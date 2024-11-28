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Какой сегодня, 28 ноября, праздник — чего следует избегать

28 ноября 2024 00:53
Светлана Конюшенко - Редактор
28 ноября 2024 — какой сегодня праздник, что нельзя делать
Дети, держащие бумажное сердце в руках. Фото: Freepik
Светлана Конюшенко - Редактор

Сегодня, 28 ноября 2024 года, люди в Украине и мире отмечают сразу несколько важных праздников. Узнайте, какой это день, что категорически запрещается делать, какие существуют народные приметы и кто отмечает свой День ангела в этот день.

Новини.LIVE подробно рассказывает об этом дне.

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Какой сегодня, 28 ноября, день в Украине и мире

Сегодня люди в Украине и мире отмечают два важных праздника, в частности, такие праздники, как:

  • День работника системы финансового мониторинга
  • Всемирный день милосердия
финансист
Работник с лупой и калькулятором. Фото: The Economic Times

Какой сегодня, 28 ноября, церковный праздник

В этот день верующие в церкви чтят память святого преподобномученика Стефана Нового, которого знали в православной церкви. Однажды Стефан пришел в монастырь, став там монахом и игуменом.

За свою жизнь мужчина много работал над духовным возрождением и помогал тем, кто в этом нуждается. Впоследствии советские власти взяли Стефана под арест и начали допрашивать, после чего расстреляли.

Стефан Новый
Изображение святого мученика Стефана Нового. Фото иллюстративное: Pinterest

Что нельзя делать 28 ноября — главные запреты дня

Сегодня категорически запрещается делать такие вещи, как:

  • Одалживать и брать деньги в долг
  • Делать уборку в доме после полудня
  • Есть мясные и молочные продукты

Народные приметы 28 ноября

Предки в древние времена следили с погодой и верили, что:

  • Внезапное потепление — к приближению похолодания до весны
  • Снег ночью — к тому, что он пролежит очень долго
  • Сухо, но очень холодно на улице — к жаре летом

Кто празднует День ангела 28 ноября и как назвать ребенка

Сегодня свой День ангела отмечают люди, которых зовут:

  • Андрей
  • Василий
  • Григорий
  • Даниил
  • Иван
  • Константин
  • Николай
  • Алексей
  • Павел
  • Петр
  • Сергей
  • Степан
  • Анна
Ангел
Изображение женщины-ангела. Фото иллюстративное: Pinterest

Напомним, мы писали о том, когда людям в Украине следует отмечать Рождество Христово.

Ранее мы рассказывали, какие важные праздники будут отмечать украинцы в декабре 2024 года.

Также мы сообщали, какие церковные праздники будут отмечать люди в Украине в декабре 2024 года.

праздники церковь именины народные приметы День ангела запреты

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