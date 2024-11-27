27 ноября 2024 — какой сегодня праздник, что нельзя делать

Человек, держащий маленькую черепашку. Фото: Pinterest

Сегодня, 27 ноября 2024 года, люди в Украине и всем мире отмечают несколько праздников. Узнайте, какой это день в Украине, мире и церкви, что категорически запрещается делать, какие существуют народные приметы и кто отмечает свои именины в этот день.

Новини.LIVE рассказывает подробно об этом дне.

Читайте также:

Какой сегодня, 27 ноября, день в Украине и мире

Сегодня украинцы и люди в мире отмечают несколько важных праздников, в частности, такие праздники, как:

День основания Национальной академии наук (НАНУ)

День шпилек и игл

День защиты черепах

Много шпилек и игл на ткани. Фото: Pexels

Какой сегодня, 27 ноября, церковный праздник

Сегодня верующие в церкви чтят память святого великомученика Якова Персианина, который был христианином и славился своей духовной силой. За свою жизнь Яков умел вызывать духов и отвлекать их от людей. Всю свою жизнь святой великомученик служил Богу и помогал людям.

Изображение святого Якова Персианина. Фото иллюстративное: Pinterest

Что нельзя делать 27 ноября — главные запреты дня

В этот день категорически запрещается:

Отправляться на рыбалку

Вязать, шить и плести

Разрешать болеющим людям заходить в дом

Народные приметы 27 ноября

Предки в древности следили за погодой и верили, что она указывает на ближайшие события. В частности, предки считали, что:

Дым стелется вниз — к потеплению, а вверх — к морозам

Шумит лес — к оттепели

Воробьи громко чирикают — к потеплению

Коровы сопят и фыркают — к холодам

Кто празднует День ангела 27 ноября и как назвать ребенка

Сегодня свои именины празднуют многие мужчины, в частности, такие мужчины, как:

Андрей

Борис

Василий

Владимир

Всеволод

Гавриил

Дмитрий

Иван

Николай

Алексей

Роман

Сергей

Мужчина в виде ангела. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какие церковные праздники по новому стилю будут отмечать украинцы в декабре 2024 года.

Раньше мы рассказывали о том, когда и сколько выходных будет у украинцев в декабре 2024 года.

Также мы сообщали о том, когда люди в Украине будут отмечать День Андрея Первозванного.