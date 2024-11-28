28 листопада 2024 — яке сьогодні свято, що не можна робити

Яке сьогодні, 28 листопада, свято — чого варто уникати
Сьогодні, 28 листопада 2024 року, люди в Україні та світі відзначають одразу декілька важливих свят. Дізнайтеся, який це день, що категорично забороняється робити, які існують народні прикмети і хто відзначає свій День ангела цього дня.
Новини.LIVE детально розповідає про цей день.
Який сьогодні, 28 листопада, день в Україні та світі
Сьогодні люди в Україні та світі відзначають два важливих свята, зокрема, такі свята, як:
- День працівника системи фінансового моніторингу
- Всесвітній день милосердя
Яке сьогодні, 28 листопада, церковне свято
Цього дня віряни в церкві вшановують пам’ять святого преподобномученика Стефана Нового, якого знали в православній церкві. Одного разу Стефан прийшов до монастиря, ставши там монахом та ігуменом.
За своє життя чоловік багато працював над духовним відродженням і допомагав тим, хто цього потребує. Згодом радянська влада взяла Стефана під арешт і почала допитувати, після чого розстріляла.
Що не можна робити 28 листопада — головні заборони дня
Сьогодні категорично забороняється робити такі речі, як:
- Позичати і брати гроші в борг
- Робити прибирання в оселі після полудня
- Їсти м’ясні та молочні продукти
Народні прикмети 28 листопада
Предки в давні часи стежили з погодою надворі та вірили, що:
- Раптове потепління — до наближення похолодання до весни
- Сніг вночі — до того, що він пролежить дуже довго
- Сухо, але дуже холодно надворі — до спеки влітку
Хто святкує День ангела 28 листопада та як назвати дитину
Сьогодні свій День ангела відзначають люди, яких звати:
- Андрій
- Василь
- Григорій
- Данило
- Іван
- Костянтин
- Микола
- Олексій
- Павло
- Петро
- Сергій
- Степан
- Ганна
Нагадаємо, ми писали про те, коли людям в Україні варто відзначати Різдво Христове.
Раніше ми розповідали про те, які важливі свята відзначатимуть українці в грудні 2024 року.
Також ми повідомляли про те, які церковні свята відзначатимуть люди в Україні в грудні 2024 року.
Читайте Новини.LIVE!