожаю
- Ярко светят звезды на небе — к приближению похолодания
Кто празднует День ангела 29 ноября и как назвать ребенка
Сегодня свои именины отмечают мужчины, которых зовут:
- Даниил
- Денис
- Иван
- Николай
- Сергей
Напомним, мы писали о том, когда Сочельник 2024 и что нести крестным в этот день.
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