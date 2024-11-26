26 листопада 2024 — яке сьогодні свято, що не можна робити

Чоловік, який працює чоботарем. Фото: Pixabay

Сьогодні, 26 листопада 2024 року, люди в Україні та світі відзначають декілька важливих свят. Дізнайтеся, що це за день, що категорично забороняється робити, які існують народні прикмети і хто святкує свій День ангела цього дня.

Новини.LIVE розповідає про цей день.

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Який сьогодні, 26 листопада, день в Україні та світі

Сьогодні українці та люди у світі відзначають три важливих свята, зокрема:

Всесвітній день оливкового дерева

Міжнародний день чоботаря

День боротьби з ожирінням

Чоловік, який ремонтує взуття. Фото: Descifrado

Яке сьогодні, 26 листопада, церковне свято

Цього дня віряни в церкві вшановують пам’ять святого преподобного Аліпія стовпника, якого знали як аскета і чудотворця. Більшу частину свого життя Аліпій практикував доволі незвичайну форму аскетизму, а саме — життя на стовпі.

Чоловік побудував три стовпи і на кожному з них жив і молився якийсь період свого життя. Цей подвиг привернув увагу багатьох людей, які зцілювалися і отримували духовну підтримку через його заступництво. Не стало святого 640 року.

Зображення святого преподобного Аліпія стовпника. Фото ілюстративне: Doxologia

Що не можна робити 26 листопада — головні заборони дня

Сьогодні категорично забороняється робити такі речі, як:

Позичати і брати в борг гроші

Лихословити і сваритися з рідними людьми

Вирушати у далеку подорож

Народні прикмети 26 листопада

Наші предки в давні часи стежили за погодою і вірили, що:

Багато снігу на Юрія Весняного — до великої кількості трави

Вітер з півночі — до сильних морозів

Заметіль весь день — до раннього росту трави і квітів навесні

Іній на деревах — до гарного майбутнього врожаю

Хто святкує День ангела 26 листопада та як назвати дитину

Сьогодні свої іменини відзначають чоловіки, яких звати:

Василь

Георгій

Данило

Іван

Ілля

Михайло

Назар

Микола

Петро

Яків

Чоловік у ролі ангела. Фото: Pixabay

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