Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Праздники arrow Какой сегодня, 26 ноября, праздник — что не стоит делать arrow

Какой сегодня, 26 ноября, праздник — что не стоит делать

26 ноября 2024 00:15
Светлана Зайцева - Редактор
26 ноября 2024 — какой сегодня праздник, что нельзя делать
Мужчина, работающий сапожником. Фото: Pixabay
Светлана Зайцева - Редактор

Сегодня, 26 ноября 2024 года, люди в Украине и мире отмечают несколько важных праздников. Узнайте, что это за день, что категорически запрещается делать, какие существуют народные приметы и кто празднует свой День ангела в этот день.

Новини.LIVE рассказывает об этом дне.

Читайте также:

Какой сегодня, 26 ноября, день в Украине и мире

Сегодня украинцы и люди в мире отмечают три важных праздника, в частности:

  • Всемирный день оливкового дерева
  • Международный день сапожника
  • День борьбы с ожирением
Обувщик
Мужчина, который ремонтирует обувь. Фото: Descifrado

Какой сегодня, 26 ноября, церковный праздник

В этот день верующие в церкви чтят память святого преподобного Алипия столбника, которого знали как аскета и чудотворца. Большую часть своей жизни Алипий практиковал довольно необычную форму аскетизма, а именно — жизнь на столбе.

Мужчина построил три столба и на каждом из них жил и молился какой-то период своей жизни. Этот подвиг привлек внимание многих людей, которые исцелялись и получали духовную поддержку через его покровительство. Не стало святого в 640 году.

Алипый столбник
Изображение святого преподобного Алипия столбника. Фото иллюстративное: Doxologia

Что нельзя делать 26 ноября — главные запреты дня

Сегодня категорически запрещается делать такие вещи, как:

  • Одалживать и брать в долг деньги
  • Сквернословить и ссориться с родными людьми
  • Отправляться в далекое путешествие

Народные приметы 26 ноября

Наши предки в древние времена следили за погодой и верили, что:

  • Много снега на Юрия Весеннего — к большому количеству травы
  • Ветер с севера — к сильным морозам
  • Метель весь день — к раннему росту травы и цветов весной
  • Иней на деревьях — к хорошему будущему урожаю

Кто празднует День ангела 26 ноября и как назвать ребенка

Сегодня свои именины отмечают мужчины, которых зовут:

  • Василий
  • Георгий
  • Даниил
  • Иван
  • Илья
  • Михаил
  • Назар
  • Николай
  • Петр
  • Яков
Ангел
Мужчина в роли ангела. Фото: Pixabay

Напомним, мы писали о том, сколько выходных будет у украинцев в декабре 2024 года.

Раньше мы рассказывали о том, в какие европейские страны лучше не ехать украинцам на Рождество.

Также мы сообщали о том, что лучше не одевать на празднование Нового года 2025.

праздники церковь именины народные приметы День ангела запреты

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Срочная новость

00:36 В Киеве и областях воздушная тревога – чем атакует РФ

00:30 Работники ТЦК совершают неправомерные действия — можно ли снимать

Срочная новость

00:26 В Харькове раздался взрыв

00:10 Украинцы будут регистрировать права собственности автоматически

00:02 Фокусируемся на обещаниях Трампа завершить войну, — Стефанишина

25 ноября 2024

23:59 В МОЗ объяснили, как будут оценивать инвалидность в 2025 году

23:53 Новым нардепом от "Голоса" стала Тамила Ташева — что известно

Срочная новость

23:50 В Киеве слышны звуки взрывов — что известно

23:49 Украина потерпела позорное четвертое фиаско в отборе Евробаскета

23:42 Боец рассказал о самом ценном подарке от побратима в плену

Срочная новость

00:36 В Киеве и областях воздушная тревога – чем атакует РФ

00:30 Работники ТЦК совершают неправомерные действия — можно ли снимать

Срочная новость

00:26 В Харькове раздался взрыв

00:10 Украинцы будут регистрировать права собственности автоматически

00:02 Фокусируемся на обещаниях Трампа завершить войну, — Стефанишина

25 ноября 2024

23:59 В МОЗ объяснили, как будут оценивать инвалидность в 2025 году

23:53 Новым нардепом от "Голоса" стала Тамила Ташева — что известно

Срочная новость

23:50 В Киеве слышны звуки взрывов — что известно

23:49 Украина потерпела позорное четвертое фиаско в отборе Евробаскета

23:42 Боец рассказал о самом ценном подарке от побратима в плену

06:31 Экояйца — почему они столько стоят и чем лучше обычных

23 ноября 2024

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

06:15 Чего ждать от председательства Польши в ЕС, — политолог

22 ноября 2024

22:37 Одесса под ударом и без света — планируют ли люди уезжать

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

21 ноября 2024

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

Text

23:36 Емец спрогнозировал процесс выхода Украины из военного положения

Text
Эксклюзив

23:06 Ющенко прокомментировал данные разведки США о своем отравлении

Text

22:42 Кучеренко объяснил, из-за чего в Украине вырастет дефицит света

Text

21:13 Когда работники ТЦК могут стрелять в человека — объяснение юриста

Text

20:20 Юрист объяснил правильный подход к мобилизации на примере 3 ОШБр

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

Text

17:49 Зеленский срочно вызвал Сырского — эфир Вечір.LIVE

Text

15:51 Обстрел Харькова — Чубенко назвал количество поврежденных домов

Text

14:32 Констанкевич назвала количество военных пенсионеров в Украине

Text

14:17 Ткаченко объяснил, почему люди возвращаются на ВОТ

Text

13:29 Эксперт сказал, сколько будут продолжаться отключения света

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК

20 ноября 2024

02:35Дикие звери Чернобыля встречают осень — заповедник показал фото