28 листопада 2024 — яке сьогодні свято, що не можна робити

Діти, які тримають паперове серце в рукак. Фото: Freepik

Сьогодні, 28 листопада 2024 року, люди в Україні та світі відзначають одразу декілька важливих свят. Дізнайтеся, який це день, що категорично забороняється робити, які існують народні прикмети і хто відзначає свій День ангела цього дня.

Новини.LIVE детально розповідає про цей день.

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Який сьогодні, 28 листопада, день в Україні та світі

Сьогодні люди в Україні та світі відзначають два важливих свята, зокрема, такі свята, як:

День працівника системи фінансового моніторингу

Всесвітній день милосердя

Працівник з лупою і калькулятором. Фото: The Economic Times

Яке сьогодні, 28 листопада, церковне свято

Цього дня віряни в церкві вшановують пам’ять святого преподобномученика Стефана Нового, якого знали в православній церкві. Одного разу Стефан прийшов до монастиря, ставши там монахом та ігуменом.

За своє життя чоловік багато працював над духовним відродженням і допомагав тим, хто цього потребує. Згодом радянська влада взяла Стефана під арешт і почала допитувати, після чого розстріляла.

Зображення святого мученика Стефана Нового. Фото ілюстративне: Pinterest

Що не можна робити 28 листопада — головні заборони дня

Сьогодні категорично забороняється робити такі речі, як:

Позичати і брати гроші в борг

Робити прибирання в оселі після полудня

Їсти м’ясні та молочні продукти

Народні прикмети 28 листопада

Предки в давні часи стежили з погодою надворі та вірили, що:

Раптове потепління — до наближення похолодання до весни

Сніг вночі — до того, що він пролежить дуже довго

Сухо, але дуже холодно надворі — до спеки влітку

Хто святкує День ангела 28 листопада та як назвати дитину

Сьогодні свій День ангела відзначають люди, яких звати:

Андрій

Василь

Григорій

Данило

Іван

Костянтин

Микола

Олексій

Павло

Петро

Сергій

Степан

Ганна

Зображення жінки-ангела. Фото ілюстративне: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, коли людям в Україні варто відзначати Різдво Христове.

Раніше ми розповідали про те, які важливі свята відзначатимуть українці в грудні 2024 року.

Також ми повідомляли про те, які церковні свята відзначатимуть люди в Україні в грудні 2024 року.