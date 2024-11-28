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Яке сьогодні, 28 листопада, свято — чого варто уникати

28 листопада 2024 00:53
Світлана Конюшенко - Редактор
28 листопада 2024 — яке сьогодні свято, що не можна робити
Діти, які тримають паперове серце в рукак. Фото: Freepik
Світлана Конюшенко - Редактор

Сьогодні, 28 листопада 2024 року, люди в Україні та світі відзначають одразу декілька важливих свят. Дізнайтеся, який це день, що категорично забороняється робити, які існують народні прикмети і хто відзначає свій День ангела цього дня.

Новини.LIVE детально розповідає про цей день.

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Який сьогодні, 28 листопада, день в Україні та світі

Сьогодні люди в Україні та світі відзначають два важливих свята, зокрема, такі свята, як:

  • День працівника системи фінансового моніторингу
  • Всесвітній день милосердя
Финансист
Працівник з лупою і калькулятором. Фото: The Economic Times

Яке сьогодні, 28 листопада, церковне свято

Цього дня віряни в церкві вшановують пам’ять святого преподобномученика Стефана Нового, якого знали в православній церкві. Одного разу Стефан прийшов до монастиря, ставши там монахом та ігуменом.

За своє життя чоловік багато працював над духовним відродженням і допомагав тим, хто цього потребує. Згодом радянська влада взяла Стефана під арешт і почала допитувати, після чого розстріляла.

Стефан Новый
Зображення святого мученика Стефана Нового. Фото ілюстративне: Pinterest

Що не можна робити 28 листопада — головні заборони дня

Сьогодні категорично забороняється робити такі речі, як:

  • Позичати і брати гроші в борг
  • Робити прибирання в оселі після полудня
  • Їсти м’ясні та молочні продукти

Народні прикмети 28 листопада

Предки в давні часи стежили з погодою надворі та вірили, що:

  • Раптове потепління — до наближення похолодання до весни
  • Сніг вночі — до того, що він пролежить дуже довго
  • Сухо, але дуже холодно надворі — до спеки влітку

Хто святкує День ангела 28 листопада та як назвати дитину

Сьогодні свій День ангела відзначають люди, яких звати:

  • Андрій
  • Василь
  • Григорій
  • Данило
  • Іван
  • Костянтин
  • Микола
  • Олексій
  • Павло
  • Петро
  • Сергій
  • Степан
  • Ганна
Ангел
Зображення жінки-ангела. Фото ілюстративне: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, коли людям в Україні варто відзначати Різдво Христове. 

Раніше ми розповідали про те, які важливі свята відзначатимуть українці в грудні 2024 року.  

Також ми повідомляли про те, які церковні свята відзначатимуть люди в Україні в грудні 2024 року.

свята церква іменини народні прикмети День ангела заборони

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