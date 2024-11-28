28 ноября 2024 — какой сегодня праздник, что нельзя делать

Какой сегодня, 28 ноября, праздник — чего следует избегать
Сегодня, 28 ноября 2024 года, люди в Украине и мире отмечают сразу несколько важных праздников. Узнайте, какой это день, что категорически запрещается делать, какие существуют народные приметы и кто отмечает свой День ангела в этот день.
Новини.LIVE подробно рассказывает об этом дне.
Какой сегодня, 28 ноября, день в Украине и мире
Сегодня люди в Украине и мире отмечают два важных праздника, в частности, такие праздники, как:
- День работника системы финансового мониторинга
- Всемирный день милосердия
Какой сегодня, 28 ноября, церковный праздник
В этот день верующие в церкви чтят память святого преподобномученика Стефана Нового, которого знали в православной церкви. Однажды Стефан пришел в монастырь, став там монахом и игуменом.
За свою жизнь мужчина много работал над духовным возрождением и помогал тем, кто в этом нуждается. Впоследствии советские власти взяли Стефана под арест и начали допрашивать, после чего расстреляли.
Что нельзя делать 28 ноября — главные запреты дня
Сегодня категорически запрещается делать такие вещи, как:
- Одалживать и брать деньги в долг
- Делать уборку в доме после полудня
- Есть мясные и молочные продукты
Народные приметы 28 ноября
Предки в древние времена следили с погодой и верили, что:
- Внезапное потепление — к приближению похолодания до весны
- Снег ночью — к тому, что он пролежит очень долго
- Сухо, но очень холодно на улице — к жаре летом
Кто празднует День ангела 28 ноября и как назвать ребенка
Сегодня свой День ангела отмечают люди, которых зовут:
- Андрей
- Василий
- Григорий
- Даниил
- Иван
- Константин
- Николай
- Алексей
- Павел
- Петр
- Сергей
- Степан
- Анна
Напомним, мы писали о том, когда людям в Украине следует отмечать Рождество Христово.
Ранее мы рассказывали, какие важные праздники будут отмечать украинцы в декабре 2024 года.
Также мы сообщали, какие церковные праздники будут отмечать люди в Украине в декабре 2024 года.
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