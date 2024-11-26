Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Свята arrow Яке сьогодні, 26 листопада, свято — що не слід робити arrow

Яке сьогодні, 26 листопада, свято — що не слід робити

26 листопада 2024 00:15
Світлана Зайцева - Редактор
26 листопада 2024 — яке сьогодні свято, що не можна робити
Чоловік, який працює чоботарем. Фото: Pixabay
Світлана Зайцева - Редактор

Сьогодні, 26 листопада 2024 року, люди в Україні та світі відзначають декілька важливих свят. Дізнайтеся, що це за день, що категорично забороняється робити, які існують народні прикмети і хто святкує свій День ангела цього дня.

Новини.LIVE розповідає про цей день.

Читайте також:

Який сьогодні, 26 листопада, день в Україні та світі

Сьогодні українці та люди у світі відзначають три важливих свята, зокрема:

  • Всесвітній день оливкового дерева
  • Міжнародний день чоботаря
  • День боротьби з ожирінням
Обувщик
Чоловік, який ремонтує взуття. Фото: Descifrado

Яке сьогодні, 26 листопада, церковне свято

Цього дня віряни в церкві вшановують пам’ять святого преподобного Аліпія стовпника, якого знали як аскета і чудотворця. Більшу частину свого життя Аліпій практикував доволі незвичайну форму аскетизму, а саме — життя на стовпі.

Чоловік побудував три стовпи і на кожному з них жив і молився якийсь період свого життя. Цей подвиг привернув увагу багатьох людей, які зцілювалися і отримували духовну підтримку через його заступництво. Не стало святого 640 року.

Алипий столбник
Зображення святого преподобного Аліпія стовпника. Фото ілюстративне: Doxologia

Що не можна робити 26 листопада — головні заборони дня

Сьогодні категорично забороняється робити такі речі, як:

  • Позичати і брати в борг гроші
  • Лихословити і сваритися з рідними людьми
  • Вирушати у далеку подорож

Народні прикмети 26 листопада

Наші предки в давні часи стежили за погодою і вірили, що:

  • Багато снігу на Юрія Весняного — до великої кількості трави
  • Вітер з півночі — до сильних морозів
  • Заметіль весь день — до раннього росту трави і квітів навесні
  • Іній на деревах — до гарного майбутнього врожаю

Хто святкує День ангела 26 листопада та як назвати дитину

Сьогодні свої іменини відзначають чоловіки, яких звати:

  • Василь
  • Георгій
  • Данило
  • Іван
  • Ілля
  • Михайло
  • Назар
  • Микола
  • Петро
  • Яків
Ангел
Чоловік у ролі ангела. Фото: Pixabay

Нагадаємо, ми писали про те, скільки вихідних буде в українців у грудні 2024 року. 

Раніше ми розповідали про те, до яких європейських країн краще не їхати українцям на Різдво.  

Також ми повідомляли про те, що краще не одягати на святкування Нового року 2025.

свята церква іменини народні прикмети День ангела заборони

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:32 Підліток влаштував диверсію на залізниці — що вирішив суд

01:30 Екскомандир "Азова" висловився щодо розформування ТЦК

01:00 Українського пілота Бондарєва підвищили у команді Формули-1

Термінова новина

00:59 У Тернополі прогриміли вибухи — у місті частково зникло світло

00:45 Німеччина передасть Україні ще дві IRIS-T — коли

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

00:44 У Києві знову було чути звуки вибухів — що відомо

Термінова новина

00:36 У Києві та областях повітряна тривога - чим атакує РФ

00:30 Працівники ТЦК чинять неправомірні дії — чи можна зняти на відео

Термінова новина

00:26 У Харкові пролунав вибух

00:10 Українці реєструватимуть права власності автоматично

01:32 Підліток влаштував диверсію на залізниці — що вирішив суд

01:30 Екскомандир "Азова" висловився щодо розформування ТЦК

01:00 Українського пілота Бондарєва підвищили у команді Формули-1

Термінова новина

00:59 У Тернополі прогриміли вибухи — у місті частково зникло світло

00:45 Німеччина передасть Україні ще дві IRIS-T — коли

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

00:44 У Києві знову було чути звуки вибухів — що відомо

Термінова новина

00:36 У Києві та областях повітряна тривога - чим атакує РФ

00:30 Працівники ТЦК чинять неправомірні дії — чи можна зняти на відео

Термінова новина

00:26 У Харкові пролунав вибух

00:10 Українці реєструватимуть права власності автоматично

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

Text

23:36 Ємець спрогнозував процес виходу України з воєнного стану

Text
Ексклюзив

23:06 Ющенко прокоментував дані розвідки США про своє отруєння

Text

22:42 Кучеренко пояснив, через що в Україні зросте дефіцит світла

Text

21:13 Коли працівники ТЦК можуть стріляти в людину — пояснення юриста

Text

20:20 Юрист пояснив правильний підхід до мобілізації на прикладі 3 ОШБр

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

Text

17:49 Зеленський терміново викликав Сирського — ефір Вечір.LIVE

Text

15:51 Обстріл Харкова — Чубенко назвав кількість пошкоджених будинків

Text

14:32 Констанкевич назвала кількість військових пенсіонерів в Україні

Text

14:17 Ткаченко пояснив, чому люди повертаються на ТОТ

Text

13:29 Експерт сказав, скільки триватимуть відключення світла

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК

20 листопада 2024

02:35Дикі звірі Чорнобиля зустрічають осінь — заповідник показав фото