29 ноября 2024 — какой сегодня праздник, что нельзя делать

Молодая девушка, держащая пакеты на Черную пятницу. Фото: Persado

Сегодня, 29 ноября 2024 года, люди в Украине и всем мире отмечают несколько важных праздников. Мы рассказываем, что это за день, что категорически запрещается делать, какие существуют народные приметы и кто отмечает свои именины в этот день.

Новини.LIVE подробно рассказывает об этом дне.

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Какой сегодня, 29 ноября, день в Украине и мире

Сегодня люди в Украине и мире отмечают Черную пятницу, то есть, начало сезонных скидок. А еще в этот день празднуют:

Всеукраинский день логиста

Всемирный день муравьедов

Международный день женщин-правозащитниц

Международный день системного инженера

Международный день ягуара

Всемирный день информации

Мужчина, работающий системным инженером. Фото: Freepik

Какой сегодня, 29 ноября, церковный праздник

Сегодня верующие в церкви чтят память святых мучеников Парамона и Филумена, служивших в римской армии. Парамон верил во Христа и показал свою веру перед другими солдатами, после чего был казнен. Жизнь и мученичество Филумена почитается в христианстве. Оба мужчины символизируют веру и храбрость.

Изображение святых мучеников Парамона и Филумена. Фото иллюстративное: Pinterest

Что нельзя делать 29 ноября — главные запреты дня

Сегодня категорически нельзя:

Подметать пол разными вениками в одном помещении

Сквернословить и ссориться

Беременным женщинам переступать через веники

Народные приметы 29 ноября

Среди предков в древности существовали мнения, что:

Снег утром — к сильной метели в День Святого Николая

Из дымовой трубы столбом идет дым — к сильным морозам

Мощный снегопад — к обильному будущему урожаю

Ярко светят звезды на небе — к приближению похолодания

Кто празднует День ангела 29 ноября и как назвать ребенка

Сегодня свои именины отмечают мужчины, которых зовут:

Даниил

Денис

Иван

Николай

Сергей

Парень с крыльями ангела. Фото: Freepik

Напомним, мы писали о том, когда Сочельник 2024 и что нести крестным в этот день.

Ранее мы рассказывали, какие большие праздники отметят украинцы в декабре 2024 года.

Также мы сообщали, какие церковные праздники будут в Украине в декабре 2024 года.