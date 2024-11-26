26 ноября 2024 — какой сегодня праздник, что нельзя делать

Какой сегодня, 26 ноября, праздник — что не стоит делать
Сегодня, 26 ноября 2024 года, люди в Украине и мире отмечают несколько важных праздников. Узнайте, что это за день, что категорически запрещается делать, какие существуют народные приметы и кто празднует свой День ангела в этот день.
Новини.LIVE рассказывает об этом дне.
Какой сегодня, 26 ноября, день в Украине и мире
Сегодня украинцы и люди в мире отмечают три важных праздника, в частности:
- Всемирный день оливкового дерева
- Международный день сапожника
- День борьбы с ожирением
Какой сегодня, 26 ноября, церковный праздник
В этот день верующие в церкви чтят память святого преподобного Алипия столбника, которого знали как аскета и чудотворца. Большую часть своей жизни Алипий практиковал довольно необычную форму аскетизма, а именно — жизнь на столбе.
Мужчина построил три столба и на каждом из них жил и молился какой-то период своей жизни. Этот подвиг привлек внимание многих людей, которые исцелялись и получали духовную поддержку через его покровительство. Не стало святого в 640 году.
Что нельзя делать 26 ноября — главные запреты дня
Сегодня категорически запрещается делать такие вещи, как:
- Одалживать и брать в долг деньги
- Сквернословить и ссориться с родными людьми
- Отправляться в далекое путешествие
Народные приметы 26 ноября
Наши предки в древние времена следили за погодой и верили, что:
- Много снега на Юрия Весеннего — к большому количеству травы
- Ветер с севера — к сильным морозам
- Метель весь день — к раннему росту травы и цветов весной
- Иней на деревьях — к хорошему будущему урожаю
Кто празднует День ангела 26 ноября и как назвать ребенка
Сегодня свои именины отмечают мужчины, которых зовут:
- Василий
- Георгий
- Даниил
- Иван
- Илья
- Михаил
- Назар
- Николай
- Петр
- Яков
Напомним, мы писали о том, сколько выходных будет у украинцев в декабре 2024 года.
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