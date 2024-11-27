27 листопада 2024 — яке сьогодні свято, що не можна робити

Людина, яка тримає маленьку черепашку. Фото: Pinterest

Сьогодні, 27 листопада 2024 року, люди в Україні та всьому світі відзначають декілька свят. Дізнайтеся, який це день в Україні, світі та церкві, що категорично забороняється робити, які існують народні прикмети і хто відзначає свої іменини цього дня.

Новини.LIVE розповідає детально про цей день.

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Який сьогодні, 27 листопада, день в Україні та світі

Сьогодні українці та люди у світі відзначають декілька важливих свят, зокрема, такі свята, як:

День заснування Національної Академії Наук (НАНУ)

День шпильок і голок

День захисту черепах

Багато шпильок і голок на тканині. Фото: Pexels

Яке сьогодні, 27 листопада, церковне свято

Сьогодні віряни в церкві вшановують пам’ять святого великомученика Якова Персіянина, який був християнином і славився своєю духовною силою. За своє життя Яків умів викликати духів і відвертати їх від людей. Усе своє життя святий великомученик служив Богу і допомагав людям.

Зображення святого Якова Персіянина. Фото ілюстративне: Pinterest

Що не можна робити 27 листопада — головні заборони дня

Цього дня категорично забороняється:

Вирушати на риболовлю

В’язати, шити і плести

Дозволяти людям, які хворіють, заходити до будинку

Народні прикмети 27 листопада

Предки в давні часи стежили за погодою і вірили, що вона вказує на найближчі події. Зокрема, предки вважали, що:

Дим стелиться донизу — до потепління, а вгору — до морозів

Шумить ліс — до відлиги

Горобці гучно цвірінькають — до потеплення

Корови сопуть та пирхають — до холодів

Хто святкує День ангела 27 листопада та як назвати дитину

Сьогодні свої іменини святкує багато чоловіків, зокрема, такі чоловіки, як:

Андрій

Борис

Василь

Володимир

Всеволод

Гаврило

Дмитро

Іван

Микола

Олексій

Роман

Сергій

Чоловік у вигляді ангела. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, які церковні свята за новим стилем відзначатимуть українці в грудні 2024 року.

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