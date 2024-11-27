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Какой сегодня, 27 ноября, праздник — чего лучше не делать

27 ноября 2024 00:48
Светлана Зайцева - Редактор
27 ноября 2024 — какой сегодня праздник, что нельзя делать
Человек, держащий маленькую черепашку. Фото: Pinterest
Светлана Зайцева - Редактор

Сегодня, 27 ноября 2024 года, люди в Украине и всем мире отмечают несколько праздников. Узнайте, какой это день в Украине, мире и церкви, что категорически запрещается делать, какие существуют народные приметы и кто отмечает свои именины в этот день.

Новини.LIVE рассказывает подробно об этом дне.

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Какой сегодня, 27 ноября, день в Украине и мире

Сегодня украинцы и люди в мире отмечают несколько важных праздников, в частности, такие праздники, как:

  • День основания Национальной академии наук (НАНУ)
  • День шпилек и игл
  • День защиты черепах
Иголки и шпильки
Много шпилек и игл на ткани. Фото: Pexels

Какой сегодня, 27 ноября, церковный праздник

Сегодня верующие в церкви чтят память святого великомученика Якова Персианина, который был христианином и славился своей духовной силой. За свою жизнь Яков умел вызывать духов и отвлекать их от людей. Всю свою жизнь святой великомученик служил Богу и помогал людям.

Яков Персианин
Изображение святого Якова Персианина. Фото иллюстративное: Pinterest

Что нельзя делать 27 ноября — главные запреты дня

В этот день категорически запрещается:

  • Отправляться на рыбалку
  • Вязать, шить и плести
  • Разрешать болеющим людям заходить в дом

Народные приметы 27 ноября

Предки в древности следили за погодой и верили, что она указывает на ближайшие события. В частности, предки считали, что:

  • Дым стелется вниз — к потеплению, а вверх — к морозам
  • Шумит лес — к оттепели
  • Воробьи громко чирикают — к потеплению
  • Коровы сопят и фыркают — к холодам

Кто празднует День ангела 27 ноября и как назвать ребенка

Сегодня свои именины празднуют многие мужчины, в частности, такие мужчины, как:

  • Андрей
  • Борис
  • Василий
  • Владимир
  • Всеволод
  • Гавриил
  • Дмитрий
  • Иван
  • Николай
  • Алексей
  • Роман
  • Сергей
Ангел
Мужчина в виде ангела. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какие церковные праздники по новому стилю будут отмечать украинцы в декабре 2024 года.

Раньше мы рассказывали о том, когда и сколько выходных будет у украинцев в декабре 2024 года.

Также мы сообщали о том, когда люди в Украине будут отмечать День Андрея Первозванного.

праздники церковь именины народные приметы День ангела запреты

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