26 ноября 2024 — какой сегодня праздник, что нельзя делать

Мужчина, работающий сапожником. Фото: Pixabay

Сегодня, 26 ноября 2024 года, люди в Украине и мире отмечают несколько важных праздников. Узнайте, что это за день, что категорически запрещается делать, какие существуют народные приметы и кто празднует свой День ангела в этот день.

Новини.LIVE рассказывает об этом дне.

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Какой сегодня, 26 ноября, день в Украине и мире

Сегодня украинцы и люди в мире отмечают три важных праздника, в частности:

Всемирный день оливкового дерева

Международный день сапожника

День борьбы с ожирением

Мужчина, который ремонтирует обувь. Фото: Descifrado

Какой сегодня, 26 ноября, церковный праздник

В этот день верующие в церкви чтят память святого преподобного Алипия столбника, которого знали как аскета и чудотворца. Большую часть своей жизни Алипий практиковал довольно необычную форму аскетизма, а именно — жизнь на столбе.

Мужчина построил три столба и на каждом из них жил и молился какой-то период своей жизни. Этот подвиг привлек внимание многих людей, которые исцелялись и получали духовную поддержку через его покровительство. Не стало святого в 640 году.

Изображение святого преподобного Алипия столбника. Фото иллюстративное: Doxologia

Что нельзя делать 26 ноября — главные запреты дня

Сегодня категорически запрещается делать такие вещи, как:

Одалживать и брать в долг деньги

Сквернословить и ссориться с родными людьми

Отправляться в далекое путешествие

Народные приметы 26 ноября

Наши предки в древние времена следили за погодой и верили, что:

Много снега на Юрия Весеннего — к большому количеству травы

Ветер с севера — к сильным морозам

Метель весь день — к раннему росту травы и цветов весной

Иней на деревьях — к хорошему будущему урожаю

Кто празднует День ангела 26 ноября и как назвать ребенка

Сегодня свои именины отмечают мужчины, которых зовут:

Василий

Георгий

Даниил

Иван

Илья

Михаил

Назар

Николай

Петр

Яков

Мужчина в роли ангела. Фото: Pixabay

Напомним, мы писали о том, сколько выходных будет у украинцев в декабре 2024 года.

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