27 ноября 2024 — какой сегодня праздник, что нельзя делать

Какой сегодня, 27 ноября, праздник — чего лучше не делать
Сегодня, 27 ноября 2024 года, люди в Украине и всем мире отмечают несколько праздников. Узнайте, какой это день в Украине, мире и церкви, что категорически запрещается делать, какие существуют народные приметы и кто отмечает свои именины в этот день.
Новини.LIVE рассказывает подробно об этом дне.
Какой сегодня, 27 ноября, день в Украине и мире
Сегодня украинцы и люди в мире отмечают несколько важных праздников, в частности, такие праздники, как:
- День основания Национальной академии наук (НАНУ)
- День шпилек и игл
- День защиты черепах
Какой сегодня, 27 ноября, церковный праздник
Сегодня верующие в церкви чтят память святого великомученика Якова Персианина, который был христианином и славился своей духовной силой. За свою жизнь Яков умел вызывать духов и отвлекать их от людей. Всю свою жизнь святой великомученик служил Богу и помогал людям.
Что нельзя делать 27 ноября — главные запреты дня
В этот день категорически запрещается:
- Отправляться на рыбалку
- Вязать, шить и плести
- Разрешать болеющим людям заходить в дом
Народные приметы 27 ноября
Предки в древности следили за погодой и верили, что она указывает на ближайшие события. В частности, предки считали, что:
- Дым стелется вниз — к потеплению, а вверх — к морозам
- Шумит лес — к оттепели
- Воробьи громко чирикают — к потеплению
- Коровы сопят и фыркают — к холодам
Кто празднует День ангела 27 ноября и как назвать ребенка
Сегодня свои именины празднуют многие мужчины, в частности, такие мужчины, как:
- Андрей
- Борис
- Василий
- Владимир
- Всеволод
- Гавриил
- Дмитрий
- Иван
- Николай
- Алексей
- Роман
- Сергей
Напомним, мы писали о том, какие церковные праздники по новому стилю будут отмечать украинцы в декабре 2024 года.
Раньше мы рассказывали о том, когда и сколько выходных будет у украинцев в декабре 2024 года.
Также мы сообщали о том, когда люди в Украине будут отмечать День Андрея Первозванного.
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