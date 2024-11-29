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Какой сегодня, 29 ноября, праздник — что не следует делать

29 ноября 2024 00:51
Светлана Конюшенко - Редактор
29 ноября 2024 — какой сегодня праздник, что нельзя делать
Молодая девушка, держащая пакеты на Черную пятницу. Фото: Persado
Светлана Конюшенко - Редактор

Сегодня, 29 ноября 2024 года, люди в Украине и всем мире отмечают несколько важных праздников. Мы рассказываем, что это за день, что категорически запрещается делать, какие существуют народные приметы и кто отмечает свои именины в этот день.

Новини.LIVE подробно рассказывает об этом дне.

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Какой сегодня, 29 ноября, день в Украине и мире

Сегодня люди в Украине и мире отмечают Черную пятницу, то есть, начало сезонных скидок. А еще в этот день празднуют:

  • Всеукраинский день логиста
  • Всемирный день муравьедов
  • Международный день женщин-правозащитниц
  • Международный день системного инженера
  • Международный день ягуара
  • Всемирный день информации
Мужчина
Мужчина, работающий системным инженером. Фото: Freepik

Какой сегодня, 29 ноября, церковный праздник

Сегодня верующие в церкви чтят память святых мучеников Парамона и Филумена, служивших в римской армии. Парамон верил во Христа и показал свою веру перед другими солдатами, после чего был казнен. Жизнь и мученичество Филумена почитается в христианстве. Оба мужчины символизируют веру и храбрость.

Парамон и Филумен
Изображение святых мучеников Парамона и Филумена. Фото иллюстративное: Pinterest

Что нельзя делать 29 ноября — главные запреты дня

Сегодня категорически нельзя:

  • Подметать пол разными вениками в одном помещении
  • Сквернословить и ссориться
  • Беременным женщинам переступать через веники

Народные приметы 29 ноября

Среди предков в древности существовали мнения, что:

  • Снег утром — к сильной метели в День Святого Николая
  • Из дымовой трубы столбом идет дым — к сильным морозам
  • Мощный снегопад — к обильному будущему урожаю
  • Ярко светят звезды на небе — к приближению похолодания

Кто празднует День ангела 29 ноября и как назвать ребенка

Сегодня свои именины отмечают мужчины, которых зовут:

  • Даниил
  • Денис
  • Иван
  • Николай
  • Сергей
Ангел
Парень с крыльями ангела. Фото: Freepik

Напомним, мы писали о том, когда Сочельник 2024 и что нести крестным в этот день.

Ранее мы рассказывали, какие большие праздники отметят украинцы в декабре 2024 года.

Также мы сообщали, какие церковные праздники будут в Украине в декабре 2024 года.

праздники именины народные приметы День ангела запреты 29 ноября

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