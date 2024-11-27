27 листопада 2024 — яке сьогодні свято, що не можна робити

Яке сьогодні, 27 листопада, свято — чого краще не робити
Сьогодні, 27 листопада 2024 року, люди в Україні та всьому світі відзначають декілька свят. Дізнайтеся, який це день в Україні, світі та церкві, що категорично забороняється робити, які існують народні прикмети і хто відзначає свої іменини цього дня.
Новини.LIVE розповідає детально про цей день.
Який сьогодні, 27 листопада, день в Україні та світі
Сьогодні українці та люди у світі відзначають декілька важливих свят, зокрема, такі свята, як:
- День заснування Національної Академії Наук (НАНУ)
- День шпильок і голок
- День захисту черепах
Яке сьогодні, 27 листопада, церковне свято
Сьогодні віряни в церкві вшановують пам’ять святого великомученика Якова Персіянина, який був християнином і славився своєю духовною силою. За своє життя Яків умів викликати духів і відвертати їх від людей. Усе своє життя святий великомученик служив Богу і допомагав людям.
Що не можна робити 27 листопада — головні заборони дня
Цього дня категорично забороняється:
- Вирушати на риболовлю
- В’язати, шити і плести
- Дозволяти людям, які хворіють, заходити до будинку
Народні прикмети 27 листопада
Предки в давні часи стежили за погодою і вірили, що вона вказує на найближчі події. Зокрема, предки вважали, що:
- Дим стелиться донизу — до потепління, а вгору — до морозів
- Шумить ліс — до відлиги
- Горобці гучно цвірінькають — до потеплення
- Корови сопуть та пирхають — до холодів
Хто святкує День ангела 27 листопада та як назвати дитину
Сьогодні свої іменини святкує багато чоловіків, зокрема, такі чоловіки, як:
- Андрій
- Борис
- Василь
- Володимир
- Всеволод
- Гаврило
- Дмитро
- Іван
- Микола
- Олексій
- Роман
- Сергій
Нагадаємо, ми писали про те, які церковні свята за новим стилем відзначатимуть українці в грудні 2024 року.
Раніше ми розповідали про те, коли і скільки вихідних буде в українців у грудні 2024 року.
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